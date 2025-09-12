Scheinherr (Praha sobě): Lávky a inspirace ze světa

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mezinárodní konferenci mostních inženýrů

Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Na mezinárodní konferenci mostních inženýrů ve švýcarském Churu, která se koná jednou za tři roky a je specializovaná na lávky, jsem měl možnost potkat špičky z celého světa. A byla to velká dávka inspirace, kterou by si zasloužila i Praha.

Proč jsou lávky tak důležité?

Lávky a mosty nejsou jen stavby z betonu a oceli. Jsou to spojnice – umožňují lidem chodit pěšky, jezdit na kole, propojují čtvrti a často i celé městské části. Jsou nejlevnějším druhem dopravní infrastruktury, ale zároveň mají obrovský vliv na to, jak se nám ve městě žije.

Jak to dělají jinde:

  • Albi, Francie – lávka navržená tak, aby citlivě zapadla do historického centra. Nejde jen o dopravní stavbu, ale i o krásný doplněk města.
  • Loire, Francie – dřevěná konstrukce, která ukazuje, že i moderní lávku lze postavit s minimální uhlíkovou stopou a z lokálních materiálů.
  • Umtanum, USA – rekonstrukce zavěšené lávky z počátku 20. století. Místo demolice a nové stavby dokázali starou konstrukci opravit a vrátit jí život.

Co mají společné?

Všechny úspěšné projekty začínají od lidí: jak lávka pomůže pěším a cyklistům, jak sníží bariéry, jak zapadne do města. Až pak se řeší konstrukce, technologie nebo materiály. Vždy se hledá způsob, jak využít lokální zdroje, jak šetřit každý kilogram materiálu a jak nechat historii žít vedle současnosti.

A co Praha?

U nás bohužel pěší a cyklistická doprava dlouhodobě stojí na místě. Přitom je to přesně ten typ infrastruktury, který naše město potřebuje – levný, šetrný a hlavně užitečný. Praha má spoustu míst, kde by nové lávky lidem usnadnily každodenní život. A inspirace ze zahraničí nám umožní stavět chytře, ohleduplně a s vizí. Protože Praha si zaslouží lávky, které nás budou opravdu spojovat.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
