Samaš (ANO): Příští podzim to spolu změníme

Děkuju, pane předsedo, nebo předsedající. Včera jsem teda nemohl dokončit řádně svůj projev nebo prostě to, co jsem měl na srdci, takže dneska bych to začal znovu. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře a další pane ministře, nemyslel jsem, že moje první vystoupení před ctěnou Sněmovnou bude takto krkolomné. Nejdřív jsem svojí výřečností mě pan kolega Lang, kterého zdravím vaším prostřednictvím, odsunul do druhého dne, pak jsem se musel na ten celý jednací den omluvit, protože jsem měl nějaký důležitý jednání na Moravě, nicméně jsem se stačil ještě vrátit večer, a když jsem přišel, tak jsem zase zažil deja vu, protože opět to bylo těsně před koncem jednacího dne a bohužel ten můj projev se nevešel do toho limitu. (Hluk v sále.)

No, kdo má takovýhle úvod do života ve Sněmovně? Takže sešli jsme se tady, abychom ve druhém čtení projednali vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 155 z roku 1995 sbírky, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Schválně neříkám, že to je zákon o důchodové reformě, protože to má jako hodně daleko k tomu. Od začátku projednávání tohoto tisku tady proběhlo mnoho sofistikovaných analýz, argumentů a dat, které víceméně poukazovaly na tu nedokonalost a nevlídnost tohoto návrhu zákona, který je směřován k těm, ta nevlídnost k těm, kterých se to nejvíc týká, to jsou ti dnešní a budoucí důchodci. Nechci teda znovu opakovat to, co tady zaznělo, ale přiložím takový nějaký svůj lidský pohled.

Jak jsme asi všichni zaznamenali, vzhledem k vládnutí nebo kvalitě vládnutí dnešní pěti, dnes už teda čtyřkoalice, došlo v poslední době k razantnímu zvýšení nákladů na život našich obyvatel a to se projevilo téměř ve všech oblastech. Vypíchnu třeba energie, potraviny, paliva a mnoho dalšího. Já bych se chtěl v tomto směru zaměřit na jakoby pohled důchodce, sice ještě jím nejsem, ale už se to hodně blíží, i když teda se současná vláda snaží, abych si to v té práci užil co nejdéle, takže nevím, jak to dopadne. A to je cena potravin, ale možná ne jenom to. Jistě všichni víte, že délka, kvalita života a zdraví závisí taky na tom, jakou vedeme životosprávu. A nás nebo mnoha lidí v tom produktivním věku se to moc netýká, protože to nějak neřešíme, většinou to máme, i když to taky není ve všech případech pravda. Ale se svojí manželkou jsme s přibývajícím věkem taky přišli na to, že ta naše tělesná schránka už není taková, jaká bývala. Hlava ještě může, ale pak něco děláte a zjistíte, že už to není ono. Kolegové, kteří jsou lékaři, tak mi dají zapravdu, že to je normální, že s přibývajícím věkem prostě ten organismus chřadne, prostě některé věci nám tam chybí, některé prostě už nelze přirozenou cestou nabýt, takže je potřeba o sebe začít víc pečovat. A to jsme tady s manželkou taky začali řešit a začali jsme se kvalitněji stravovat, víc vitaminů, víc minerálů, víc pohybu, myslím pohybu venku, a vůbec tak nějak se staráme o ty naše tělesné schránky. Určitě mi dáte zapravdu, že pokud to takhle chcete dělat, tak ono to není zrovna levná záležitost, protože pokud chcete se kvalitně stravovat, chcete dostatek vitaminů, tak to všechno něco stojí. Ale naštěstí moje žena - tady jsem si chtěl říct, že na stará kolena, ale to by mi laňka dala, kdybych to takhle řekl - ale prostě je to tak. Už má taky svůj věk, tak se vrhla na pěstování na zahrádce, takže máme v létě dostatek rajčátek, paprik, salátů, dokonce to i rozdáváme dětem, sousedům, děláme takový bartery, protože oni zase nám dodávají vajíčka, maso, když mají tam králíky, že jo.

