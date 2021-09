SPOLU zahájila horkou fázi kampaně

Koalice SPOLU zahájila horkou fázi své předvolební kampaně. Lídr koalice SPOLU Petr Fiala ve svém projevu definoval pět nejdůležitějších priorit středopravé koalice: 1) zastavení hrozivého zadlužování České republiky, 2) jasnou demokratickou a prozápadní orientaci, 3) modernizaci země s důrazem na digitalizaci a debyrokratizaci státní správy, 4) vyřešení krize na trhu s byty, 5) modernizaci vzdělávání. Zároveň varoval před vládou populistů a extremistů, která by v případě svého vzniku posunula ČR na Východ a přinesla by v horizontu několika let bankrot státních financí. Koalice SPOLU dnešním dnem spustila také billboardovou kampaň „Teď jde o všechno“.

reklama

„Koalice SPOLU si vytkla pět priorit, které jsou pro změnu v naší zemi zásadní. Musíme zastavit hrozivé zadlužování ČR, budeme garantovat demokratickou a prozápadní orientaci naší země. Naše budoucnost leží v naší aktivní evropské a transatlantické spolupráci, nikoliv v Číně nebo Rusku. Českou republiku musíme zásadně zmodernizovat. Digitalizace a debyrokratizace státní správy je naprosto klíčová. Úřady nemají obíhat občané, ale data, žádné několikanásobné vyplňování stále stejných údajů. S tím souvisí i jednoduché stavební řízení. Jen když budeme mít jednoduchá pravidla, bude se stavět dostatek bytů a bydlení nebude luxusem pro vyvolené, začneme zrušením centrálního stavebního úřadu, který by veškerou výstavbu pouze zabrzdil. A priorita poslední, ne však nejméně důležitá, je vzdělávání. Děti se nemohou stále biflovat a snažit se zapamatovat zbytečné spousty dat. Musíme je v našich školách učit, jak s informacemi pracovat, jak je vyhledávat, kriticky posuzovat, zasazovat je do kontextu,“ vysvětluje kandidát SPOLU na premiéra Petr Fiala a popisuje, jak by měla vypadat ČR po čtyřech letech vlády koalice SPOLU: „Pokud dostaneme od voličů možnost podílet se na správě naší země, pak na konci příštího volebního období budeme mít Českou republiku, která bude mít stabilizované veřejné finance a bude v dobré kondici, hotovou důchodovou reformu, která zajistí, že se současní čtyřicátníci nebudou bát o své penze. Bude u nás dostupnější bydlení, zejména pro mladé rodiny a pro ty, kteří hledají svůj první byt. Budeme mít nové dálnice a silnice a připravené napojení na evropské vysokorychlostní tratě. Lidé už nebudou muset stát ve frontách na úřadech, ale vyřídí si věci jednoduše a z domova. Budeme mít modernizované školy a děti se budou učit to, co je důležité, zemědělství, které bude šetrnější k přírodě a voda bude samostatně chráněna jako klíčový prvek v české a moravské krajině. A hlavně budeme opět hrdí na to, že jsme prosperující, zdravou a sebevědomou součástí demokratického světa.“

„Všichni si zasloužíme ZMĚNU! Už za 18 dní se otevřou volební místnosti a já věřím, že společně s vámi nasměrujeme Českou republiku tím správným směrem. Je zcela nezpochybnitelné, že naše země potřebuje jasný plán a směr, kterým se bude ubírat, potřebuje jasné a předvídatelné kroky, které na sebe budou logicky navazovat. A my jsme připraveni převést naše programové priority co nejrychleji do praxe. Naše země si zaslouží kompetentní vládu, kterou povede sebevědomý a rozumný premiér. Letošní parlamentní volby určí směřování naší země na dlouhé roky dopředu. Nevolíme jen za sebe, ale volíme také za naše děti, které zodpovědnost naše rozhodnutí výrazně ovlivní! Naše volba ovlivňuje ve svých dopadech daleko víc než jen na jedno volební období. Chceme patřit k západní demokratické společnosti, na podzim 1989 jsme si to řekli jasně a letos v říjnu to musíme ve volbách jen znovu potvrdit,“ konstatoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Máme šanci změnit Česko k lepšímu a zvítězit nad hrozbou v podobě extremistů a populistů, kterým jde leda o vlastní prospěch. SPOLU jsme slíbili, že budeme pracovat pro lidi. Zastavíme enormní zadlužování a nevydáme se ‚řeckou‘ cestou. Chceme, aby Česká republika byla rozvinutou zemí, která patří do vyspělé Evropy nejenom geograficky. K tomu potřebujeme být důvěryhodným partnerem, který nemá premiéra ve střetu zájmů. Chceme už konečně začít stavět dálnice, a ne lidem jenom mazat med kolem úst. Chceme, aby v Česku platily zákony stejně pro každého a práva jednotlivců nebyla zneužívána ve prospěch ‚mocnějších‘. Nedopustíme, aby se největší kauzy posledních let zastrčily pod koberec. Chceme, aby stát podporoval rodinu. Zajistíme proto mladým rodinám kvalitní a dostupné bydlení a umožníme rodičům pracovat na částečné úvazky. Chceme lidem, kteří celý život poctivě pracovali, dopřát důstojnou penzi. Provedeme proto důslednou penzijní reformu. A zasadíme se také o to, aby státní správa konečně přestala být byrokratickou pastí, ale aby byla službou pro občany – službou digitalizovanou, přehlednou a funkční. S premiérem Petrem Fialou to dokážeme. Jsme změna, které můžete věřit,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Na závěr Petr Fiala apeloval na voliče, aby šli k volbám a umožnili tak koalici SPOLU změnu do české politiky přinést: „Přesně za 20 dní svedeme ve volbách bitvu o charakter a budoucnost našeho státu. Ne pouze na jedno volební období, ale na dlouhé roky dopředu. Buďto v nadcházejících volbách zvítězí populisté a extrémisté a spolu s nimi i nezodpovědnost, rozhazování a utahování šroubů. Nebo lidé dají přednost demokratickým silám a změně a Česká republika zůstane svobodnou, demokratickou a prosperující zemí. Ne, vůbec nepřeháním. Tyto volby nejsou o ničem menším. Teď jde opravdu o všechno. SPOLU máme jedinečnou šanci změnit Českou republiku k lepšímu. Tak ji nepropásněme! Pojďme společně odstartovat změnu. Už za několik dnů. Pojďte do toho s námi! Protože teď jde o všechno.“

Psali jsme: Piráti, s tímhle kandidujete? Hvězda pražských levičáků rozzuřena zastáncem tradiční rodiny „ANO je jistota. Bráníme starý svět.“ Poslanec ostře o opozici Šok: Petr Fiala slíbil překvapení. Ale zas to má háček Premiér Babiš: Jednoznačně jsme splnili všechno, co jsme slíbili

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.