Rozvoral (SPD): V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává

Vážení přátelé,

důvěra ve vládu je nejnižší v novodobé české historii. Fialova vláda svými kroky podněcuje růst inflace, a proto dochází k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem. Hnutí SPD nesouhlasí s vládním návrhem na výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Tento vládní návrh by jednoznačně vedl k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany.

Kromě elektřiny a plynu od příštího roku výrazně zdraží i dálkové teplo pro domácnosti. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard euro je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Nesouhlasíme ani s členstvím Ukrajiny v EU.

Přes skokové navýšení rozpočtu Ministerstva obrany a dvoucifernou inflaci se Fialova vláda rozhodla v příštím roce nezvýšit platy vojáků. Hnutí SPD to považuje za projev pokrytectví a neúcty k vojákům ze strany ministryně obrany Černochové. Přejeme všem občanům ČR šťastné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

1. Důvěra ve vládu je nejnižší v novodobé české historii. Fialova vláda svými kroky podněcuje růst inflace, a proto dochází k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem.

Důvěra ve vládu v poločase jejího působení je nejnižší v novodobé historii a aktuálně je podle agentury CVVM ve výši pouhých 17 %. Nejvyšší propad reálných mezd, finanční úniky, plošné zvyšování daní, vysoké ceny energií, tepla, potravin, „blbá nálada", inflace a nepřiměřená podpora Ukrajiny. To všechno je vysvědčení vlády Petra Fialy (ODS) v poločase. To nejhorší ale teprve přijde po Novém roce ve formě plošného zvyšování daní minimálně o několik desítek tisíc ročně na jednu rodinu, ale zejména u živnostníků.

Celkově se se má takto vybrat 100 miliard korun a dalších 36 miliard korun za zdražení energií, které vláda uvalila na občany, rodiny, živnostníky a firmy. Fialova vláda, přes hlasité a nepravdivé proklamace, si s vysokou inflací již dva roky neví rady a svými kroky její růst dále podněcuje a podporuje. V listopadu tak spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o dalších 7,3 %. Dochází proto k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem.

To vše způsobuje dlouhodobý pokles spotřeby domácností a propad ekonomického výkonu, který v ČR, jako v jediné evropské zemi, dosud nedosáhl úrovně roku 2019, tedy období před vypuknutím epidemie onemocnění covid. Hlavním viníkem tohoto tristního stavu je bezpochyby vláda premiéra Petra Fialy, která je v ekonomické oblasti zcela nekompetentní a svoji diletantskou a nebezpečnou rozpočtovou, daňovou a hospodářskou politikou dlouhodobý růst inflace přímo způsobuje. Proto hnutí SPD požaduje demisi současné vlády a vypsání předčasných voleb.

2. Hnutí SPD nesouhlasí s vládním návrhem na výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí. Tento vládní návrh by jednoznačně vedl k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany.

Lékařské profesní a odborové organizace protestují proti novele zákona o zdravotních službách, která zásadně mění systém organizace a fungování lékařských pohotovostí. Dle vládního návrhu by v budoucnu již neměly lékařské pohotovosti zajišťovat samosprávné kraje, nýbrž zdravotní pojišťovny. Pohotovostní lékařské služby by se rovněž měly nově soustředit pouze do nemocnic, které mají urgentní příjmy. Místo nynějších 113 pohotovostí by jich napříště měli mít čeští občané k dispozici jen zhruba 80.

Hnutí SPD s tímto řešením nesouhlasí a jsme přesvědčeni, že by tato opatření ještě více zhoršila současnou kritickou provozní a personální situaci v nemocnicích. Vládní návrh by také jednoznačně vedl i k omezení dostupnosti lékařské pohotovostní péče pro občany, což je nepřijatelné. V praxi by to mj. znamenalo, že by bez urgentní lékařské pomoci v dosahu bydliště zůstaly desítky tisíc občanů a často i celé regiony a okresy.

Nový systém organizace a provozu lékařských pohotovostí by navíc byl i výrazně dražší a nákladnější než ten stávající. Hnutí SPD považuje zdravotnictví, včetně lékařských pohotovostí, za klíčovou veřejnou službu, která musí být občanům jednoduše dostupná po celém území ČR. Je povinností státu a vlády toto zajistit. Pokud to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) není schopen zajistit a ve vládě prosadit, potom by měl podat demisi!

3. Kromě elektřiny a plynu od příštího roku výrazně zdraží i dálkové teplo pro domácnosti. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává.

Ve většině krajských i menších měst si lidé za teplo ve svých bytech připlatí až desítky procent oproti aktuálním cenám letošního roku. Jedná se v průměru o meziroční zdražení v řádu vyšších jednotek tisíc korun. Teplárny a distributoři tepla zdražení odůvodňují vysokou inflací a tím, že vláda Petra Fialy původně přislíbila oblasti teplárenství poskytnutí státní podpory - a poté svůj slib porušila a tuto podporu nakonec neposkytne. Kromě toho vláda zvýšila daň z přidané hodnoty na teplo z 10 na 12 %, což samozřejmě rovněž způsobí zdražení této komodity. Stejně tak jako zvýšení distribučních poplatků ze strany Energetického regulačního úřadu.