Já pokosím louku, seno dám sousedovi. On mi pak přiveze nějaký maso do mrazáku. Takže prostě se snažíme je takhle kvalitně prostě... Nějak tomu organismu našemu dopřát, abychom tady byli dlouho.

Ale teď se vžijme do pozice těch lidí, kteří odejdou do důchodu, nás to taky čeká, a kterým se ze dne na den sníží jejich pravidelné příjmy o 50, 60 %, a teď se postaví před otázku, co dál.

Česká spořitelna zveřejnila takovou analýzu, že pokud člověk chce žít kvalitní důchod, tak by měl mít našetřeno 2 miliony až 2,5 milionu korun, aby se prostě nesnížil jeho životní standard. No dobrá. Ti lidé začnou šetřit, to znamená, že prostě zjistí, že když mají ten příjem nižší a poplatí všechno to, co mají, tak jim zbude nějaká částka a to si musí nějak rozpočítat. Většinou v první řadě je to ale na jídle. A to je to prostě co jsem tady říkal, prostě to jídlo kvalitní, ta strava, prostě ty vitaminy. Tak se (to) potom samozřejmě projevuje na jejich zdraví. Proto vidíte u těch supermarketů ty stařečky, babičky prostě, kteří mají ty letáky. To není kvůli tomu, že by to bylo jejich hobby a že nemají co dělat, protože jsou v důchodu, ale to je kvůli tomu, že bohužel jsou zásluhou i této vlády na tom tak, že holt ty slevy musí hledat a využívat. No a ve slevách jsou produkty, které moc nejdou nebo jsou těsně před prošlou lhůtou, takže to pak tak dopadá. A to už vůbec nemluvím o tom, že by si měli nakupovat nějaké potravinové doplňky. Nechci tady dělat reklamu na různé kloubní preparáty a vitaminové doplňky, já nevím, co všechno. Víte, kolik to stojí peněz. Koneckonců reklamy v televizi prostě na nás valí. Všude vidíte ty usměvavé důchodce, kteří se smějí, prostě jezdí na kolech, že jo, a pak, když vidím ty lidi u toho supermarketu, tak je mi smutno z toho trošku.

Ale abychom nebyli jenom u toho jídla, nejenom jídlem je člověk živ. Tak se pojďme dál podívat na to, na čem ty lidi musí šetřit. To jsou třeba dále náklady na bydlení. Protože bydlení je dneska drahé. Energie, služby. Dneska jsou služby šíleně drahé, že jo, hodinové taxy jsou prostě astronomické. Ale zase na druhou stranu, když to člověk umí, věnoval tomu podstatnou část svého života, aby to zdokonalil, tu svoji dovednost, tak si to taky nechá zaplatit, že jo. Bohužel to tak je. A prostě zase na druhou stranu v mnoha případech odvede do státní kasy z toho takový ten podíl, který by měl tomu státu vrátit na daních, pokud tedy to neudělá bez papíru a prostě to nějakým způsobem takhle skoulí. To je právě to, že my jsme měli nástroj, který tuhle šedou ekonomiku potlačoval. Bylo to EET, hlášení tržeb. Vy jste to zrušili, protože to prostě, ti podnikatelé trpěli hrozně moc. Taky jsem to zažil. U nás na vesnici hospodský říkal, jestli to tady přijde, tak zavřu, budu na bubnu. Nic se nestalo. Ta hospoda prostě frčela dál, prostě dával ty účtenky a bylo to v pohodě.

