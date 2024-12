Schillerová (ANO): Předložený vládní návrh je úplně mimo realitu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vládní návrh na zvýšení platů politiků o 6,9 procenta v roce 2025 a dalších 13,6 procenta v roce 2026 znamená, že platy ústavních činitelů vzrostou za pouhé dva roky kumulativně o 21,5 procenta, tedy více než o pětinu.

Na úvod nemohu nepřipomenout, že tento záměr od počátku provází mimořádně nepodařená komunikace, která na něj vrhá stín opravdové nehoráznosti a odsouzeníhodnosti. Za prvé proto, že to byl premiér Petr Fiala, který ještě před několika týdny v pořadu Co na to premiér s kamennou tváří tvrdil, že zvýšení výplaty politikům nařídil Ústavní soud. Ano, ten Ústavní soud, který se proti těmto nepravdivým slovům premiéra musel poprvé v historii veřejně ohradit, že nikomu nic nenařídil a že kdyby si politici nezvedli plat o jedinou korunu, bude mu to šumafuk.

Za druhé proto, že vláda argumentuje tím, že takový nárůst odpovídá průměrnému nárůstu výdělku v celé naší společnosti. Vládě bych proto ráda připomněla, že většině státních zaměstnanců nezvedla plat o jedinou korunu už více než dva roky, naposledy v září 2022 před komunálními volbami, což vedlo podle oficiálních vládních čísel samotného Fialova kabinetu k poklesu reálných mezd těchto zaměstnanců o 25,7 procenta. A aktuální rozhodnutí vlády, že státním zaměstnancům příští rok přidá 1 400 korun, neznamená nic jiného, než že se jejich sražené příjmy zvýší o směšná 3 až 4 procenta, tedy asi polovinu toho, co plánuje politikům od ledna přidat tento návrh zákona.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A třetí důvod, proč je předložený vládní návrh úplně mimo realitu, je z mého pohledu ten nejzásadnější. Občané naší země jsou již tři roky terčem neustálého zvyšování daní, poplatků, rušení daňových slev, snižování valorizací důchodů, jsou systematicky masírováni mantrou daňových a škrtacích balíčků, jejich rozpočty trpí astronomicky drahými hypotékami, zdražováním služeb všeho druhu, tepla, vody, hromadné dopravy, zkrátka zdražováním většiny klíčových a nezbytných komodit. A k tomu všemu jejich reálné mzdy klesly na úroveň roku 2017. A to prosím vycházím z oficiálních čísel Ministerstva financí v poslední predikci z listopadu.

Ano, reálné mzdy českých zaměstnanců jak v korporátu, tak státu se za této vlády propadly sedm let nazpátek. Vládní hospodářská politika je postavena na strašení bankrotem a ordinování jednoho restriktivního opatření za druhým a do všeho toho se v důsledku katastrofálních povodní ocitly tisíce zaměstnanců, tisíce domácností doslova na mizině a rozpočtové schodky se zvýšily o dalších 40 miliard korun.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15481 lidí

V lednu pak nabíhá další kolo vyšších odvodů pro živnostníky - zeptejte se jich, slyším to na každém kroku - vyšší zdanění právnických osob, plánujete zvýšení koncesionářských poplatků - a jen tak tak se nám podařilo zabránit dalšímu daňovému balíčku ODS namířenému na majitele nemovitostí. V této situaci je takto nehorázné zvýšení platů vrcholných politiků krajně nešťastný vzkaz vůči veřejnosti. Vzkaz, který vrhá špatné světlo na celou politickou scénu.

Proto vás žádám o podporu pozměňovacího návrhu hnutí ANO, aby zůstaly platy ústavních činitelů nadále zmrazeny, a nedošlo tak dalšímu zcela zbytečnému zhoršení obrazu politiků v očích veřejnosti. V opačném případě dojde k naprosto absurdní situaci - zatímco premiér Fiala slíbil občanům České republiky německé platy do čtyř let, tedy jejich zvýšení ceteris paribus o 60 000 korun - těchto 60 000 korun přidá jen a jen sám sobě, a to ještě ne za čtyři roky, ale za pouhé dva roky. (Hluk v sále.) Považte, kolegy to evidentně nezajímá. (Předsedající: Ano, rozumím tomu a poprosím o klid.) Občané! Občané, kolegy nezajímá, jak vám se daří, protože jim se bude dařit čím dál lépe. (Poslanec Lang tleská.)

Takže považte, základní měsíční plat premiéra, který je nyní 275 000 korun, by díky tomuto zákonu poskočil za dva roky na rovných 334 000, tedy právě o 60 000 korun. Zaměstnanci státu naopak příští rok nedostanou ani 60, ani 30, dokonce ani potřebných 15 000 navíc. Dostanou 1400 - jeden tisíc čtyři sta korun českých. První zvýšení od podzimu 2022. A to nemluvím o tom, že jim vláda snížila FKSP, zavedla nemocenskou daň, čímž se čistý příjem těchto lidí dokonce snížil i nominálně, což se snad od revoluce dosud nestalo. (Hluk v sále.) Já počkám...

Děkuji, pane místopředsedo. Často jsem v posledních týdnech od mnohých z vás slyšela stejnou větu. Ta věta zněla nějak tak: není správné, aby člověk rozhodoval o svém vlastním platu. A já ji podepisuji, ráda bych k ní ale dodala ještě větu druhou a ta by zněla následovně: pokud už tomu tak jednou je a člověk o svém platu rozhoduje, tak má koukat, aby se za svoje rozhodnutí nemusel stydět. Protože pohoršovat se nad svými monarchistickými privilegii a zároveň je bez skrupulí ždímat do poslední kapky je pokrytectví ve své nejryzejší podobě. Říká se, že pokud je někdo jediný, kdo něco udělat může, potom to udělat musí - a tím jediným, kdo může tolik kritizovaný a proklínaný systém změnit, není nikdo jiný než tato Poslanecká sněmovna.

Zatáhněte za záchrannou brzdu. Jak? Podpořte náš pozměňovací návrh na další zmrazení platů politiků na pět let. Snad kdy jindy než ve špatných časech by měli politici s národem dýchat.

Podpořte náš návrh a o případném zvýšení se pojďme bavit tehdy, až se naší ekonomice začne alespoň v základech dařit. Až nebudeme mít desetinu národa v energetické chudobě a na sociálních dávkách, až se nám přestane přezdívat nemocný muž Evropy a až bude mít vláda a ekonomika potřebné výsledky.

Děkuji vám za pozornost.