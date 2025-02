Rozvoral (SPD): Politika EU, administrativy Joe Bidena i Fialovy vlády naprosto zkrachovala!

Vážení přátelé,

prosazujeme ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými a konec obchodu s chudobou. Kriminalizace Tomia Okamury je útokem na svobodu projevu. Smrtící útoky migrantů na původní obyvatele evropských států probíhají nyní už na denní bázi. Vítáme, že se prezidenti Trump a Putin dohodli na zahájení jednání o míru na Ukrajině. Politika EU, administrativy Joe Bidena i Fialovy vlády naprosto zkrachovala. Americký viceprezident Vance unijním politikům nemilosrdně nastavil zrcadlo a odhalil, že Evropská unie páchá destrukci Evropy. O víkendu jsou v Německu parlamentní volby a podpora naší partnerské vlastenecké AfD roste.

1. Prosazujeme ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými a konec obchodu s chudobou.

Minulý týden se ve Sněmovně pojednávala reforma státního systému sociální podpory. Jde o sloučení hlavních sociálních dávek a zavedení opatření na ukončení jejich zneužívání, která vycházejí z komplexního návrhu hnutí SPD předloženého v tomto i minulém volebním období. Ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými a tzv. obchodu s chudobou je jednou z hlavních priorit našeho hnutí. Vládní návrh sociální reformy ovšem obsahuje mnohé vážné nedostatky, proto jsme k němu předložili 13 vlastních pozměňovacích návrhů. Jde např. o povinnost osob pobírajících sociální dávky a zároveň se nacházejících v dlouhodobé pracovní neschopnosti podrobit se po jednom roce kontrole zdravotního stavu u posudkového lékaře či o spravedlivější nastavení sociální podpory seniorů a pracujících rodin s malými dětmi. Požadujeme mnohem přísnější sankce a okamžité odebrání dávek osobám, které odmítnou zaměstnání nabídnuté úřadem práce. Dále navrhujeme systémové odstranění znevýhodnění pracujících lidí v exekucích a insolvencích v přístupu k sociální pomoci, což by mohlo přivést desítky tisíc osob zpět na legální trh práce a výrazně by to pomohlo veřejným rozpočtům i věřitelům. Naší prioritou je spravedlivý sociální systém, který jasně odliší skutečně sociálně potřebné a zranitelné osoby od těch, kteří sociální dávky pouze plánovitě a záměrně zneužívají.

2. Kriminalizace Tomia Okamury je útokem na svobodu projevu. Smrtící útoky migrantů na původní obyvatele evropských států probíhají nyní už na denní bázi.

Poslanci stran původní vládní koalice, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů minulý týden svým jednotným hlasováním vydali předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru k trestnímu stíhání za plakát, kterým pravdivě upozorňuje na důsledky masové nelegální imigrace do států EU. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti jeho vydání, ale to bohužel nestačilo. Uplynulo pouhých pár hodin od vydání Tomia Okamury a další muslimští migranti opět spáchali otřesné zločiny. V německém Mnichově najel mladý Afghánec autem do účastníků demonstrace a dva lidi zabil a 37 lidí je vážně zraněných. Po spáchání zločinu vykřikoval "Alláhu akbar!" a při výslechu se přiznal, že konal záměrně. O víkendu zase syrský migrant zavraždil nožem 14letého chlapce v rakouském Villachu a 6 dalších osob vážně zranil. Smrtící útoky migrantů na původní obyvatele evropských států probíhají nyní už na denní bázi, a státy západní, jižní ani severní Evropy již nelze považovat za bezpečné. Trestní stíhání a kriminalizace Tomia Okamury jsou útokem na Ústavou garantovanou svobodu slova a svobodu projevu, a tím i na dosavadní systém parlamentní demokracie. Jde i o bezprecedentní útok vládní moci, pod kterou spadají orgány činné v trestním řízení, na předsedu jediného politického hnutí, které důsledně brání české národní zájmy a národní suverenitu ČR. Hnutí SPD stojí pevně za svým předsedou. Neodvoláme! Neumlčí nás!

3. Vítáme, že se prezidenti Trump a Putin dohodli na zahájení jednání o míru na Ukrajině. Politika EU, administrativy Joe Bidena i Fialovy vlády naprosto zkrachovala.

