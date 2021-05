SPD: Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí nechat naočkovat

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že chaotická opatření vlády pokračují. Plošné zákazy nejsou řešením a je potřeba všechny děti a studenty vrátit do škol bez výjimek! Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí nechat naočkovat! Evropská unie řeší covid-19 s křížkem po funuse. Ve Sněmovně pokračuje projednávání zákona SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečné potřebné. Hnutí SPD podporuje zjednodušení stavebního řízení, a proto podpoří novelu stavebního zákona. Hamáčkova kauza je nejspíš součástí předvolebního boje. K Vrběticím stále chybí přímé důkazy. Česká televize porušila zákon nevyváženým vysíláním. Neplní svou veřejnoprávní úlohu. Úloha sovětské armády při porážce nacismu je cíleně diskreditována a v řadě zemí Evropy jsou oslavováni váleční zločinci, včetně kolaborantů a jednotek SS. Armáda USA opouští Afghánistán. Je nutné zahájit okamžité přípravy ke stažení českých vojáků.

1. Chaotická opatření vlády pokračují. Plošné zákazy nejsou řešením a je potřeba všechny děti a studenty vrátit do škol bez výjimek!

Chaotická covidová vládní komunikace pokračuje i za nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Premiér Babiš prohlašuje, že je pro něj prioritou obnovení školní výuky, přičemž v České republice jsou stále nejdéle zavřené školy v Evropě. Hnutí SPD právem kritizovalo vládu ANO a ČSSD, že je pro ni vzdělávání na chvostu zájmu. A opět se to potvrzuje. Babišův kabinet nyní rozhodl o tom, že se k 10. květnu vrátí do škol všichni žáci 2. stupně základních škol, i když prozatím k rotační výuce. Středoškoláci však přesto nadále zůstávají doma. Premiér Babiš přitom při posledních interpelacích ve Sněmovně uvedl, že si přeje, aby 17. května šli všichni studenti a školáci do škol bezrotačně. Druhý den ale ministr zdravotnictví Arenberger uvedl, že pokud by se povedlo zvládnout testování ve školách přesnějšími PCR testy, mohli by se všichni žáci a studenti učit bez rotačního režimu ještě před prázdninami, a uvedl dokonce, že „termín 20. června je docela dobré datum". Následně ještě dodal, že bezpečný návrat do škol se bez testování nejspíš neobejde ani v září. Hnutí SPD tyto názory odmítá a opakovaně tvrdíme, že plošné zákazy nejsou řešením a je potřeba všechny děti a studenty vrátit do škol bez výjimek!

2. Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí nechat naočkovat! Evropská unie řeší covid-19 s křížkem po funuse.

Evropská komise minulý týden schválila smlouvu, která má zajistit nákup až 1,8 miliardy dávek vakcíny pro občany EU proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech. Přichází s tím až po roce pandemie, když již před rokem podpořila vývoj a následné dodávky vakcíny miliony eur a se třemi firmami (AstraZeneca, Sanofi-GSK a Janssen Pharmaceutica NV) dokonce uzavřela smlouvy na nákup stovek milionů dávek vakcín. Nová smlouva má umožnit v příštích 2 letech přeočkovat a posílit imunitu u všech 450 milionů obyvatel zemí Evropské unie do konce roku 2023. Hnutí SPD je přesvědčeno, že Evropská komise opět přichází s „křížkem po funuse" a jedná se o plýtvání peněz daňových poplatníků. Jednak pro všechny občany je to zbytečné, někteří jsou již naočkovaní, a navíc jedna třetina občanů se nechce očkovat vůbec. Občané se nechávají očkovat, nikoliv aby nebyli nemocní, ale aby mohli normálně žít jako před pandemií, včetně cestování. Otázkou také zůstává, jaká bude účinnost těchto vakcín na jednotlivé nové mutace koronaviru, které se stále objevují. Hnutí SPD odmítá vynucené očkování a diskriminaci neočkovaných. Očkování musí být výhradně na základě svobodného rozhodnutí každého občana. Chystaný covidpas ze strany EU je také diskriminační nástroj, který zavádí dělení na občany 1. a 2. kategorie. To hnutí SPD odmítá. Vše musí být výhradně na základě opatření jednotlivých států, a nikoliv podle diktátu EU! Vakcinace musí probíhat na dobrovolném základě. Občan České republiky nesmí být vládou jakkoli diskriminován, včetně zavádění covidpasu.

3. Ve Sněmovně pokračuje projednávání zákona SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečné potřebné.

Tento týden ve středu by mělo být na pořadu schůze Sněmovny druhé čtení zákona o hmotné nouzi. Společným jmenovatelem návrhů SPD je snaha o omezení zneužívání příslušných sociálních dávek a současně významně ušetřit veřejné výdaje státu. Náš návrh předpokládá odebrání dávek lidem, kteří páchají přestupky, vyhýbají se práci nebo obchází zákon za účelem získat sociální dávku. Hnutí SPD důsledně plní svůj program. Zlaté časy lidí parazitujících na sociálním systému musí skončit. Tato pomoc se musí stát pouze zcela mimořádným prostředkem pro situace, kdy si její příjemce z objektivních důvodů nemůže obstarat příjem vlastní prací, anebo když mu nízký pracovní příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb. Ušetřené peníze je třeba použít na péči o skutečně potřebné, nemocné a zdravotně postižené občany nebo na zvýšení nízkých důchodů lidí, kteří celý život pracovali. Slušný a pracující občan je pro SPD na 1. místě!

