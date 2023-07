Schillerová (ANO): Projev arogance moci vůči třem milionům našich penzistů

reklama

Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak já přiznávám, že jsem dnes velmi konsternována a zklamána tím, co se děje v Poslanecké sněmovně. Prostě pětikoalice, která si je vědoma své sto osmičky, se chová neskutečně bohorovně a arogantně. V médiích už jsme od pátku slyšeli oznámené plánované omezení práva opozice vyjádřit svůj názor, a to je pro mě ukázkovým projevem arogance moci.

Dnes, kdy se má schvalovat, tedy naprosto natvrdo schvalovat, aniž bychom dostali prostor k tomu, abychom se vyjádřili, všichni ti, kteří se vyjádřit chceme, takže dnes ta natvrdo a na sílu schválená navrhovaná úprava základních parametrů penzijního systému negativně ovlivní život zhruba 2,8 milionu, čili necelých třech milionů českých důchodců a statisíců občanů v předdůchodovém věku. Takže dopad této novely na život seniorů skutečně není zanedbatelný. Změna výpočtu valorizací spolu s ostatními úpravami jsou zásadními právními úpravami, které povedou k osekání budoucích penzí. Jenže vám se nad tím dnes nechce diskutovat. Vy už totiž nemáte náladu. A proč nechcete diskutovat?

Vážení kolegové, nenalhávejme si nic, přiznejme si, co je tady zřejmé. Poslanci vládní pětikoalice tady pomalu sedí zabaleni a připraveni na dovolenou. Jenom dík, že nenechali své kufry plné opalovacích krémů v předsálí. (Potlesk z řad ANO.)

Poslanci pětikoalice si tady již představují, jak se budou opalovat na písečných plážích s mojitem v ruce a poslední, na co myslí a čím si (ne?)nechají pokazit své cestovatelské plány, jsou čeští důchodci. Co jsme tady slyšeli ráno od pana předsedy Jakoba? Jak máme mluvit, dokonce nám kvalifikoval, co je obstrukce a co není obstrukce. Na hodiny nám to změřil, kolik hodin bylo obstrukcí a kolik hodin obstrukce nebyly. To bych chtěla vidět, podle čeho to poměřoval. Z čeho vycházel. Dokonce nám říkal, co započetli do celkového času a co nezapočetli do celkového času. Dokonce prostě nám říkal, jak kdo má mluvit a jak se máme chovat korektně například při faktických poznámkách. Korektní faktické poznámky. Co nám ještě budete normovat, poslanci pětikoalice? Vládní poslanci! Co?

A že to byly, nebo nebyly obstrukční projevy, pane místopředsedo vlády a ministře práce a sociálních věcí Jurečko? Že byly, nebyly? Že co nám má stačit, nás poučujete? Kolik času máme mít na to či na ono?

No, já vám připomenu to EET, jen co se ještě posunu ve svém projevu dále. Prostě nová doba. Nová doba! Pětikoalice nám normuje, co a jak dlouho máme říkat. A že jsem zavetovala jménem dvou poslaneckých klubů ANO a SPD - že jsem zavetovala jednání po 14. hodině? No, bodejť bych to nezavetovala. Copak my vám budeme pomáhat se zákonem, který bytostně - proti kterému bytostně vystupujeme? Se kterým bytostně nesouhlasíme? No, to snad si nemyslíte, že jsme tak hloupí. Proč bychom to dělali? (Potlesk z řad ANO.) Proč bychom to dělali našim důchodcům?

