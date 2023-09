Schillerová (ANO): Naposledy zkoušel své tipy prodávat ve velkém Zbyněk Stanjura

reklama

Vážení přátelé, mám pro Vás zaručený tip na zápas. Je to tutovka. Ne, vážně, když někoho uslyšíte takhle mluvit, utíkejte a neohlížejte se. Naposledy zkoušel své tipy prodávat ve velkém Zbyněk Stanjura. A jel rovnou v miliardách. Schodek bude 210. Ne? Tak 235. Ani to ne? Tak 252, teď už je to skoro jistota! Tak určitě, pane ministře. Jako byste se nepoučil ze své neúspěšné tipovačky minulý rok. Tehdy jste skončil v mínusu 360 miliard.

V neděli u Moravce jsem pana Stanjuru jemně upozornila, že mu od nástupu do funkce nikdy nic nevyšlo a jen se to snaží zakrývat účetními triky, smyšlenými příjmy a chybějícími výdaji. Už ve studiu bylo vidět, že má nervy na pochodu. A to jsem ještě netušila, že to bude mít dohru.

Mužské ego, a tím se nechci nikoho dotknout, bývá pěkně zranitelná věc. Víte, co si Zbyněk Stanjura z naší debaty odnesl? Rozhodně to nebyly moje rady, aby podporoval ekonomiku a pořádně vybíral daně. To mu bylo celkem jedno. Co ho skutečně dostalo, bylo moje konstatování, že je špatný tipař.

Několik dní přemýšlel, jak mi to vrátit a vida. Zjistil, že Alena Schillerová se jako ministryně taky netrefila! Dokonce 4 roky po sobě. Dohromady o 277 miliard! Touha zhojit si ego byla tak silná, že si ve svém triumfálním příspěvku nevšiml jedné věci.

Je to takový malinký detail. Všechny ty miliardy, o které jsem se já netrefila, byly PLUS, zatímco jeho miliardy jsou pokaždé MÍNUS. Prostě jsem jako ministryně byla každý rok opatrnější, než jaký byl nakonec výsledek. K dobru českého národa.

V roce 2018 jsem odhadla schodek 50 miliard, ale nakonec jsme skončili 2,9 miliardy v plusu. Jak je to možné? Běžela naplno elektronická evidence tržeb, lidi platili daně a nejezdili nakupovat do Polska. Všichni ministři spolupracovali na čerpání evropských dotací a premiér to koordinoval. Zvlášť ministerstvo pro místní rozvoj díky tomu získalo obrovské peníze. Ano, to ministerstvo, které po nás převzal Ivan Bartoš a spolu se Stanjurou ho sedřel na kost.

V roce 2019 byl výsledek státní pokladny lepší o 11,5 miliardy, než jsem čekala. To je prosím nepřesnost v hodnotě 0,8 procenta. Celkem dobrý odhad, co říkáte? Jenže pan Stanjura mi vyčítá i to.

Roky 2020 a 2021 byly peklo nejen pro lidi, ale i pro stát. Však pamatujete. Covid. Nikdo na světě netušil, co se bude dít a jak se zachovat. Na vládě jsme vyhradili balík 500 miliard, abychom udrželi zemi v chodu. Zdravotníci, vojáci, celníci, technika, léky, podpora firem, aby nevyhazovaly lidi, podpora živnostníků, aby přežili uzávěru, podpora rodičů, kteří zůstali doma s dětmi. Byly to šílené dva roky a šílené výdaje, ale ani zdaleka jsme nevyčerpali celou rezervu. První rok jsme skončili o 133 miliard líp a druhý rok o 81 miliard. I to mi pan Stanjura vyčítá.

V lednu 2022 krize skončila. Premiér Fiala před celým národem slavnostně vyhlásil, že jeho vláda porazila covid. Náš plán, jak pomalu ukrajovat schodek, hodil do koše. Národní ekonomiku, kterou se nám podařilo ty dva roky udržet při životě, nemilosrdně zařízl vysokými stropy na energie a na ní navázanou inflací. Zrušil EET a dostal se ve výběru daní na nejhorší čísla v dějinách. To, co jsme zachránili, Fialova vláda zničila a teď se to snaží zahojit zvyšováním daní.

Já Vám garantuji, že kdybychom u vlády zůstali, každý rok schodek o 50 miliard snížíme. Ale ne tím, že zvýšíme daně všem, kteří se neumí bránit nebo nechtějí podvádět. Úplně by stačilo je vybírat důsledně. To ale ani Fialovi, ani uraženému panu Stanjurovi nevysvětíte. Musíme jen čekat na další volby.

Krásný víkend.