4. Hnutí SPD podporuje zjednodušení stavebního řízení, a proto podpoří novelu stavebního zákona.

Tento týden ve středu je na pořadu schůze Sněmovny schvalování novely stavebního zákona. Tento zákon byl přijat už v roce 2009, a to za účelem zjednodušení povolovacích procesů a urychlení výstavby liniových staveb. Od té doby byl sedmkrát novelizován. Česká republika patří v délce stavebního řízení mezi nejhorší státy. Cílem novely zákona je zefektivnění právní úpravy procesu povolovacího řízení ke stavbám. Povolování staveb je v České republice extrémně dlouhé, náročné a přebyrokratizované, jako ostatně spousta dalších rovin občanského i firemního života. Nejde jen o to zjednodušit stavební řízení u strategických projektů, ale je potřeba zjednodušit stavební předpisy pro obyčejné občany, kteří staví rodinný dům. Je zcela jasné, že krom toho, že stavby špatné zákony zbytečně prodlužují, tak je také prodražují. Hnutí SPD podporuje zjednodušení stavebního řízení, a proto novelu tohoto zákona podpoříme.

5. Hamáčkova kauza je nejspíš součástí předvolebního boje. K Vrběticím stále chybí přímé důkazy.

Hnutí SPD považuje kauzu okolo ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), která vznikla na základě článku novináře Janka Kroupy, za součást předvolebního boje a vnitropolitického soupeření stran a hnutí, které nemají jiný program. Otázky okolo výbuchů v areálu muničních skladů ve Vrběticích stále zůstávají nezodpovězeny a chybí přímé důkazy případného zapojení všech zmiňovaných aktérů. Vše je v úrovni důvodných podezření a pro obyčejného občana je obtížné se v tom vyznat. Navíc všechny strany v různé míře a z různých důvodů některé informace zamlčují. Je potřeba také prověřit únik utajovaných informací z jednání vládního Výboru pro zpravodajskou činnost ze dne 7. dubna 2021 novinářské komunitě a přijmout k tomu z úrovně vlády odpovídající nápravná opatření. Ministr Hamáček je dlouhodobě nedůvěryhodný člen vlády. Občané jsou unaveni vnitrostranickým bojem v ČSSD a dalšími verzemi historií kolem pana ministra Hamáčka. Nic nezvládl a měl dávno podat demisi.

6. Česká televize porušila zákon nevyváženým vysíláním. Neplní svou veřejnoprávní úlohu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) upozornila Českou televizi (ČT), že se počátkem dubna v pořadu Newsroom ČT24 dopustila porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. V příspěvku se v žebříčcích osob šířících fake news o covid-19 objevila jména představitelů SPD. Tento příspěvek se však výhradně opíral pouze o analýzy samozvaného Bezpečnostního centra „Evropské hodnoty" pornoherce Jakuba Jandy. RRTV dne 5. května konstatovala, že „provozovatel tím divákům neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů" a ČT dostala sedm dní na nápravu. Pro hnutí SPD je to pouze jedním z dalších důkazů, že ČT je neobjektivní a stala se součástí politického boje. Jsme přesvědčeni, že ČT dlouhodobě neplní funkci veřejnoprávních médií ve smyslu objektivního a vyváženého vysílání. Proto prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků a navrhujeme přeměnu ČT ve státní příspěvkovou organizaci, jejíž chod i hospodaření bude podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Následně navrhneme také přímou volbu a odvolatelnost ředitele ČT, který musí být ze své funkce odpovědný občanům České republiky.

7. Úloha sovětské armády při porážce nacismu je cíleně diskreditována. V řadě zemí Evropy jsou oslavováni váleční zločinci, včetně kolaborantů a jednotek SS.

Při dni vítězství 8. května si svět připomněl 76. výročí porážky Německa. Jde především o výročí porážky nacistické totality, která programově usilovala o likvidaci celých národů, včetně českého národa. Je proto varující, že existují snahy a stále otevřenější pokusy, jak diskreditovat a umenšit oběti boje s nacismem, a že se rehabilitují zrádci a kolaboranti s nacismem v Evropě. Je cíleně diskreditována úloha sovětské armády při porážce nacismu. V řadě zemí Evropy jsou oslavováni zločinci, včetně jednotek SS. Pokud nedokáže Česká republika oficiálně odsoudit oslavování Bandery, pochody oslavující divizi SS na Ukrajině, potom se podílí na nebezpečném plánu přepsat dějiny a znovu ospravedlnit totalitu nacismu.

8. Armáda USA opouští Afghánistán. Je nutné zahájit okamžité přípravy ke stažení českých vojáků.

K 11. září 2021 odchází armáda USA z Afghánistánu. Je nezbytně nutné zahájit okamžité přípravy ke stažení českých vojáků, které bude náročné jak finančně, tak logisticky. Válka v Afghánistánu je prohraná a Tálibán je vítěz. Tálibán zvítězil díky špatné strategii. USA a spojenci z NATO postupně vytvořili z Tálibánu svojí arogancí a nepochopením podmínek země národně osvobozenecké hnutí. Afghánistán je třeba nechat Afgháncům, ať si žijí ve své zemi, jak chtějí a za své peníze.

Převzato z profilu.

