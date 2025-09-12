Rozvoral (SPD): Vládní strany selhaly. Slibují, ale bojí se skutečných změn

12.09.2025 13:09 | Monitoring

Hnutí SPD zahájilo počátkem tohoto týdne závěrečnou fázi volební kampaně, a to symbolicky přímo v prostorách sněmovny.

Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

V úvodu vystoupil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který představil volební lídry za jednotlivé kraje. Zdůraznil, že tímto krokem SPD jasně ukazuje svou připravenost převzít odpovědnost a nabídnout občanům skutečnou alternativu k současné vládní politice. „Naše země byla znevolněna, z hrdé země se stala kolonie a SPD má jasný plán, jak to změnit,“ uvedl mimo jiné předseda Tomio Okamura.

Mezi lídry jednotlivých krajů jsou též zástupci partnerských stran a osobnosti veřejného života, například předseda strany PRO Jindřich Rajchl, předseda Svobodných Libor Vondráček, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, ekonom Miroslav Ševčík či ekonomka Markéta Šichtařová. Společně s nimi jsme představili hlavní body programu a naši odborníci rozebrali jednotlivé tematické priority. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura při této příležitosti jasně řekl: „Vládní strany selhaly. Slibují, ale bojí se skutečných změn. SPD vrátí prosperitu a hrdost znevolněné zemi.“

Program SPD zahrnuje řadu konkrétních kroků, které vrátí naši zemi zpět do rukou českých občanů. Patří mezi ně odmítnutí přijetí eura, vystoupení z Lipské burzy, návrat energetiky a klíčových odvětví do českých rukou, dostupnost bydlení, zestátnění exekutorů, obnova dostupnosti léků, školství bez inkluze, větší podpora domácí výroby potravin, rodinné půjčky, vyšší podpora porodnosti, odmítnutí Green Dealu a Migračního paktu EU.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje také zákon o obecném referendu, které by občanům umožnilo rozhodovat o zásadních otázkách, včetně našeho členství v Evropské unii či NATO. Odmítáme politiku Bruselu, která ničí českou ekonomiku a ohrožuje naši svobodu. Usilujeme o férové podmínky pro české zemědělce i podnikatele, aby lidé v České republice měli dostupné a kvalitní potraviny za přijatelné ceny a českým firmám se vyplatilo vyrábět doma.

Zásadní prioritou SPD je také snížení věku odchodu do důchodu na 65 let s možností dřívějšího odchodu u pracovníků v náročných profesích. Chceme stabilní prostředí bez zvyšování daní a efektivnější státní správu včetně zrušení zbytečných ministerstev.

Naším závazkem je hájit zájmy všech slušných, pracujících lidí, rodin, seniorů, zdravotně postižených občanů a českého národa jako celku. V závěrečné fázi kampaně chceme přesvědčit nejen naše dlouhodobé podporovatele, ale i nerozhodnuté voliče, že SPD je připraveno vládnout a řídit zemi odpovědně. Pokud získáme důvěru občanů, budeme prosazovat, aby do vlády byli nominováni odborníci, čímž zamezíme kumulaci funkcí a zajistíme efektivní chod státu.

Apelujeme na všechny občany: Přijďte k volbám a podpořte hnutí SPD. Jen společně dokážeme vrátit prosperitu a hrdost naší zemi. Volba číslo 6 je ta jediná správná volba. Jo! Pojďme na to. 

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec
