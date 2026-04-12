STAN: Kabinet budoucnosti má z Liberecka recept na moderní stát

Kabinet budoucnosti, stínová vláda Starostů, se vypravil na další ze série svých plánovaných výjezdů do regionů. Stínoví ministři zamířili na Libereko, kde navštívili dle svého zaměření tamní školy, azylové domy, nemocnice a další organizace. Starostové odmítají přihlížet krokům Babišovy vlády, naopak pracují na tom, aby Česko mělo budoucnost a vizi, díky které by bylo moderním a úspěšným státem. A to i na základě rozhovorů a debat s lidmi z regionů, kterých se daná problematika týká. Součástí výjezdu bylo i samotné zasedání stínové vlády, jehož část je otevřena i veřejnosti.
„Naše výjezdy do regionů mají jediný cíl: sbírat reálné podněty od lidí, kterých se politika státu přímo dotýká. Jako stínová vláda nechceme jen od stolu kritizovat často chaotické kroky vlády Andreje Babiše, ale chceme mít v ruce konkrétní řešení, kdy bude potřeba začít napravovat jejich chyby. Na Liberecku jsme jasně viděli, co funguje skvěle a kde stát lidem místo pomoci hází klacky pod nohy – od byrokratických pastí pro rodinné farmy až po nepředvídatelnost, která dusí provozovatele sociálních služeb. Právě tyto bariéry musíme odstraňovat. Každé takové setkání je pro nás závazkem, že naše řešení nebudou odtržená od reality, ale postavená na zkušenostech lidí, kteří v regionech žijí a podílejí se na rozvoji české ekonomiky i společnosti,“ uvedl stínový premiér Vít Rakušan.
Úspěšný Euroregion a jeho propojení s Prahou
Euroregion Neisse - Nisa - Nysa má za sebou 35 let budování spolupráce a mazání hranic. Díky stovkám malých projektů i diplomatickému úsilí na nejvyšších vládních úrovních se daří naplňovat motto „z cizinců sousedy”. „Další posun regionu a česko-německo-polské spolupráce není ale možný bez dobudování dopravní infrastruktury – ať už k sousedům, nebo rychlá železnice do Prahy. Bez toho se jednoduše rozevírání nůžek mezi metropolí a periferií bohužel nezastaví,” shrnula stínová ministryně financí Lucie Sedmihradská, která se jednání euroregionu zúčastnila společně s Janem Farským.
S tím souhlasí i stínový ministr dopravy Ondřej Lochman, podle kterého je Liberec jedním z mála krajských měst, které dodnes nemá rychlé železniční spojení s Prahou: „Po modernizaci by cesta mohla místo 2h 45min trvat 60-75 minut. Dokud nedáme lidem pořádnou alternativu, budou jezdit hlavně autem. A nelze se jim divit. Kolony na příjezdech do Prahy se ale samy od sebe nezmenší. Chci, aby se příprava rychlodráhy Praha–Mladá Boleslav–Liberec vrátila mezi priority vlády.”
Technologické inovace s celosvětovou působností
Cesta stínového ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka a stínového ministra pro vědu, výzkum a inovace Miloslava Niče v technologické skupině Mega ve Stráži pod Ralskem potvrdila významné postavení této české společnosti s celosvětovou působností. S více než 30 lety zkušeností v oborech membránových procesů, povrchových úprav a ekologických služeb představuje Mega lídra v oblasti technologických inovací a úpravy vody.
„Tato stoprocentně česká firma je naprostou špičkou v oblasti elektromembránových procesů nebo ekologických řešení. S více než třemi stovkami zaměstnanců a silným výzkumným týmem čítajícím přes 70 vědců zde vznikají technologie s celosvětovým dosahem. Základem jejich úspěchu je schopnost propojit hluboké znalosti z hydrogeologie, získané při náročných sanacích po těžbě uranu, s moderním pojetím cirkulární ekonomiky. Jejich výsledky jsou tak vidět například v oblasti čištění vod, průmyslová aplikace jejich výrobků je ale velmi široká. Zelené technologie tvoří přes 20 % exportu naší země a úspěšné firmy, jako je právě MEGA, dokazují, že navzdory nesmyslnému zpochybňování ze strany naší vlády, jsou budoucností naší ekonomiky,“ popsal Vlček.
Boj s domácím násilím
Návštěva stínové ministryně pro oblast ochrany zranitelných Barbory Urbanové v Libereckém kraji vyzdvihla zásadní pokrok v oblasti boje proti násilí, za kterým stojí především systematická práce krajské radní Anny Provazníkové (SLK). Klíčem k úspěchu je úzké propojování odborníků, posilování intervenčních center a spolupráce s organizacemi jako proFem či Locika. Kromě legislativních podnětů si stínová ministryně odnesla i poznatky z návštěvy OSPODu, kde zdůraznila potřebu personálního posílení a společenské důvěry v odbornou práci úředníků.
Jak sama Urbanová uvedla: „Systém bude fungovat jen tehdy, pokud si bude navzájem pomáhat a věřit. Právě sdílení zkušeností a vzájemná podpora všech zapojených složek jsou cestou k výsledkům, které Liberecký kraj v této agendě vykazuje.”