Takže já jenom uvedu prostě, jak ty lidi šetří na těch nákladech na to bydlení a jak se to pak projevuje. Prostě je zima, stáhnu topení, oblíku si nějaký svetr, abych ušetřil. Mám známé, kteří mají rodinný baráček, je jim 80 a 83 let, topí jenom v jedné místnosti, v zimě si přitápí kamny. Když tam vejdete, je tam příjemně teplíčko, ale ve všech ostatních částech je zima, vlhko a prostě jako není to dobré. Taky se to projeví, doufám, že u nich ne, ale většinou se to projevuje pak na tom, že ty lidi jsou náchylnější k nemocem a tak dále. A to nemluvím o tom, že nemají na benzín, třeba aby mohli dojet k vnoučatům nebo na hřbitov se podívat. Takže ty voučata, děti, jezdí většinou za nimi. A při té příležitosti jim třeba přinesou něco na přilepšení. Takhle jsme to dělali my s manželkou, když jsme jezdili k tchyni, když ještě žila. No, a z těchhle všech důvodů se ta jejich životní úroveň a kvalita života začne měnit k horšímu. Pokud skutečně žijí někde, kde nemají možnost si nějaké to rajče, papriku a nějaké, něco vypěstovat, tak si to musí koupit. Víme, kolik stojí dneska rajčata, papriky, to je prostě šílenost, to je jako hrůza hrůz. Ale i když mají tu zahrádku, tak to taky stojí peníze, že jo, protože kdo něco pěstuje, tak ví, že se o to musí starat, musí to zahnojit. Musí mít nějaké nářadí k tomu, to taky není levné. Takže vůbec ti důchodci prostě najednou, jak jsem říkal, musí otáčet každou korunu a to několikrát. A to je ten jejich podzim života, který si mají užívat, který prostě, když vidíte... Jak se vrátím k těm reklamám, jak jsou tam ty vysmátý lidi s těma krásnýma chrupama, prostě takhle by měli žít a ono to tak není. Prostě to tak není. A přitom to jsou ti lidi, kteří tady vybudovali to vlastně, co tady všichni užíváme. Ty silnice, dálnice, ty železniční tratě, přehrady, elektrárny, nemocnice, prostě všechno. De facto všechno, co tady kolem sebe vidíme, tak vybudovali tito lidé. Část tedy už naše generace, ale podstatně větší část ta generace, která dneska už je na tom zaslouženém důchodu.

Já nevím, jak vy, ale já když prostě takhle jdu a vidím ty starší lidi, jak jdou prostě, jak se vedou za ruce, tak si je představuju, jak ještě v plné síle... A jako třeba jak řídili autobus nebo tramvaj nebo prostě stáli u toho rýsovacího prkna nebo prostě učili děti, prostě byli to makáči, fárali do dolů, že jo, takže dokážu si je představit, ale dneska už je to jinak. Dneska už prostě, dneska jsou to důchodci. A kolikrát nemají nikoho jinýho než sami sebe. To je to smutné, že jo, a od toho je tady pak ten stát prostě, který jim jako dává ten zasloužený důchod. A jak tady poznamenal pan ministr prostřednictvím vás, můžou si pak dojít ještě pro dávky, kdyby náhodou jim ten důchod nestačil, že jo. Ale to už tady zaznělo tisíckrát, že tihle hrdí lidé prostě pro tu dávku nepůjdou, protože by je fackovala hanba. Takhle to prostě mají nastavené, že jo, to je prostě dané.

Já jsem to zažil jako samoživitel, taky to bylo trošku složité. Měl jsem jako takové období života, kde jsem zůstal s dvěma dcerami sám a když jsem si měl jít pro pastelkovné, tak jsem říkal, tam nepůjdu, protože to jako je nesmysl, že jo, prostě vydělávám dost, že jo.

No nic. Já vás proto drahá - a to říkám doslova - drahá vládo, žádám, abyste se nad touto novelou ještě zamysleli a nechali si od odborníků, které naše hnutí má, trošku poradit a přepracovali ji. Protože nám opravdu záleží na kvalitě života, a to nejenom seniorů, ale všech, co tady žijí a budou žít.

