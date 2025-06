Schillerová (ANO): Kde vyhraje volby ANO, je lidem líp

Vážení přátelé, kde vyhraje volby ANO, je lidem líp. Tahle poučka prostě platí. Od 1. července vracíme ve všech krajích, kde máme svého hejtmana, slevu 75 procent na jízdné pro žáky, studenty a seniory. A je to právě díky Vašim hlasům, že se tak stane ve VĚTŠINĚ České republiky. Před rokem v krajských volbách jsme totiž díky Vám zvítězili v 10 ze 13 krajů. Ve dvou krajích se proti nám sice pospojovali soupeři tak, aby nás obešli, ale stále vedeme osm krajů. V každém z nich plníme náš slib, že Vám vrátíme, co Vám Fialova vláda vzala.

Zástupci pětikoalice začali okamžitě prskat, že uplácíme voliče. Ti, kteří jsou až po uši namočení do bitcoinů, kampeličky a Dozimetru se vztekají, že podporujeme žáky, studenty a seniory.

Buď zapomněli nebo nikdy nepochopili, od čeho tady jako politici vlastně jsou. Pamatujete tu legendární větu paní Pekarové, že „vláda se nemá starat o lidi“? V ní je vyjádřeno všechno to politické prospěchářství koalice. Pokaždé, když uděláme něco pro lidi, nechápavě se na nás podívají, co z toho máme, co nám z toho kápne. Oni opravdu nechápou, že lidem je možné pomáhat jen tak. Prostě pomoct. Tečka.

Sleva na jízdném opravdu není uplácení voličů. To by ji totiž naše vláda nezaváděla v září 2018, pouhých 11 měsíců po vítězných volbách do Sněmovny. To samé platí i teď, když slevu obnovujeme v krajích, a to 9 měsíců od vítězství v krajských volbách 2024. Od začátku jsme věděli, že chceme podpořit ty, kteří to nejvíc potřebují a teď už je konečně všechno připraveno. Sleva na jízdném vstupuje v platnost zároveň s letními jízdními řády. Proto 1. července.

Na rozdíl od Fialovy vlády víme, jak běžní lidé žijí. Máme před očima seniory, kteří musí jezdit autobusem jen proto, aby se dostali na poštu pro důchod nebo doporučený dopis. Pobočku, na kterou donedávna chodili pěšky, jim zrušil pan ministr Rakušan. Jediným škrtnutím pera loni zavřel 300 poboček. Jen v Moravskoslezském kraji jich zmizelo 47. Když už tedy Fialova vláda donutila seniory do autobusů, bylo by slušné jim dát slevu, co říkáte? My tuhle slušnost nabízíme. Všude tam, kde máme páku přes hejtmany.

Tramvají, autobusem a vlakem se ale nemusí jezdit jen na poštu nebo do obchodu. Dá se jet na výlet s vnoučaty, za rodinou, za památkami. Věřím, že všichni, kdo mají na slevu nárok, ji využijí, a jejich život se o malinko zlepší. Vždyť o to jde.

Takže si užijte prázdniny, přátelé. Odpočinek si zaslouží každý z nás, nejen školáci.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky