SPD: Komplexní a systémová opatření na podporu českých rodin

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral - Prosazujeme komplexní a systémová opatření na podporu českých rodin!
Vážení přátelé,
vláda s účastí SPD rozhodla o snížení spotřební daně u nafty o 2,35 Kč na litr a o zastropování marží distributorů a prodejců pohonných hmot na maximálně 2,50 Kč za litr. Rekordní propad porodnosti v České republice je alarmující. Prosazujeme komplexní a systémová opatření na podporu českých rodin. Schválením novely zákona o státní sociální podpoře jsme zajistili finanční podporu rodin v citlivém období před porodem. Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil, že Fialova vláda nezvládla digitalizaci a modernizaci fungování státu. Prosazujeme důkladný audit všech státních agend a jejich racionalizaci.
1. Vláda s účastí SPD rozhodla o snížení spotřební daně u nafty o 2,35 Kč na litr a o zastropování marží distributorů a prodejců pohonných hmot na maximálně 2,50 Kč za litr.
Vláda rozhodla o snížení spotřební daně u nafty o 2,35 Kč na litr a o zastropování marží distributorů a prodejců pohonných hmot na maximálně 2,50 Kč za litr. Současně stát denně stanovuje maximální cenu benzínu a nafty. Cílem těchto kroků je okamžitě zastavit růst cen motorových paliv a zabránit dalšímu zdražování zboží a služeb. Klíčovým dlouhodobým řešením je ukončení válečných konfliktů na Blízkém východě, které destabilizují světové trhy s ropou.
Považujeme za nezbytné zdůraznit, že současná opatření vlády s účastí SPD představují zásadní obrat oproti nečinnosti a chybným krokům předchozí vlády Petra Fialy. Ta dlouhodobě selhávala v ochraně občanů před růstem cen pohonných hmot a nedokázala adekvátně reagovat na vnější krizové vlivy.
2. Rekordní propad porodnosti v České republice je alarmující. Prosazujeme komplexní a systémová opatření na podporu českých rodin.
Demografická situace v České republice je alarmující. Počet narozených dětí v roce 2025 klesl na historické minimum 77 600 a plodnost dosáhla pouze 1,28 dítěte na ženu, což je hluboko pod hranicí prosté reprodukce. Současně počet zemřelých převýšil počet narozených o 35 700 osob. Tento negativní vývoj je důsledkem dlouhodobého selhání předchozích vlád, které nezajistily dostupné bydlení, stabilní ekonomické prostředí ani dostatečnou podporu rodin.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Nárůst populace je tak tažen především vysokou imigrací, což považujeme za neudržitelný trend. Hnutí SPD proto prosazuje komplexní a systémová opatření na podporu českých rodin. Patří mezi ně výrazné zvýšení daňových slev na děti, posílení finanční podpory rodin v období péče o malé děti, rozšiřování kapacit mateřských škol, podpora zkrácených úvazků pro rodiče, a především zásadní kroky ke zvýšení dostupnosti bydlení. Naším cílem je vytvořit podmínky, ve kterých se české rodiny nebudou obávat zakládat rodiny a vychovávat děti.
3. Schválením novely zákona o státní sociální podpoře jsme zajistili finanční podporu rodin v citlivém období před porodem.
V oblasti sociální politiky vítáme schválení novely zákona o státní sociální podpoře, která umožní čerpání rodičovského příspěvku již dva měsíce před narozením dítěte ve výši 15 000 Kč měsíčně. Tento krok pomůže eliminovat finanční propad rodin v citlivém období před porodem. Na rozdíl od předchozí vlády, která podporu rodin dlouhodobě zanedbávala, vláda s účastí SPD systematicky posiluje prorodinnou politiku jako jednu ze svých hlavních priorit.
4. Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil, že Fialova vláda nezvládla digitalizaci a modernizaci fungování státu. Prosazujeme důkladný audit všech státních agend a jejich racionalizaci.
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2025 potvrzuje zásadní selhání předchozí vlády, která pod vedením premiéra Petra Fialy (ODS) dlouhodobě nezvládala efektivně řídit klíčové oblasti veřejné správy. Tato výroční zpráva kupříkladu zmiňuje, že navzdory vysokým investicím nedošlo k modernizaci fungování státu, digitalizace nepřinesla zjednodušení procesů, a naopak vedla k dalším nákladům. Hnutí SPD proto prosazuje důkladný audit všech státních agend, jejich racionalizaci a skutečnou konsolidaci veřejných financí.
Současně prosazujeme zavedení osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků za škody způsobené při výkonu funkce, aby se zabránilo dalším miliardovým ztrátám.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku