Schillerová (ANO): Chcete to sanovat půjčkou, ale o úroku nepadlo ani slovo

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Tak suma sumárum: 60 miliard, že nám chybí na příjmech, bude chybět z vybraných daní, to jsme si probírali při té minulé interpelaci, to teď nechám být. O tom, že přes 30 miliard je díra v SFDI, jsme tady mluvili půl roku, mluvíme. Takže se posunu k tomu, co se tady řeklo.

Pane ministře, jeden, druhý, dobře víte... (K ministru Stanjurovi:) Vy jste myslím byl v SFDI za opozici, pokud si vzpomínám, takže vždycky jste nás tady tepal, to nemyslím vůbec špatně, jako opoziční politik, to bylo v pořádku. Takže ten střednědobý výhled se nějak nastaví. Pak samozřejmě jsou prostavěné nějaké peníze, tak se prostě doplní, aktualizuje se potom při sjednávání rozpočtu. Takže už nechte prostě střednědobý výhled, nechte Babišovu vládu a zpovídejte se konečně ze svých povinností a ze svých kompetencí. Prostě neoddiskutujete to, že jsou tam zasmluvněné stavby a chybí tam přes 30 miliard. To znamená, že deficit, který by měl být ve státním rozpočtu, se u mě přesunul do SFDI, na což vás upozornila i Národní rozpočtová rada jako nezávislá instituce. To bezesporu nezpochybníte.

Ale teď k tomu úvěru. To znamená, chcete to sanovat úvěrem, řekli jste prostě tady, že kdy bude, kolik to bude a tak dále. Neřekli jste to podstatné. Neřekli jste ten úrok. Na to se ptáme pořád, jaký bude úrok a zda bude výhodnější, než když prostě by se půjčilo na finančních trzích, protože ten úvěr bude mít nějakou splatnost? Já jsem ho neslyšela. Byla tisková konference. Neslyšela jsem, jaký bude ten úrok, kolik to bude stát českou. Protože bezesporu to zaplatí daňoví poplatníci, to s vámi souhlasím, to o tom není pochyb, jestli to bude tam či onde. A že se bude splácet dlouho, to je také bezesporu. Navíc prostě slovy klasika, to už vy tady, maminko, nebudete. Takže si prostě řekněme zcela na rovinu, jak ty věci běží. Tohle my chceme slyšet. Děkuji mnohokrát.

