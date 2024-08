Schillerová (ANO): Už teď je vidět, že Fialova vláda je horší než covid

Vážení přátelé, kdo emočně vydírá, ten něco zakrývá. A tak se ptejme, co zakrývá Petr Fiala pod svým emočním vydíráním s „podporou Ukrajiny.“ Už dva a půl roku nám pan premiér promlouvá do duše, že bychom se měli všichni uskromnit a spokojit se s poklesem životní úrovně, protože jsme solidární s ukrajinskými uprchlíky. A že to není pokles ledajaký. Čechům spadla životní úroveň ze všech sledovaných zemí na světě úplně nejvíc.

Za chviličku Vám ukážu čísla, která beze vší pochyby dokážou, že nám Petr Fiala už od začátku své vlády lhal a jenom nás všechny emočně vydíral. Opakoval slovo „solidarita“ tak často, aby nám bylo hloupé tu jeho podporu zkoumat do detailu. Ještě by se mohl někdo nedej bože zeptat, jestli vůbec existuje nějaká souvislost mezi podporou válečných uprchlíků a poklesem naší životní úrovně. Bohužel pro vás, pane Fialo, ten někdo se právě teď našel.

Čísla, která Vám chci představit, jsem si dohledala na webu Jurečkova ministerstva práce a sociálních věcí. Každý je tam uvidíte, jen Vám usnadňuji práci. Než se však do nich pustíme, co kdybychom panu premiérovi položili úplně jednoduchou otázku, která napadne každého člověka se selským rozumem?

Proč, pane premiére, my Češi s našimi 340 tisíci Ukrajinci stagnujeme, naše ekonomika se zadřela na nula celá něco procentu a hodnota našich platů se vrátila o šest let nazpátek? Proč Poláci se svým 2,5 milionem Ukrajinců rostou třikrát rychleji než my a jejich platy za pouhé dva roky předběhly ty naše? Mají snad jiné Ukrajince? Nikoli. Mají jinou vládu.

Už minimálně od jara tohoto roku píšou média: „Ukrajinci se vyplácejí.“ Většina z nich si totiž našla práci a peníze, které odvádí na pojištění a daních převyšují peníze, které od státu dostávají. Člověk v tísni dokonce píše, že humanitární dávku pro uprchlíky pobírá třikrát míň lidí než na začátku války.

TAK MOMENT, to přece nesedí. Když se totiž podíváte na web ministerstva práce a sociálních věcí, uvidíte, že částka pro lidi v nouzi vůbec neklesá. A to je přitom humanitární dávka její součástí.

Vysvětlím Vám to od začátku. To, jak se lidem daří nebo nedaří, poznáte celkem spolehlivě podle toho, kolik si jich chodí pro dávky. V roce 2019 vyplácel stát na „Dávce pomoci v hmotné nouzi“ nějakých 367 milionů měsíčně. Pak přišlo víte co. Covid-19. Plíživě se k nám začal šířit z Itálie už v prosinci, pak to ale šlo ráz na ráz. Samozřejmě, že pandemie ovlivnila spoustu lidí i ekonomicky. V tom roce jsme vypláceli průměrně 399 milionů měsíčně a další rok 436 milionů. Na přelomu roku 2021 a 2022 nastoupila Fialova vláda. Covid už řešit nemusela, ale v únoru propukla válka na Ukrajině. Během krátké chvíle k nám přijely statisíce Ukrajinců. Fialova vláda pro ně v březnu 2022 zavedla „humanitární dávku,“ a zařadila ji pod „Dávku pomoci v hmotné nouzi.“ Z měsíce na měsíc tak stát začal vyplácet místo nějakých 400 milionů rovnou miliardu, až to vyšplhalo v květnu dokonce na 1,8 miliardy.

A teď pozor, přátelé. Když se podíváte na web ministerstva práce a sociálních věcí, zjistíte, že i po dvou a půl letech, poté, co si většina Ukrajinců našla práci a přestali si pro humanitární dávku chodit, i poté, vyplácí stát na „Dávce pomoci v hmotné nouzi“ pořád přes miliardu měsíčně. Ani náznakem se nevracíme do stavu, kdy vládlo hnutí ANO. Lidé tak zchudli, že i když odečteme podporu uprchlíků, musí stát vyplácet na dávkách 2x tolik než za naší vlády.

Samozřejmě za tenhle rok ještě nemáme úplná čísla, ale už teď je vidět, že Fialova vláda je horší než covid. Lidé jsou na tom ekonomicky hůř, než když zuřila epidemie. A co na to Fiala? Je na to pyšný, stejně jako na každý svůj neúspěch. Dokonce si pochvaloval na sociálních sítích, kolik lidí si chodí pro dávky.

Čeká snad, že mu lidé políbí ruku?

Nikdo normální přece nechce být na dávkách, ale chce žít a prosperovat. Jenže normálně žít je pod Fialou čím dál těžší. Už dva roky máme nejdražší energie v přepočtu na kupní sílu v Evropě a hodnota všeho, co vyděláme, je o třetinu nižší, než když jsme Fialovi předávali vládu.

Takže tak, přátelé, čísla vidíte sami. A skutečnost znáte i bez nich. „Pomoc Ukrajině,“ byl celou tu dobu jen fíkový list, který zakrýval nejcitlivější partie Petra Fialy. Teď už ale definitivně uschnul a rozdrolil se. Národ vidí, co se ukrývalo pod ním. Jeden velikánský kus manažerské neschopnosti.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



