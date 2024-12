Schillerová (ANO): Naštěstí nám Tolkien nechal ve Středozemi ještě jednu rasu

Vážení přátelé, nějak takhle vypadá bublina čtyřkoalice. Svět, ve kterém premiér dává góly a plní sliby pouhou myšlenkou, ministr financí má kontrolu nad státní pokladnou a nad nimi oběma ve vysoké lóži trůní moudrá a vznešená předsedkyně Sněmovny. Kdo máte rádi Tolkiena, můžete jim přimyslet špičaté uši, kterak po vzoru bájných elfů panují už tisíce let ve své bublině, sanitárně očištěné od faktů a přízemních pravd.

Blik! Zpátky do reality. „Ukažte mi, kde je napsáno, že mám být nestranná,“ haleká do mikrofonu předsedkyně Sněmovny, které mezitím odpadly špičaté uši z kartonu. Právě se jí totiž ptáme, proč neustále nadržuje vládním poslancům a ty naše nenechá mluvit. Už to není ta elfí princezna, která na začátku roku 2022 slibovala: „Mohu jednoznačně slíbit a deklarovat, že budu zástupkyní všech poslanců, nejen těch stran, které mne nominovaly.“

Vznešená aura paní Pekarové se rozplynula s první třísettisícovou výplatou. Velmi rychle se ukázalo, že je ve své funkci jen proto, aby pomohla zválcovat všechno, co stojí Fialově vládě v cestě. To je její jediná kvalita.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7808 lidí

Když chtěli oškubat důchodce o tisícovku měsíčně, nechala paní Pekarová vyhlásit stav legislativní nouze. Naprosto extrémní opatření, které se používá při živelných katastrofách, epidemiích, válkách. Posloužila i tehdy, když vláda zvyšovala věk odchodu do důchodu na 67 let a připravila 110 tisíc lidí o možnost předčasného důchodu. Dokonce i tehdy, když vláda zvyšovala daně rodinám, živnostníkům a majitelům nemovitostí. Ve všech těchto případech porušila paní Pekarová jednací řád Sněmovny. Odebírala nám právo mluvit, ignorovala naše návrhy, které byly procedurálně správné.

Kdybych měla vymyslet roli pro paní Pekarovou podle Tolkiena, nebyl by to nikdo z elfů. Nebyl by to ani nikdo z trpaslíků. Ti sice také chovali lásku ke zlatu, ale byli stateční, což se v případě paní Pekarové říct nedá. Jakmile jsme oznámili, že vyvoláme hlasování o jejím odvolání, hned nám ona a její parta začaly vyhrožovat, že na oplátku nám odvolají Karla Havlíčka. Žádné čelení argumentům, ale dětská vydíračka.

Někdo by možná namítl, že Tolkienovi trpaslíci na vládní politiky přece jen sedí, jelikož milovali zlato a drahé kamení jako vlastní život. No a vládní poslanci si přece odhlasovali zvýšení platů, i když to je podle mnohých politická sebevražda. Ale jak říkám, trpaslíci byli i stateční a šikovní. Za šikovného byste asi neoznačili zmateně se rozhlížejícího člověka, který neustále porušuje jednací řád jako paní Pekarová. Ani člověka, který neví, kde má v rozpočtu 40 miliard, jako pan Stanjura.

Naštěstí nám Tolkien nechal ve Středozemi ještě jednu rasu, k níž se můžeme obrátit, a tou jsou lidé. Rasa, která má největší rozptyl mezi dobrem a zlem, mezi vznešeností a nízkostí, mezi podlostí a hrdinstvím. I paní Pekarová je jen člověk, i pan Stanjura. A rozhodně i nejlepší fotbalista od roku 1938 Petr Fiala. Teď je to jen na nich uvědomit si, že nejsou elfové, ale prostí lidé. Příští podzim pro ně bude dobrou příležitostí k takové sebereflexi.

Hezký víkend vám všem.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011

poslankyně



