Schillerová (ANO): Ministr Stanjura dlouhodobě nesestavuje státní rozpočet v souladu se zákony

Vážené dámy, vážení pánové,

mám důležitou zprávu pro všechny poslance, kteří v noci z 23. na 24. října loňského roku odmítli při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2025 hlasovat pro námi navržené usnesení, které by uložilo ministru financí návrh rozpočtu přepracovat podle připomínek Národní rozpočtové rady. Ta ve svém stanovisku z 3. října 2024 varovala mimo jiné před nesouladem mezi rozpočtovanými 8,5 miliardami a potřebnými 31,5 miliardami na státem garantovanou podporu obnovitelných zdrojů.

Poslanci vládní koalice se tehdy zcela demokraticky rozhodli nedůvěřovat nezávislému odbornému úřadu, ale dát důvěru Zbyňku Stanjurovi, který problém s chybějícími 23 miliardami střídavě popíral, bagatelizoval a sliboval vyřešit.

Dnes máme 14. března 2025. Česká republika jede podle vámi schváleného rozpočtu a můžeme se bavit, jestli je dobrý, nebo špatný. O čem ale diskuse už být nemůže, je, že problém s 23 miliardami váš ministr financí ani nevymlčel, ani nevyseděl, ani nevyřešil. Státní rozpočet ve schválené podobě nás dnes dovedl na pokraj rozpočtové finanční krize. Podle nejnovějších zpráv z Ministerstva průmyslu a obchodu se totiž operátor trhu s elektřinou dostal do významného finančního deficitu, který ohrožuje jeho schopnost plnit zákonem stanovené závazky. Tento deficit vznikl z důvodu nedostatečného financování ze státního rozpočtu pro rok 2025.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nemá-li být v následujících týdnech ohrožena administrace a vyplácení podpory výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů a nemá-li dojít ke kolapsu energetické politiky státu a faktické platební neschopnosti České republiky, potřebuje MPO podle dopisu adresovaného Ministerstvu financí nejméně 20 miliard korun. Těchto 20 miliard korun ale ve státním rozpočtu není. Těchto 20 miliard korun tam není právě proto, že jste uvěřili svému ministru financí Zbyňku Stanjurovi, který dlouhodobě nesestavuje státní rozpočet v souladu se zákony, natožpak dobrou praxí.

Těchto 20 miliard korun nemáme, protože jste schválili podobu státního rozpočtu, která neodpovídá reálným potřebám naší země. Státní rozpočet na rok 2025 neodpovídá reálným potřebám naší země, ohrožuje stabilitu České republiky a je výsměchem všem ministrům financí v naší novodobé historii, kteří na rozdíl od Zbyňka Stanjury respektovali základní pravidla veřejných financí.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7264 lidí

Nevím, jak nastalou situaci hodláte řešit. Ale vzhledem k tomu, že nejde o jediný problém tohoto rozpočtu, vám pravděpodobně nezbyde nic jiného než problém přehodit na budoucí vlády a letos vykázat o 20 miliard vyšší deficit, který svedete buď na válku, nebo na zbrojení. Anebo zkrátka sázíte na to, že už se z něj zpovídat nebudete vůbec, protože v lednu budete, jak doufám, v opozici - kam ostatně celou dobu patříte.

Ale já bych vás chtěla ujistit, že my vás před těmito podvody jen tak utéct nenecháme. Jak Zbyňka Stanjuru, tak Petra Fialu, který jeho pokoutné postupy po celou dobu kryl a spolupodílel se na nich, budeme konfrontovat se všemi škodami, které naší ekonomice a veřejným financím svým nezodpovědným vládnutím způsobili. Každý opožděný výplatní termín Ministerstva průmyslu a obchodu může vést k arbitrážím, za které budou daňoví poplatníci platit.

Ujišťuji vás, že jakákoliv úspěšná žaloba proti České republice, která bude iniciována případným zpožděním plateb MPO, bude přičtena zodpovědným činitelům, kteří, přestože měli informace i varování, postupovali obráceně. Jinými slovy ti, kdo tento podvod způsobili, se odpovědnosti nevyhnou. Jakékoliv dodatečné náklady za dluhovou službu způsobené úmyslně špatně naplánovanými výdaji státu budou přičteny oběma pánům, kteří zbastlili státní rozpočet jenom proto, aby si na billboard ODS mohli namalovat o 20 miliard nižší číslo.

Ale co dělat s nastalým problémem teď? No přestože ministr financí je přímým a usvědčeným viníkem celé této situace, je do svých podvodů namočen už natolik, že pravděpodobně není schopen kroků směřujících k minimalizaci vlastních škod. Tento rozpočet je v troskách a je v troskách vinou ministra, který má jediný cíl - nějak se protlouct a prolhat až do voleb. Tuto nezodpovědnost ovšem nemůžeme ignorovat, protože problém je tady a do voleb opravdu nepočká.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, žádám Poslaneckou sněmovnu o zařazení mimořádného bodu s názvem Krizové řízení státního rozpočtu v důsledku selhání ministra financí Zbyňka Stanjury.

Děkuji za pozornost.