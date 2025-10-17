Schillerová (ANO): Stanjura jako učedník Pavel s řetízkem u Pohlreicha

Vážení přátelé, pamatujete na učně Pavla z kuchařské show Ano, šéfe!? Jak úplně zničil Zbyňka Pohlreicha svým přiznáním, že ukradl zlatý řetízek babičce, aby pak začal tvrdit, že ho vlastně neukradl, ale dal „do jinýho hrníčku“? Před deseti lety to byl hit internetu. Já si na něj vzpomněla právě teď. Když místo „zlatý řetízek“ dosadíte „40 miliard“, zjistíte, že učeň Pavel se nápadně podobá ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. Ve způsobu vykrucování si mohou pánové podat ruce.
„Šéfe, já musím jít pryč.“
„Co si říkal?“
„Že musím jít pryč, prosím.“
„Počkej, počkej, to mi vysvětlíš.“
„Mám nějakej problém.“
„Jakej máš problém?“
„To nemůžu říct.“
„To mi řekneš! Že máš nějakej problém není žádnej argument. Co si proved?“
„No, vzal jsem něco ze státního rozpočtu.“
„Co si vzal?“
„No, 40 miliard jsem vzal.“
„Takže jsi vzal 40 miliard, ty pako. A co si s něma udělal? Co? Prostě jsi je do toho rozpočtu nedal, i když to zastaví všechny dálnice. Fakt? A teďka deš kam jako?
„Na výslech. Možná se vrátím ještě.“
„Takže se provalilo, žes vzal 40 miliard. A o kolik jsi teda snížil deficit oproti předchozímu roku, mi řekni?“
„Částku už nevím…“
„Nevíš? Tak asi víš, jestli to bylo o 10 nebo 100 miliard.“
„To ne, deficit bude ještě o 15 miliard vyšší než loni.“
„A co si udělal s těma penězma? Dal si je na platy učitelů nebo co?“
„To ne, to já nedělám.“
„Tak co si s tím udělal? CO SI S TÍM UDĚLAL, MI ŘEKNI?“
„Chtěl jsem si něco koupit, no.“
„Co sis koupil?“
„Nějaký tanky, třicet let starý, co se musí repasovat. Pak taky stíhačky, co tady budou za deset let. První kus možná už za sedm. Pak ještě nějaký plynovody, kterýma neteče plyn.“
„Ty seš fakt eso. A teď jdeš jako vysvětlit to nevysvětlitelný, jo?“
Dámy a pánové, vážení přátelé. Někdy se musíme smát, abychom nemuseli brečet. Ta legendární scéna je pořád na YouTube, když dáte „Ano šéfe! Řetízek.“ Má rovnou dva díly. Berte to jako můj tip na deštivý víkend.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
