Schillerová (ANO): Pětikoalici nejde o snižování výdajů státu, ale o vytvoření dojmu

Vážené kolegyně, vážené vážení kolegové, pane ministře,

my se dostáváme do druhého čtení zákona o Národní rozvojové bance. Já znovu chci zdůraznit, tak jako v prvním čtení, že principiálně nejsme proti tomuto zákonu, že debata, kterou teď povedu, se bude týkat prostě trošku jiných věcí, já už jsem to tady nastínila v prvním čtení, myslela jsem si, že se o tom víc pobavíme na rozpočtovém výboru, k tomu nedošlo, protože součástí tohoto zákona je také mimořádně sledovaná a diskutovaná možnost umožnit Národní rozvojové bance vydávat dluhopisy nebo srovnatelné cenné papíry, a to se stane již trvalou součástí financování této instituce. Nově, pokud tedy NRB, dovolte mi používat zkratku, vydá své dluhopisy, zvýší se veřejný dluh České republiky, to jsme se shodli v prvním čtení.

Co se však nezvýší, a to nám bylo potvrzeno i na rozpočtovém výboru, proto to tady otevírám, a to je důležité, je ostře sledovaná výše deficitu státního rozpočtu. A protože tento modus operandi pana ministra Stanjury už známe, ten nakonec byl předveden se Státním fondem dopravní infrastruktury, kdy optickým způsobem se snižoval schodek státního rozpočtu v minulém a letošním roce.

Ta argumentace pana ministra byla v této situaci obdobně jako dnes v případě NRB, že je tam nižší úroková sazba. Dobře, já jsem ochotna přiznat, že ve výjimečných a ojedinělých situacích může dojít k obdobné situaci, jenže již v případě SFDI bylo možné provést tuto situaci za zcela stejných podmínek způsobem, aby se ve schodku státního rozpočtu půjčka projevila, to tady nakonec na půdě rozpočtového výboru potvrdil i náměstek ministra financí pan Mora. A tímto postupem nedošlo k zásadnímu snížení transparentnosti řízení veřejných financí.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenomže ve chvíli, kdybychom přestali přenášet nerovnováhy do mimorozpočtových fondů, by meziroční komparace s covidovými rozpočty nevyzněly tak, jak se to marketingu pětikoalice zrovna hodí. A o to tady jde. Bohužel jsem přesvědčena, že pětikoalici nejde o snižování strukturálních schodků, snižování výdajů státu, ale jde jenom o vytvoření dojmu snižování schodku státního rozpočtu, protože ten je tím ostře sledovaným číslem. A obdobný proces se v mediálním prostředí diskutuje i dnes při přijímání státního rozpočtu pro rok 2025, kde se již objevila informace, že díra v aktuálně projednávaném rozpočtu na obnovitelné zdroje energie by mohla být vyřešena přenesením problémů na státní akciovou společnost OTE, čili stejný trik jako u SFDI, stejný ministr financí, jenom odlišný rok.

Uvidíme. Sledujeme to, sleduji to pečlivě, čerpám zatím jenom z veřejných zdrojů. A proto bych chtěla požádat pana ministra Stanjuru, aby se vyjádřil, nebo aby nějakým způsobem tady odpověděl na naše otázky a skutečně jasně a fakticky vysvětlil, v čem spočívá výhoda nově navrhovaného opatření vydávání dluhopisů jinou entitou, v tomto případě bankou, oproti stávajícím nástrojům, které stát při vydávání dluhopisů má. Ostatně to je i připomínka Ministerstva dopravy, přesně toho ministerstva, které již má zkušenost s panem ministrem Stanjurou a SFDI, to jsem popsala i dnes i mnohokrát na tomto místě.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 94% Nemá 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 825 lidí

A protože nemluvíme o jednotkách miliard, ale o desítkách miliard korun, nemluvě o tom, že za tyto dluhy bude poskytnuta státní záruka. Navíc chci tady upozornit také na fakt, že tímto zákonem také vzniká povinnost NRB vést vybrané peněžní prostředky na účtech podřízených státní pokladně vedených u České národní banky. Tyto prostředky mohou sloužit jako krátkodobý zdroj pro krytí potřeby financování vlády. Zároveň do doby využití těchto peněžních prostředků na stanovený účel ze strany NRB nedochází k růstu státního dluhu. Ano, uznávám, že jde o efektivní využívání finančních prostředků, bojím se však, že tento nástroj v rukou pana ministra Stanjury bude opětovně zneužíván, proto na to upozorňuji.

Také se musím z tohoto místa vyjádřit k nenápadnému pozměňovacímu návrhu z pera poslance ODS, o něm pan zpravodaj i mluvil, kterým se mění daňový balíček a který nemá pranic společného nebo nemá nic společného s Národní rozvojovou bankou.

V praxi se totiž opět ukázalo to, co tvrdilo hnutí ANO dlouhodobě, že daňový balíček je nedomyšlený. Nově totiž pan poslanec Turek navrhuje, aby se zrušila úprava 50% povinného přídělu FKSP na spoření na stáří. Ono se totiž v praxi ukázalo, že to nebylo možné, protože s ohledem na dlouhodobé aktivity nebyly volné finanční prostředky těchto fondů dostatečné na pokrytí požadovaných 50 %, nově má být povinnost 50 % prostředků FKSP na spoření na stáří nahrazena doporučením. A mně jako profesně vystudované právničce je zcela jasné, jakou legislativní váhu má doporučení. Za nás je nejenom absolutně nepřijatelné měnit zákony s přímým dopadem na pracující každého půl roku, ale také je zcela zřejmé, že tento pozměňovací návrh nemá žádnou souvislost s Národní rozvojovou bankou.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, aktuálně předložený zákon o Národní rozvojové bance znamená v rukou této pětikoalice vytvoření zásadního chaosu ve státním výkaznictví.

Děkuji za pozornost.