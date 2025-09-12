Rozvoral (SPD): Vládní strany selhaly. Slibují, ale bojí se skutečných změn

V úvodu vystoupil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který představil volební lídry za jednotlivé kraje. Zdůraznil, že tímto krokem SPD jasně ukazuje svou připravenost převzít odpovědnost a nabídnout občanům skutečnou alternativu k současné vládní politice. „Naše země byla znevolněna, z hrdé země se stala kolonie a SPD má jasný plán, jak to změnit,“ uvedl mimo jiné předseda Tomio Okamura.
Mezi lídry jednotlivých krajů jsou též zástupci partnerských stran a osobnosti veřejného života, například předseda strany PRO Jindřich Rajchl, předseda Svobodných Libor Vondráček, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, ekonom Miroslav Ševčík či ekonomka Markéta Šichtařová. Společně s nimi jsme představili hlavní body programu a naši odborníci rozebrali jednotlivé tematické priority. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura při této příležitosti jasně řekl: „Vládní strany selhaly. Slibují, ale bojí se skutečných změn. SPD vrátí prosperitu a hrdost znevolněné zemi.“
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Program SPD zahrnuje řadu konkrétních kroků, které vrátí naši zemi zpět do rukou českých občanů. Patří mezi ně odmítnutí přijetí eura, vystoupení z Lipské burzy, návrat energetiky a klíčových odvětví do českých rukou, dostupnost bydlení, zestátnění exekutorů, obnova dostupnosti léků, školství bez inkluze, větší podpora domácí výroby potravin, rodinné půjčky, vyšší podpora porodnosti, odmítnutí Green Dealu a Migračního paktu EU.
Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje také zákon o obecném referendu, které by občanům umožnilo rozhodovat o zásadních otázkách, včetně našeho členství v Evropské unii či NATO. Odmítáme politiku Bruselu, která ničí českou ekonomiku a ohrožuje naši svobodu. Usilujeme o férové podmínky pro české zemědělce i podnikatele, aby lidé v České republice měli dostupné a kvalitní potraviny za přijatelné ceny a českým firmám se vyplatilo vyrábět doma.
Zásadní prioritou SPD je také snížení věku odchodu do důchodu na 65 let s možností dřívějšího odchodu u pracovníků v náročných profesích. Chceme stabilní prostředí bez zvyšování daní a efektivnější státní správu včetně zrušení zbytečných ministerstev.
Naším závazkem je hájit zájmy všech slušných, pracujících lidí, rodin, seniorů, zdravotně postižených občanů a českého národa jako celku. V závěrečné fázi kampaně chceme přesvědčit nejen naše dlouhodobé podporovatele, ale i nerozhodnuté voliče, že SPD je připraveno vládnout a řídit zemi odpovědně. Pokud získáme důvěru občanů, budeme prosazovat, aby do vlády byli nominováni odborníci, čímž zamezíme kumulaci funkcí a zajistíme efektivní chod státu.
Apelujeme na všechny občany: Přijďte k volbám a podpořte hnutí SPD. Jen společně dokážeme vrátit prosperitu a hrdost naší zemi. Volba číslo 6 je ta jediná správná volba. Jo! Pojďme na to.
Radek Rozvoral
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV