Schillerová (ANO): Už opravdu nevím, komu z vlády věřit

Už opravdu nevím, komu z vlády věřit. Jeden týden řekne premiér, že sektorová daň nebude, a o pár dní později jeho ministr financí začne vyhrožovat všem úspěšným podnikatelům, že budou platit jakousi daň z úspěchu. Navíc před volbami slibovali, že nebudou zvyšovat daně. Jsou půl roku ve vládě a porušili snad už vše, co před volbami slíbili. Jestli chce pan ministr tu debatu vést seriózně, měl by ji začít úplně z jiného konce. Měl by říci, koho se to týká. Umím si to představit třeba u energetických firem, protože tam jsou důvody zřejmé.

Z jeho vyjádření to navíc vypadá, že by mělo jít o retrospektivně cílenou konfiskaci zisku.

Za zvrácené přitom považuji to, že o tom, co je příliš vysoký zisk, bude opět rozhodovat ministr financí. Stejně tak bude rozhodovat o tom, kterého sektoru a jakým způsobem, se to dotkne. Už teď je přitom jasné, že firmy na to budou reagovat optimalizací a povede to jen k zanášení daňového systému. Ten, kdo to celé nakonec zaplatí, budou opět lidé, protože firmy si nižší zisk zase vezmou od nich. A kolik na tom stát vůbec vydělá je také hodně sporné.

