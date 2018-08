Rozvoral (SPD): Tato země je naše a uděláme maximum, aby to tak zůstalo

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení Tomáše Halíka v Deníku Referendum, který napsal, že odmítnutí ujmout se i sebemenšího množství uprchlíků je symbol, který představuje mnohem větší urážku Krista než jakkoli kontroverzní divadelní představení. Halík dále píše, že „naše země není naše, Hospodinova je země a vše, co je na ní, my všichni, jsme zde jen cizinci a přistěhovalci“. Dle něho tím, když říkáme, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, říkáme, že se zříkáme Krista a evangelia a že se vyřazujeme z Evropy, z evropské kultury humanismu, že dáváme přednost jedovatému nacionalismu a národnímu sobectví.



„Nepřijmeme ani jednoho uprchlíka – ano, i toto je symbol. I tím o sobě něco velmi podstatného říkáme. Říkáme tím, že se zříkáme Krista a evangelia, že se vyřazujeme z Evropy, z evropské kultury humanismu, že dáváme přednost jedovatému nacionalismu, národnímu sobectví, že chceme nadále z evropského společenství pouze oběma rukama brát a nejsme ochotni nic dávat... Nepřijmeme ani jediného uprchlíka – toto slovo je tisíckrát horší urážkou Krista než jedna scéna z nepochopeného divadelního představení. Nepřijmeme ani jediného uprchlíka – proti tomu by se mělo kázat každou neděli ve všech kostelech!“ tvrdí Halík.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Má odpověď:

„K panu Halíkovi jsem se již několikrát vyjadřoval s tím, že je to hlavně samozvaný elitář, který má své názory založené na velmi nebezpečném multikulturalismu. SPD takovéto názory zásadně odmítá a jsme přesvědčeni o tom, že naši kulturu, tradice a zvyky musíme zachovat i pro děti našich dětí, což s přílivem ilegálních imigrantů s jinou kulturou a hlavně vyznáním není možné. Tato země je naše a my v SPD uděláme maximum pro to, aby to tak zůstalo i do budoucna.“

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Rozvoral (SPD): SPD podalo pro komunální volby kandidátky do více než 200 obcí a měst! Rozvoral (SPD): ČR musí začít důsledně prosazovat své ekonomické zájmy Rozvoral (SPD): Minulá Sobotkova vláda neoprávněně nakládala s penězi daňových poplatníků Rozvoral (SPD): ČSSD prosazuje ve vládě vazby na Brusel – po Pochem je to Maláčová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV