Schillerová (ANO): Manželství pro všechny bylo zařazeno na návrh Pekarové Adamové

Manželství pro všechny bylo zařazeno na návrh předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Ano, tento návrh byl schválen. Jsem ráda, pane předsedo Výborný prostřednictvím paní místopředsedkyně, že jste souhlasně kývnul. To, že část klubu hnutí ANO chce na toto téma mluvit, no bodejť ne, je to tady zaparkováno několik let, protože vy se nejste schopni domluvit, protože jste se slepili jenom proto, abyste se vymezili vůči Andreji Babišovi, to je jediné, co vás drží pohromadě, ale jinak vás nedrží vůbec nic.

Ani toto téma. To znamená, ten návrh navrhla vaše koaliční partnerka, předsedkyně Poslanecké sněmovny, a část našeho klubu ho podporuje, ano, já netvrdím, že ne, já mezi ně například nepatřím, ale podporuje a my respektujeme, protože my jsme demokratický klub a respektujeme názor části našeho klubu, který se k tomu chce vyjádřit. Takže prosím, nesvádějte to na hnutí ANO, my jsme priority jasně vymezili - bavme se o problémech těchto lidí - o tom se bavit vůbec nechcete.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně

