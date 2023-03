Schillerová (ANO): Třetina národa pod hranicí chudoby. „Vlády se nemají starat o lidi“ v praxi

reklama

Vážení přátelé, „nemůžeme už žít nad poměry,“ řekla Markéta Pekarová Adamová. Marně jsem si lámala hlavu, proč mluvila o „nás“, jako kdyby se to dotýkalo i jí. Vždyť už tehdy brala přes čtvrt milionu měsíčně. Ze stejné doby, tedy jara roku 2022, pochází její další perla, kterou znáte všichni: „Vlády se nemají starat o lidi.“ Od chvíle, kdy toto přednesla, uplynul rok, a paní Pekarová věrna svému mottu neudělala pro lidi vůbec nic. Stejně jako ostatní členové pětikoalice jen koukala, jak čtyřnásobně zdražují energie a jak hlavně kvůli tomu roste inflace z 5 na 17 procent. Třetina národa spadla pod hranici chudoby a lidé v důchodovém věku se museli začít rozmýšlet, jestli si nakoupí jídlo, nebo si zatopí. Jediné, co je udržovalo trochu nad vodou, bylo zákonné zvyšování důchodů, které prosadila ještě naše vláda. No, a i toto jim teď pětikoalice bere. Na sílu a proti ústavě protlačila sněmovnou zpomalení růstu důchodů a teď hrozí, že každý senior přijde o tisíc korun měsíčně.

Naopak plat paní Pekarové stoupá o 31 tisíc a s náhradami už dělá celkem 330 tisíc korun měsíčně. Její kolegové ministři berou za své nečinné přihlížení národní katastrofě 223 tisíc korun měsíčně.

Včetně náhrad, které samozřejmě dosyta využívají.

Už si připadám jako blázen, když musím připomínat, že peníze má člověk dostávat za práci. A že když někoho platí daňoví poplatníci, mají právo se ptát, co za jejich peníze ten člověk vlastně dělá a jaké má výsledky.

Zkusme si představit v reálném životě někoho, kdo má plat a výhody jako paní Pekarová. Co je to za člověka? Určitě je to špičkový manažer. Člověk, který má obrovské zkušenosti v oboru, umí řešit krizové situace, vede velký tým lidí, je to perfekcionista, který nedělá chyby.

Taková by měla být i paní Pekarová, když vykonává třetí nejvyšší ústavní funkci v zemi s názvem Předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Jenže ona je pravý opak.

To, co předvedla za pouhé čtyři dny minulý týden, by v každé firmě vedlo k ukončení spolupráce. Neznalost pravidel Sněmovny, popírání Ústavy, chaotická vyjádření, neochota hledat řešení. Jedním slovem neschopnost. Dokonce tak do očí bijící neschopnost, že poprvé v dějinách České republiky se bude hlasovat o jejím odvolání.

Samozřejmě, že strany pětikoalice svou předsedkyni nepotopí. Paní Pekarová má totiž to hlavní, co pětikoalice pro své vládnutí potřebuje. Aroganci. Dostatek arogance, aby čtyři roky pomáhala zadupat všechno, co přichází od opozice, i kdyby tím měla porušovat pravidla Sněmovny, a dokonce ohýbat Ústavu. To vše prokázala, že opravdu umí. Aby důchodce vláda připravila o tisícovku měsíčně, vyhlásila paní Pekarová „stav legislativní nouze.“ Když jsme jako odpověď navrhli zmrazit platy politiků, ani nepřišla na hlasování. Prý „z osobních důvodů.“ Díky tomu ona osobně nepřijde ani o korunu ze svého neustále se zvyšujícího platu.

Pětikoalice zařídila paní Pekarové nejluxusnější trafiku v České republice. Třetí nejvyšší ústavní post s královským platem získala jen proto, že nebyla schopná vést žádné ministerstvo. Nedej bože ministerstvo práce a sociálních věcí, s kterým před volbami koketovala.

Paradoxně tedy svou pozici získala za neschopnost. My ji naopak za tuto neschopnost navrhujeme z funkce odvolat. Sice nás pětikoalice opět převálcuje, ale my na ni alespoň poukážeme před celým národem.

Příští týden se také potkáme s panem prezidentem Petrem Pavlem a detailně mu vylíčíme, co se pod vedením paní Pekarové ve Sněmovně stalo, a proč by měl vetovat hanebný a protiústavní zákon o snížení valorizace důchodů.

Prosím, držte nám palce. Přeji Vám krásný víkend.

