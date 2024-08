Schillerová (ANO): Pane premiére, nikdo není povinen přemýšlet jako vy

Vážení přátelé, Petr Fiala je tak nemožný šéf, že když dal svému ministrovi Bartošovi ultimátum, do kdy má spravit digitální stavební řízení, nepodíval se ani do kalendáře, že je to sobota. Ano, sobota 31. srpna. Teď o víkendu. Myslíte, že až si zapnou v pondělí ráno úředníci počítače, už se nebudou potýkat s problémy, které měli v pátek odpoledne?

Kdysi jsem četla knížku o řízení velkých firem a jedna kapitola jako kdyby byla napsaná přesně podle Petra Fialy. „Jak poznat špatného lídra,“ tuším, že zněla. Mezi varovnými znaky špatného vedení bylo mimo jiné „neschopnost uznat chybu, neschopnost přijmout zodpovědnost, ignorování zpětné vazby a vyhýbání se konfliktům.“ Kdo sledujete Petra Fialu, tyhle vlastnosti určitě poznáváte. Nejlíp to bylo vidět teď na Primě u Terezie Tománkové. Samozřejmě, že se ho ptala i na stavební řízení.

„Do konce srpna musíme vědět, jestli jsou tam nějaké systémové věci, které bude potřeba opravit,“ praví pan premiér 57 dní poté, co se zjistilo, jaká je to katastrofa. Čtete správně, pan premiér už nechce, aby „do konce srpna“ začal systém konečně fungovat, ale on chce dál a dál se něco „dozvídat“.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



V tu chvíli zvedla moderátorka obočí a řekla to, co se nám všem chce křičet už dlouhé dva měsíce: „Ale tyhle otázky kladla opozice, prezident a starostové ještě před startem digitalizace. Vy jste se k tomu celé prázdniny nevyjadřoval a teď říkáte do konce srpna. Všichni jsou přitom naštvaní. Proč až teď? Co se vlastně vyřeší?“

Petr Fiala, aniž by tušil, že se stále víc odkopává jako neschopný manažer, hrdě odpovídá: „Vy jste zapomněla na jednoho klíčového aktéra, který ty otázky kladl, a to jsem byl já. Od jara jsem nechal ministra Bartoše pravidelně na vládě referovat o přípravě, kladli jsme mu otázky. Snažili jsme se zabránit tomu, aby došlo k problémům při zavádění. Došlo k nim. Mě to mrzí.“

„Takže abych tomu rozuměla,“ zpozorní moderátorka: „Vy jste se na vládě ptali ministra Bartoše, jestli to bude fungovat, a on vám dával odpovědi, že bude?“ Tohle je, dámy a pánové, moment, na kterém se láme chleba. Manažer má v tu chvíli jen dvě možnosti, co udělat. Buď vyhodit neschopného podřízeného, který mu lhal a způsobil katastrofu, nebo ho „přikrýt,“ a vzít tu katastrofu na vlastní zodpovědnost. Petr Fiala si vybral třetí cestu, která z něj dělá mizerného šéfa. Ani rozhodnost, ani zodpovědnost. Místo toho jen hlesl: „Ano.“

Chvíli hledal slova, jak z toho celého vybruslit: „Odvolám Ivana Bartoše? To odejdou z vlády piráti, a to znamená i ministr zahraničních věcí a ministr pro legislativu.“ No to by bylo opravdu strašné, pane premiére. Všichni by nám moc chyběli. Ukazuje se, že vám vůbec nejde o fungování země, ale potřebujete udržet pohromadě partu, díky které budete moct i příští rok jít proti ANO v přesile pět ku jedné.

Nakonec ještě Fiala moderátorce povídá: „Snažím se vysvětlit, jak nad tím přemýšlím, a jak nad tím musíme přemýšlet všichni.“ No tak to je další omyl, pane premiére. Nikdo není povinen přemýšlet jako vy. Normální člověk pozná vaši neschopnost. Onu neschopnost uznat chybu, přijmout zodpovědnost, a strach z konfliktu s koaličním partnerem, které z vás dělají tak špatného lídra.

Dámy a pánové, tohle je poslední víkend prázdnin, tak si ho náležitě užijte. Mějte se fajn.