Je to o to bizarnější, že jsou to ti samí poslanci, kteří neustále tvrdí, že předložili důchodovou reformu. Já dnes projednávanou novelu zákona velice dobře znám, vím do podrobností, co je její podstatou. To je zřejmé a je jasné, že jde o pouhé parametrické změny, které mají připravit české důchodce o finanční prostředky. Asociální vláda Petra Fialy si opakovaně vybírá důchodce za své terče. Protože penzisté prostě nevyjdou do ulic, nezačnou hromadně protestovat. Navrhované změny povedou k tomu, že životní úroveň penzistů bude postupně zaostávat za životní úrovní zbytku populace. Toto jsou fakta! Ale kdybych skutečně byla tak naivní a uvěřila vašemu PR a marketingu všech těch dobře placených poradců, kterými se vaše ministerstva hemží, začala bych mít dojem, že jste předložili zcela zásadní reformu celého systému a vzhledem k tomu bych očekávala, že parlamentní diskuse by pro vás měla být o to důležitější. Opět nic.

Za zcela nepřijatelné považuji, že samotná řečnická doba nám byla omezena ještě dříve, než vystoupil vůbec první poslanec. Podívejme se na pár čísel. Projednávání bylo zahájeno 8. 6. 2023, a tedy od zahájení uběhlo pouze 47 dní. A co je ještě důležitější, probíhalo pouze v pěti dnech. A dnes začínáme den šestý. Pokud se podíváme na počty řečníků, z vládních stran vystoupilo celkem 43 řečníků a ze stran opozice 85, tedy de facto jenom dvakrát více, a to ve všech čteních. Z těchto čísel je zcela zřejmé, že opozice neobstruuje, pouze fakticky diskutuje nad právní úpravou, s kterou zásadně nesouhlasí. Například v prvním čtení vystoupilo z opozice pouze 26 řečníků, což jasně ilustruje, že jsme se k problematice vyjádřili pouze někteří poslanci. Jenom samotné hnutí ANO, kdyby chtělo obstruovat, tak má mnohem větší sílu ve Sněmovně. Navíc je zcela zřejmé, že se ke škrtům, které na důchodcích aplikujete, prostě musíme vyjádřit. Je to již druhá novela, kterou zásadním a pro nás zcela neakceptovatelným způsobem zasahujete do finanční stability českých důchodců. Řada našich poslanců má dnes připraven projev, ve kterém argumentují svou pozici k předložené novele. Tito poslanci využili své odborné znalosti, ale také své odlišné životní zkušenosti, aby představili své argumenty, pozice a stanoviska. Jedná se o argumenty zvolených zástupců českých občanů, které by zde měly být slyšet. (Potlesk z řad ANO.)

Vážení kolegové, dovolte mi ukončit svůj projev citací jednoho politologa. Cituji: Byli jsme svědky znásilnění jednacího řádu ze strany vládní většiny. Byl porušen zákon, když byla ukončena rozprava. Řada poslanců nemohla vystoupit a vyjádřit se. - Já souhlasím. Konec citace.

Toto je vyjádření politologa, který označil za černý den pro českou parlamentní demokracii den, kdy byla ukončena debata v Poslanecké sněmovně ohledně elektronické evidence tržeb. Shodou okolností je tento politolog - no, není - byl tento politolog i dnes v této místnosti. Asi tušíte, že mluvím o předsedovi vlády Petru Fialovi.

Mnozí z vás tady jsou pamětníci a víte, kolik dní, týdnů, měsíců byla elektronická evidence tržeb přijímána. To byly skutečné obstrukce. To byly skutečné obstrukce z vaší tehdy opoziční strany. My tu pouze dnes šestý den diskutujeme nad finanční stabilitou čtvrtiny české populace. Utnout tuto diskusi znamená jenom zřejmý projev - a řeknu to znovu - arogance moci, a to ne vůči hnutí ANO, ne vůči opozici. Je to projev arogance moci vůči těm necelým třem milionům našich penzistů. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic zleva.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Tak vysoká částka za nepřijatého migranta?!“ Zdechovský přišel za čtenáři PL Schillerová (ANO): Čeští důchodci neohrožují veřejné finance a země není kvůli penzím před bankrotem Schillerová (ANO): Každý divák se špetkou vkusu by z tohoto nechutného divadla dávno odešel Schillerová (ANO): Jediné, co umíte, je zvýšit daně a snížit důchody

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama