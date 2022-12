Schillerová (ANO): Rozpočet na rok 2023 se schodkem 295 miliard? Fata morgana ministra Stanjury

reklama

Poslanecká sněmovna schválila rozpočet 2023 se schodkem 295 miliard. No on to ve skutečnosti rozpočet není. Je to opět jen paskvil, fata morgana ministra Stanjury. A těmi žíznivými na poušti jsou rodiny, firmy, ohrožené skupiny, samoživitelky, invalidé. Pan ministr se tak snaží, jak je již jeho zvykem, podstatné zamlčet, nebo naopak to, co je jen pohádkou, vydávat za realitu. Pane ministře Stanjuro, rozumíme si stále, že se nejedná o deskovou hru Monopoly? Přestávám si být jistá, že to tak chápete také.

S kvalitní rozpočtovou prací to nemá nic společného, je to hlavně marketingové dílo plné machinací a účetních triků, aby byl zakryt skutečný stav věcí a hlavně skutečný schodek. Jsem si jistá, že bude novelizován, stejně tak, jako jsem to předpovídala u rozpočtu 2022, kdy se nakonec ministr Stanjura dostal ze schodku 280 miliard na schodek 375 miliard. Naprosto souhlasím s Národní rozpočtovou radou, že není možné snižovat schodek na úkor pevných základů rozpočtu a za cenu toho, že se manipuluje s čísly. Ale premiér Petr Fiala, ani ministr financí si z kritiky hlavu nedělají, vláda si dál jede svojí netransparentní politiku "vrtěti psem".

Sněmovnou přijatý rozpočet 2023 je špatný a neudržitelný, a to hned z několika důvodů.

Rozpočet neobsahuje ani náznak konsolidace veřejných financí, což byla jedna veliká předvolební mantra celé pětikoalice, jeden z hlavních důvodů jejich vítězství ve volbách.



Stanjurův rozpočet 2023 opět nepočítá s využítím obrovského inflačního příjmu státu navíc, ve prospěch lidí a firem. Vláda Petra Fialy je nyní jediná, kdo na inflaci vydělává, protože si tak významně navyšuje příjmy. Meziroční nárůst mezi příjmy, které vláda měla v prvním rozpočtu na rok 2022 a příjmy, se kterými bude počítat v rozpočtu 2023, je právě z důvodu vládou neřešené inflace neuvěřitelných 300 miliard. To by se správně mělo projevit ve snížení schodku, ale také v intenzivnější pomoci domácnostem a firmám v boji s vysokou českou inflací. Ani jedno v rozpočtu nevidím, protože to tam ani není!



Stanjurův rozpočet je navíc na hranici legálnosti, příjmy nebyly posouzené výborem pro rozpočtové prognózy, mimořádné příjmy ze dvou nových daní (daň z mimořádných zisků a daň z cenových stropů) byly přijaty nestandardním způsobem, dokonce bez řádného připomínkového řízení a bez vyjádření profesních organizací a příslušných parlamentních výborů. Prostě tak, jak je již typické pro vládnutí Petra Fialy.



Navíc nevíme přesně, kolik se z těchto daní přijatých silovým způsobem, nakonec vybere. Protože oba vládní dokumenty, které byly součástí schvalování v Poslanecké sněmovně (pozměňovací návrh ministra Stanjury a zákon o těchto dvou daních), se dramaticky liší ve svých propočtech.



Perličkou je i tato záhada. Ve státním fondu životního prostředí se na příjmové straně objevilo 50 miliard, které nebyly v návrhu rozpočtu ve chvíli, kdy doputoval na vládu. Prostě se na vládě do tohoto státního fondu „přimalovaly“. Kde se tam vzaly, na základě čeho? Jak se taková obrovská suma objeví ve státním rozpočtu, tak jak s tím počítá ministr Stanjura? Na příslušném výboru pro životní prostředí úředníci tohoto ministerstva přiznali, že nevědí, jak se tam těchto 50 miliard dostalo. Tento fond má hospodařit s astronomickými 95 miliardami a z toho 50 miliard je naprosto nekrytých. Pokud tam mají být, musí k tomu být příslušná legislativa, notifikace evropské komise a evropské investiční banky - ani jedno tam není.

Takže jak chce tato vláda, aby jí lidé důvěřovali, když nekalými způsoby sestavuje tak zásadní dokument jako je státní rozpočet? Všechny zásadní zákony byly touto vládou protlačeny silově, pokoutně a na hraně zákona. S principy parlamentní demokracie si kabinet Petra Fialy hlavu neláme, a to považuji za velice nebezpečné pro naši demokracii. Obcházet parlamentní orgány a parlamentní procesy, to je to jediné, čeho kabinet Petra Fialy za rok své vlády dosáhl. Vláda dokola mluví o pomoci, ale je to již obehraná písnička. Realita je taková, že již v lednu čeká velkou část domácností a firem energetický cenový náraz. Řada firem počítá s propouštěním, se svým uzavřením, obchodníci se připravují na masivní zdražování.

Oni vědí, že konají nekale, dělají to naprosto vědomě. Vládu šetřit nebudeme, nesmíříme se s tím, že si devadesátková parta chce rozparcelovat celou zemi.

Přátelé, neztrácejte naději, důstojná budoucnost tu bude opět pro všechny.

Zase bude líp!

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Důchody: Pro Stanjuru je důležité, co si kdo zasloužil Vondráček (ANO): Nakonec platí to, co mě tady ujišťoval pan ministr financí, že se nestane Ministr Baxa: Opravdu jsem zdědil rozpočet ministerstva v neutěšeném stavu Balaštíková (ANO): Vláda nepřemýšlí koncepčně a vytlouká klín klínem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.