V případě uhelných tepláren je hlavním zdrojem zdražování tepla růst cen emisních povolenek EU. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává. Nevyužívá svou roli dominantního vlastníka ve společnosti ČEZ, podporuje všechna škodlivá opatření Green Dealu Evropské unie a jako jediná v Evropě nijak nekompenzuje občanům a firmám astronomický růst cen energií v posledních dvou letech. I proto se markantně propadá důvěra v tuto vládu.

Dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky této vládě důvěřuje už pouze 17 % českých občanů. Meziročně tak jde o čtyřicetiprocentní propad důvěry ve vládu. Celých 81 % občanů pak Fialově vládě nedůvěřuje. S tím souvisí i celková nespokojenost občanů s politickou situací v zemi, která je nyní na úrovni 69 %. Za tohoto stavu by bylo nejvhodnějším řešením situace ve společnosti odstoupení nekompetentní, asociální a arogantní vlády Petra Fialy.

4. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard euro je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Nesouhlasíme ani s členstvím Ukrajiny v EU.

Evropská rada minulý týden souhlasila se zahájením přístupových jednání s Ukrajinou, a to jenom díky tomu, že Maďarsko se jako členský stát hlasování nezúčastnilo. Následně nebyla ani schválena finanční pomoc Ukrajině v celkové výši 50 miliard euro díky využití práva veta ze strany Maďarska. Hnutí SPD podporuje tento pragmatický postoj Maďarska, jehož premiér Viktor Orbán tímto chrání zájmy své země. V minulosti EU již podpořila Ukrajinu celkovou částkou 100 miliard euro (!). Další pomoc ve výši 50 miliard euro je plánována tak, že 34 miliard euro by bylo řešeno půjčkou EU a zbytek (asi 17 miliard euro) by zaplatily členské státy.

Řešit pomoc Ukrajině půjčkou je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. S ohledem na vývoj ekonomiky a stav veřejných financí si to náš rozpočet nemůže dovolit a potřebujeme peníze pro naše vlastní občany. Zároveň nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny v EU. Ukrajina je ve válečném stavu a ze strany Ukrajiny musí být splněna celá řada kritérií, aby se vůbec mohla o své členství ucházet.

Je dobře, že v této otázce je možné ze strany členských států stále uplatnit právo veta. Jen pro příklad, Turecko zahájilo přístupové rozhovory v roce 2005 a stále vstupní kritéria neplní mj. z důvodu omezování práv národnostních menšin (zejména Kurdů). Hnutí SPD podporuje v této věci postoje a kroky Maďarska a jejího premiéra Viktora Orbána a vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby postupoval v těchto otázkách společně s Maďarskem a Slovenskem.

5. Přes skokové navýšení rozpočtu Ministerstva obrany a dvoucifernou inflaci se Fialova vláda rozhodla v příštím roce nezvýšit platy vojáků. Hnutí SPD to považuje za projev pokrytectví a neúcty k vojákům ze strany ministryně obrany Černochové.

Pětikoalice s podporou hnutí ANO schválila před několika měsíci zákon o financování obrany, který stanoví každoroční mandatorní výdaje na obranu ve výši minimálně 2 % hrubého domácího produktu (HDP). Zároveň se skokově navýšil rozpočet Ministerstva obrany, a to meziročně o 40 miliard korun. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ale neví, za co tyto prostředky účelně utratit. Aby se vůbec naplnila částka 2 % HDP, vláda Petra Fialy na poslední chvíli začlenila více než 8 miliard korun z rozpočtů jiných ministerstev a ústředních orgánů státní správy do rozpočtu Ministerstva obrany jako tzv. uznatelné náklady do výše 2 % HDP. To je ovšem velmi diskutabilní a podle metodiky NATO dokonce takto nelze postupovat.

Jeden příklad za všechny je např. kompletní rozpočet kapitoly Správy státních hmotných rezerv ve výši 3,2 miliardy korun. Zcela určitě nelze všechny tyto prostředky využít pro obranu, jako např. pohotovostní zásoby (pro případ povodní, sněhové kalamity atd.), anebo zásoby pro humanitární pomoc fyzickým osobám (v případě velkého výpadku elektrické energie).

Ministerstvo obrany plánuje nákupy předražených amerických stíhaček F-35 v celkovém objemu stovek miliard korun. Na celé věci je zarážející skutečnost, že přestože letos byla dvouciferná inflace, vláda se rozhodla v příštím roce platy vojáků nezvýšit. Armáda se přitom těší mimořádné důvěře veřejnosti. Nezvýšení platů vojáků minimálně o výši inflace proto hnutí SPD považuje za projev pokrytectví a neúcty k vojákům ze strany vlády, ale zejména ministryně obrany Černochové, která není odborník. Celá vláda by měla podat demisi!

6. Přejeme všem občanům ČR šťastné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Hnutí SPD přeje všem občanům ČR hezký zbytek adventu, šťastné a klidné vánoční svátky, prožité ve zdraví, pokoji a s nejbližšími lidmi v rodinném kruhu, a vše dobré v novém roce. Vánoční a novoroční svátky jsou naše tradiční svátky. Považujeme tento čas za vhodnou příležitost zastavit se a projevit si vzájemně lásku, úctu a dobrou vůli a uvědomit si, které životní hodnoty jsou skutečně důležité a zásadní.

Přejeme vám všem hezké prožití svátků s vaší rodinou, přáteli a blízkými.

