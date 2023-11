Rozvoral (SPD): Odmítáme další diktát EU ohledně chovu malých zvířat v domácnostech

Drtivá většina českých občanů odmítá iniciativu prosazovanou západními aktivisty, spočívající v určení tzv. evropského pozitivního seznamu zvířat vhodných k chovu. Ten by určil, která zvířata se chovat mohou, ostatní by byla striktně zakázána.

Hnutí SPD zásadně odmítá další šílený návrh, jímž se v současné době zabývají bruselští úředníci zastoupení v Evropské komisi, a který vzešel z organizace Eurogroup of Animals ci Animal Advocacy and Protection. Do dvou let se má výrazně omezit chov některých domácích zvířat a některé druhy se mají zcela zakázat.

Opravdu nejde o žádný žert, ale o realitu. Obdobný seznam už má devět evropských států: Francie, Itálie, Litva, Belgie, Nizozemsko, Kypr, Lucembursko, Slovinsko a Malta. V Nizozemsku je například povolen chov třiceti druhů zvířat, např. pes, kočka, pískomil.

V České republice má přitom dle průzkumů 78 procent lidí nějaké zvíře. To se týká například také rodin bydlících v panelových domech na sídlištích, kdy rodiče věnovali svým dětem osmáka degu, který patří k oblíbeným domácím mazlíčkům z řádu hlodavců s veselou povahou. Připravovaný pozitivní seznam EK by se v případě jeho zavedení týkal každého chovatele, s výjimkou certifikovaných ZOO a záchranných stanic. Zavedením pozitivního seznamu by tak hrozil zákaz chovu většiny druhů živočichů a majitelé takových zvířat by je již nemohli rozmnožovat, obchodovat s nimi, ani je vystavovat. Vlastněné exempláře by si mohli nechat pouze na „dožití“. Občané by tak přišli o veškeré výstavy a burzy domácích zvířat. Předseda Českého svazu chovatelů Ondřej Matouš se k tomu dle iDnes vyjádřil takto: „Vše, co není domácí zvíře, bude zakázané. Výjimku dostanou nějaká nejtypičtější zvířata, jako je třeba andulka. Skončí obchod, skončí výměna, skončí výstavy. Bude to konec českého chovatelství.“

Stanovisko hnutí SPD k tomuto návrhu je jednoznačné. Zásadní odmítnutí, stejně jako většina dalších opatření a nařízení z EU (viz např. Green Deal, Migrační pakt EU). Prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z EU. Pro hnutí SPD je nezávislost a suverenita českého státu prioritou.

Převzato z Profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

