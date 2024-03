Schillerová (ANO): Oficiálně nejhorší pokles životní úrovně na celém světě, pane premiére

reklama

Vážení přátelé, došlo k průlomu, říkají politologové. Sloupeček našich volebních preferencí se dotkl čísla 40. Jasně, průzkumů je hodně a lítají klidně o nějakých 8 procent. Ale zůstává fakt, že jsme 2,5krát silnější než úplně nejsilnější vládní strana, která to tady má řídit.

Když to zveřejnili, nic jsem neříkala, tak jako nikdy nekomentuji volební průzkumy. I ostatní kolegové se drželi zpátky. Ticho po pěšině. A v tom tichu se náhle ozvalo hlasité rupnutí. To povolil zadní šev na kalhotách pětikoalice.

Předsedům vládních stran praskly nervy a začali narychlo psát poplašné zprávy na sítě a točit videa. Je poučné sledovat, jak na volební průzkumy reagují ti, kterým teče do bot. Vypovídá to nejlépe o jejich charakteru.

Začněme s premiérem Petrem Fialou. Ten sáhl ke svému oblíbenému žánru. Svoje moralizující slohové cvičení tentokrát natáhl na jeden a půl normostrany. Tak moc ho výsledky průzkumu vyděsily.

Voliči podle něj přebíhají od pětikoalice k ANO, protože máme „radikální rétoriku.“ No, pane premiére, jestli je tady něco radikálního, tak je to pokles životní úrovně českého národa pod vaším zmateným vedením. Je to oficiálně nejhorší pokles na celém světě.

Chorvaté předběhli Čechy v kupní síle a vy se divíte, že od vás utíkají voliči, pane Fialo?

Za poslední rok se pohybujete mezi prvním a druhým místem na žebříčku nejméně oblíbených premiérů na světě. Jenže ani to vás nepřiměje k zamyšlení samého nad sebou. Nikoli. Vy budete dál lidem podsouvat, že hnutí ANO je ohrožení demokracie a moralizovat všechny okolo. Prý teď bojujeme o to, jestli „budeme žít v západní demokracii jako svobodní lidé,“ a že tu „nejde o to, jaká bude výše daní.“

No tak, pane Fialo, součástí západní demokracie jsme už třicet let absolutně bez vaší zásluhy. Tak jako nemáte zásluhu na jediném kilometru dálnice nebo nové nemocnice, kde se tak rád fotíte.

Umíte jen šermovat idealismem, abyste odklonil pozornost od své absolutní manažerské neschopnosti.

Chcete říct, že kdybyste neporušil všechny předvolební sliby a nezvýšil daně nejvíc v dějinách České republiky, že bychom se propadli do totality? Že vámi způsobené chudnutí rovná se svoboda?

To lidi považujete za natolik hloupé?

A pak tady máme pana Rakušana. Natočil video, jak mužně povstává od stolu a mobilizuje: „Musíme zabrat!“ Jak? Je potřeba pomoct statisícům lidí v dluhových pastech: „To jsou ti lidé, po kterých populisté jdou.“

Tady máte dva důkazy Rakušanovy bezmezné arogance a naprostého odpojení od běžných lidí. Zaprvé. Voliči jiných stran, než pětikoalice jsou podle něj chudáci. A zadruhé, otevřeně přiznává, že lidé v dluhových pastech mu byli doteď ukradení a začal se o ně zajímat až v zoufalé snaze nahnat pár procent.

Ráda bych se Vás zeptala, pane Rakušane, kde jste byl, když hnutí ANO zatočilo s lichváři. Díky nám zmizelo několik desítek tisíc žraloků, kteří cíleně připravovali lidi o majetek nemravnými úvěry.

Díky nám zůstaly jen důvěryhodné společnosti s licencí od České národní banky. To jen tak na okraj.

V celé té aroganci šéfů pětikoalice nakonec nejsympatičtěji působí pan Jurečka se svou dvouprocentní stranou. Úplně bezelstně přiznává: „Nejsme dokonalí. Voliče ale jinak čeká premiér Babiš.“

Pane Jurečko, naši občané by na vás možná použili jiný výraz, než „nedokonalost.“ No a ti lidé taky půjdou naprosto svobodně volit, koho chtějí.

Že ano, přátelé?

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