Prezident USA Donald Trump se pevně ujímá svého úřadu v agendách vnitřní i zahraniční politiky. Minulý týden měl dle svých slov dlouhý telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ve kterém se dohodli na okamžitém zahájení jednání o ukončení války na Ukrajině. Oba prezidenti také plánují vzájemné návštěvy obou států a rovněž jejich vyjednávací týmy naplánovaly společná jednání v Saúdské Arábii o ukončení konfliktu již na toto úterý 18. února. Prezident Trump i nový americký ministr obrany Hegseth rovněž prohlásili, že si neumí představit členství Ukrajiny v NATO a že nepovažují návrat Ukrajiny do hranic před rokem 2014 za reálný. Je evidentní, že prezident USA Donald Trump plní své předvolební sliby, hodlá stávající situaci vyřešit, chce mír a zabíjení na Ukrajině ukončit. To je i dlouhodobý postoj hnutí SPD. Naopak podněcování a neustálá eskalace konfliktu v podobě dodávek peněz a zbraní na Ukrajinu ze strany předchozího prezidenta USA Joe Bidena, EU a Fialovy vlády se ukázaly jako zcela nesmyslné a kontraproduktivní. EU a evropské státy se ani žádným významným způsobem nebudou podílet na mírových jednáních, protože jednak nejsou schopny situaci řešit a také nejsou pro USA a Ruskou federaci relevantní partner. Je to krach zahraniční politiky EU a české vlády.

4. Americký viceprezident Vance unijním politikům nemilosrdně nastavil zrcadlo a odhalil, že Evropská unie páchá destrukci Evropy.

Minulý týden se konala bezpečnostní konference v Mnichově, kde se skvělým projevem vystoupil viceprezident USA J. D. Vance. Jeho projev byl velmi kritický směrem k Evropské unii. Z jeho projevu vyplynulo, že USA zásadním způsobem mění svůj dosavadní přístup k EU. Jako hlavního nepřítele EU neoznačil ani Rusko, ani Čínu, ale její vlastní vnitřní problémy. Ve svém projevu vyzval mj. evropské politiky, aby více naslouchali svým občanům, kteří si podle něho přejí hlavně omezení masové migrace, kterou dokonce nazval největším evropským problémem a výzvou pro evropské občany a politiky. Hnutí SPD s projevem viceprezidenta USA J. D. Vance souhlasí. Evropská komise je slabá, chybí jí jednota a je pod vedením Ursuly von der Leyen v zoufalém stavu zejména díky sebedestruktivní migrační a zelené politice. Jsme svědky zásadních změn v geopolitickém uspořádání světa, a pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, budeme ignorovat Migrační pakt EU, chceme ukončit Green Deal EU a odstoupíme od systému obchodování s emisními povolenkami.

5. O víkendu jsou v Německu parlamentní volby a podpora naší partnerské vlastenecké AfD roste.

O tomto víkendu proběhnou v Německu s napětím očekávané předčasné parlamentní volby. Stalo se tak poté, co byl německý parlament rozpuštěn, když kancléř Olaf Scholz nezískal při hlasování jeho potřebnou většinovou důvěru. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění má velkou šanci na vládní angažmá strana Alternativa pro Německo (AfD), která se aktuálně umisťuje na druhém místě s přibližně 22% podporou voličů a dále posiluje, což je výrazný nárůst oproti předchozím volbám v roce 2021. Tento nárůst podpory AfD lze přičíst několika faktorům. Tím hlavním je ale rostoucí nespokojenost obyvatel s imigrační politikou současné vlády. Podporu hnutí AfD vyjádřil minulý týden také viceprezident USA J.D. Vance během své návštěvy Mnichovské bezpečnostní konference. Hnutí SPD je spolu s AfD součástí společné frakce v Evropském parlamentu s názvem „Evropa suverénních národů". Pro AfD jsou tyto volby klíčové, protože představují příležitost nejen upevnit její pozici na německé politické scéně, ale také potenciálně ovlivnit směřování budoucí německé vlády. Rostoucí podpora AfD by zároveň mohla změnit dynamiku koaličních jednání po volbách i v důsledku tragických událostí způsobených islamisty v posledních týdnech v Mnichově, Kielu, Aschaffenburgu a Magdeburgu.