Překážky rodinných farem a zelené energie
Kroky stínového ministra zemědělství Tomáše Dubského a stínové ministryně životního prostředí Jany Krutákové zamířily na rodinnou farmu Pavlin Dvůr. Návštěva se dotkla specifik biozemědělství a živočišné produkce, ale především se zaměřila na problematiku generační obměny. Jako klíčové téma se ukázal dotační systém a legislativní překážky, které rodinným farmám komplikují rodinnou kontinuitu: „Současný systém klade rodinným farmám nástrahy v podobě nesnadných přechodů majetku na děti, přičemž zákony dostatečně nezajišťují návaznost zemědělské tradice,“ shrnul Dubský.
Diskuse otevřela i téma výstavby větrných a solárních parků, které často mají vznikat bez dostatečné konzultace s místními obyvateli. Mimo to oba stínoví ministři navštívili také zpracovatelský podnik Praktik System, který hraje zásadní roli v cirkulární ekonomice recyklací až 50 tisíc tun elektroodpadu a plastů ročně.
„Firma je příkladem moderního přístupu, kde se regulace EU mění v ekologickou příležitost, například při výrobě nových autodílů z recyklovaných materiálů. Podnik má navíc unikátní sociální rozměr, kdy zaměstnává desítky odsouzených osob. Hlavním posláním firmy, které rezonovalo celou návštěvou, je vědomí, že systém bude fungovat jen tehdy, pokud propojíme ochranu životního prostředí s recyklací, vzděláváním a společenským aspektem v podobě pomoci lidem při návratu do běžného života,” popsala Krutáková.
Problémy s financováním sociálních zařízení
Návštěva Starostů v obecně prospěšné společnosti Návrat, která provozuje azylové domy pro muže i matky s dětmi, otevřela palčivé téma nestability sociálních služeb. Hlavním problémem zůstává nepředvídatelné a administrativně složité financování.
„Služby jsou závislé na dotacích od měst, krajů, okolních ORP i na darech, ale systém je nepředvídatelný. Pokud je klientů více, než se původně odhadovalo, zvýšené náklady už nikdo zpětně nedoplatí. A naopak pokud je klientů méně, organizace musí část podpory vracet. To je podle mě špatně. Je potřeba řešit sjednocení žádostí o dotace, zavést předvídatelné a víceleté financování a jasně nastavit pravidelnou podporu od okolních ORP. Sociální služby nemohou každý rok fungovat v nejistotě, jestli vůbec udrží provoz,“ dodala stínová ministryně práce a sociálních věcí Pavla Pivoňka Vaňková, která současně uvedla, že k dalším problémům se řadí nízké normativy na bydlení v rámci dávek státní sociální podpory.
„To v praxi často znamená, že i když je snaha klienta postavit znovu na nohy, velmi těžko se hledá bydlení, které by bylo reálně dostupné. Stejně tak je potřeba upravit pravidla mimořádné okamžité pomoci, aby bylo možné lépe předfinancovat základní vybavení domácnosti, třeba nákup spotřebiče. Právě takové praktické věci totiž často rozhodují o tom, jestli se člověk skutečně zvládne zabydlet a osamostatnit.”
Digitalizace samosprávy a využití AI v obcích
Na tom, že digitalizace samosprávy není jen o „papíru v PDF“ se shodli stínový ministr pro digitalizaci a veřejnou správu Viktor Vojtko s Jakubem Vytiskou ze Starostů pro Liberecký kraj. Probrali společně i to, jak může umělá inteligence reálně pomoci v obcích.
„Nejvíce mě zaujalo chytré vyhledávání v zápisech: Představte si, že se AI zeptáte na konkrétní téma a ona projde roky diskusí ze zastupitelstva za vás. Nebo personalizovaná úřední deska: Už žádné listování stovkami dokumentů. AI vám vybere jen to, co se skutečně týká vaší ulice nebo čtvrti a upozorní vás na to. Technologie tu jsou, teď je jen správně využít pro otevřenější a efektivnější samosprávy,” dodal Vojtko.
Udržitelné zdravotnictví v regionech
To, jak udržet na severu Čech kvalitní zdravotní péči bylo předmětem pracovní návštěvy Krajské nemocnice Liberec. Ta zahrnovala prohlídku strategické infrastruktury včetně heliportu a prezentaci nově instalovaných lineárních urychlovačů, které představují technologickou špičku v oblasti onkologické léčby.
„Hlavním bodem jednání s vedením nemocnice byla polemika nad koncepcí udržitelného zdravotnictví v regionech. Řešily se otázky personální stability, financování moderních léčebných metod a nezbytnost systémové podpory krajských nemocnic. Cílem je zajistit, aby špičková medicínská péče a technologický rozvoj byly dostupné občanům rovnoměrně a nezávisely na blízkosti metropolitních center,” shrnula stínová ministryně zdravotnictví Michaela Šebelová.
Modernizace výuky a prestiž manuálních oborů
Zastávka stínových ministrů ve vzdělávacích institucích v Libereckém kraji se zaměřila na široké spektrum oborů, od kriticky důležitých oborů směřujících k profesím v rámci IZS až po tradiční truhlářství a čalounictví. Hlavním tématem byla modernizace výuky a zvyšování prestiže manuálních oborů tak, aby odpovídaly technologickému pokroku 21. století.
České strojírenství patří ke světové špičce
Návštěva europoslankyně Danuše Nerudové a stínového ministra pro vědu výzkum a inovace Miloslava Niče v rodinné firmě Renokar CNC ukázala vysokou úroveň českého strojírenství, které se prosazuje i v dodavatelských řetězcích pro světové lídry, jako je BMW. Aktuální pokles prodejů v automobilovém sektoru však firmu nutí k rychlé adaptaci a hledání nových zakázek mimo dosavadní rámec.
