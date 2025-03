Schillerová (ANO): Pane premiére, radši zůstaňte u předstírání, národ to ještě půl roku vydrží

Vážení přátelé, nebavíme se s Petrem Fialou o obraně právě proto, že je důležitá. Petru Fialoví už teď běží půlroční výpovědní lhůta. Je jako zaměstnanec ve firmě, o kterém všichni ví, že už tam za chvíli nebude. I tak ale svolá „Bezpečnostní schůzku“, aby si mohl udělat poslední fotku na Instagram. Jediný, kdo na ní přišel, bylo pár kolegů, protože jinak by na fotce pózoval sám. Přesně tak vypadala ta jejich schůzka, kde jakoby řešili zbrojení. Když z ní přinesla záběr Česká televize na Facebook, napsal pod něj pan Karel T: „Tak tato sestava nedá ani stezku odvahy.”

Co tak vtipně okomentoval pan Karel, ví státníci po celém světě. Slabost a neschopnost Fialova týmu září tak jasně, že ji nezakamufluje ani nejhustší maskovací síť. Kam vkročili, tam je přečetli. Po pár návštěvách na Evropské radě přestali zvát Fialu k nejdůležitějším válečným jednáním. Po návštěvě paní Pekarové na Tchaj-wanu se jejich firma TSMC rozhodla postavit klíčovou továrnu v Německu místo Česka. Bidenova administrativa nechala nejdřív Fialovu vládu podepsat smlouvu na stíhačky za 150 miliard, a pak klidně na naši zemi uvalila embargo na čipy pro umělou inteligenci. Pan Fiala jen pokrčil rameny, narovnal si brýle po facce a pokračoval dál. Dokonce jim ještě poslal o 10,5 miliardy korun navíc v předčasné splátce za stíhačky, aby pak mohl mávat grafem, jak investuje do armády.

Vážení vojáci, my jsme vám za peníze daňových poplatníků kupovali skutečné věci.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Před rokem 2014 dostaly vlády, ve kterých seděl i Fiala, armádu do takového stavu, že si vojáci museli sami kupovat nejen ponožky, ale dokonce i neprůstřelné vesty. My jsme rozpočet armády zvedli ze 41 miliard na 85 miliard.

Zařídili jsme kompletní přezbrojení dělostřelců na samohybné houfnice Caesar. Ráže 155 milimetrů, dostřel 40 kilometrů s naprostou přesností díky navigačnímu systému. Šest ran za minutu a schopnost zaujmout i opustit pozici za méně než minutu, aby se posádka vyhnula protiútoku nepřítele. Caesary jsme našim vojákům zařídili ještě dřív, než válka na Ukrajině ukázala, jak moc je tenhle systém potřeba.

Našim pilotům jsme nakoupili americké bojové vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom. Jsou to naprosto legendární stroje. Když chtějí v Hollywoodu oslavovat sílu americké armády, často používají záběry s nimi. Ne nadarmo. O Viperu se říká, že je to nejpokročilejší útočný vrtulník na světě. Rotační 20mm kanón, rakety proti vzduchu i zemi, tělo vyztužené, aby vydrželo extrémně drsné zacházení včetně přistání na hranici pádu. Jediný Viper je schopný na dálku zničit celou obrněnou formaci. Podobně děsivý stroj je Venom, který ještě k tomu může přepravovat pěchotu a vykonávat záchranné mise.

Čili, přátelé, jsme to my, díky komu se konečně naše armáda zbavuje ruských Mi-24. První exempláře těchto vrtulníků vzlétly v 60. letech 20. století. Už když se točil Rambo 3 v 80. letech, to nebyla žádná novinka. A vlády, v nichž seděl i Fiala, nechaly naše vojáky v nich stále létat.

„Soudruzi, ukazuje se, že po dobu vaší prezenční služby jste se nic nenaučili!“ vyřvává major Borovička v Tankovém praporu. Nejsem si úplně jistá, jestli auto, na kterém stojí, je UAZ. Každopádně, než jsme přišli do vlády, museli naši vojáci jezdit v UAZ 469 ze 70. let 20. století. My jsme jim nakoupili přes 1000 moderních aut Toyota Hilux a tím dostali mobilitu a akceschopnost armády na úplně jinou úroveň. Toyoty dokáží hbitě přemístit lidi, materiál, a ještě utáhnou 3,5tunový přívěs.

Všechny tyhle věci, které jsme naší armádě zařídili, jsou potřeba v moderním boji. Nejenže jsme spoustu věcí nakoupili, ale ještě jsme připravili další zakázky, z kterých teď žije ministerstvo obrany pod Fialou. Je to stejný příběh jako s dálnicemi.

Kdo vykřikuje, že nám nezáleží na obranyschopnosti České republiky, se buď narodil po roce 2021, nebo je členem vládní koalice. Proč bychom chodili na promo-večírek pana Fialy? Jen proto, že ho nazval „Bezpečnostní schůzka“? Pan premiér dokázal, že neumí jednat ani rozhodovat v otázkách energií, daní, migrace, tak proč si někdo myslí, že rozhodne něco kloudného v otázkách zbrojení? Prosím, pane premiére, nezkoušejte už rozhodovat, natož jednat. Radši zůstaňte u předstírání, národ to ještě půl roku vydrží.

Vám přeji krásný víkend, přátelé.