Škoda, že tady hrajeme opět přesilovku jako včera. Chtěl jsem totiž říct, vážení koaliční poslanci, že to naše hnutí ANO, to není projekt na jedno použití, který tady už v minulosti kolikrát nějaký byl. A mnozí si to určitě přáli, abychom skončili tak jako předtím některé ty projekty, které tady vznikly, vylítly a po nás potopa a pak jako už dneska o nich nic nevíme. No, víme, protože řešíme ještě někdy doteď nějaké věci, které tady napáchali...

Naše hnutí už má něco za sebou, a dokázali jsme v minulosti, že tento stát řídit umíme. Koneckonců minulé volby to jasně dokázaly, když jste nám dali takovou důvěru, že jsme jasně v těch krajích vyhráli. Protože tam, kde jsme už měli nějaké zastoupení ve vládě kraje, tak ti lidi to vnímali tak, že to bylo dobře, že by byli rádi, aby to pokračovalo. Bohužel samozřejmě jak je to už tradice tady v tomhle státě v posledních pár letech, tak...

I když jsme zvítězili, tak jsme skončili v opozici nebo se prostě pořád ještě o tom nějak jedná, protože se spojily ty demokratické strany, a přece tam to hnutí ANO nenechají vládnout.

My máme ale do budoucna ještě spoustu plánů, proto jsem říkal, že nejsme na jedno použití, prostě máme to tady nastavené tak, že tady chceme fungovat a být stálou součástí politického spektra v tomto státě. A jsme připraveni pro vás, pro lidi hlavně, ale i samozřejmě pro vás, kolegové, v rámci nějakých koalic, tvrdě pracovat, převzít otěže po této vládě a pracovat tak, aby bylo zase líp.

A abychom vám dokázali, že to myslíme vážně, tak jsme si připravili k této nepovedené novele několik pozměňovacích návrhů. Jeden vám tedy s dovolením předložím a přihlásím se k němu pak i v podrobné rozpravě. Jedná se tedy o pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 699, který je veden pod číslem 5068 a je to pozměňovací návrh poslanců Aleše Juchelky, Andrey Babišové, Lenky Dražilové, Jany Hanzlíkové, Igora Hendrycha, Renaty Oulehlové, Jany Pastuchové, Miroslava Samaše, Aleny Schillerové a Andreje Babiše k vládnímu návrhu zákona, kerým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. V čl. 1 se za bod 58 vkládá nový bod 59, který zní. Cituji: V § 67 odst. 6 větě první se slovo třetiny nahrazuje slovem poloviny, ostatní body se přečíslují. Odůvodnění k tomuto pozměňovacímu návrhu. Současný zákon o důchodovém pojištění zakotvuje, že procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy, a to oproti dřívějšímu stavu, kdy se při zvýšení vycházelo z poloviny růstu reálné mzdy. Takové zvýšení je však nedostatečné, neboť smyslem popisovaného mechanismu je zachovat příjemcům důchodů životní úroveň, která již v současnosti není zvláště vysoká, nebo alespoň dále tuto životní úroveň nesnižovat. Pozměňovací návrh proto usiluje o návrat k předešlému stavu v podobě stanovení zvýšeného průměrného starobního důchodu ve výši soudců(součtu?) růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy. Tak to je ten náš pozměňovací návrh.

Takže na závěr. Vážené kolegyně, kolegové, zejména vy, naši milí spoluobčané. Jak jsem říkal, naše hnutí ANO není skutečně jeden projekt pro nějakou krátkodobé proužití, ale naše hnutí ANO je tady pro všechny a je skutečně připraveno převzít odpovědnost za budoucnost naší země a přispět tak ke zlepšení kvality života tady u nás v tom srdci Evropy. Jak jsem říkal, v minulých volbách jste ukázali, že to umíme, že jste nám opět v mnoha případech dali šanci pokračovat. Tak to ještě chvilku vydržte a příští podzim to spolu změníme. Takže přeji vám všem hezký zbytek dne a krásný pohodový víkend. Děkuju moc.

