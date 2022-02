Schillerová (ANO): V problémech je celá společnost, podnikatelé, živnostníci a další

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dobré ráno dnes už vlastně po druhé. Setkáváme se tu na mimořádné schůzi, kterou iniciovalo hnutí ANO, a to vzhledem k tomu, jak doteď vypadá vládní pomoc, která podle nás je nevyhnutelná.

Vy to všichni víte, ať sedíte v kterékoliv části této místnosti, že musíme řešit dvě mimořádné situace.

Jednak pomoc podnikatelům zasaženým pandemií, která do teď v podstatě byla nulová, kromě kompenzačního bonusu prosazeného ještě naší vládou, respektive dobíhala ta, kterou jsme schválili, naše vláda, zejména kompenzační bonus. Možná by mě i zajímalo, nedostala jsem odpověď, zda bude pokračovat. Skončil 31. ledna. A druhou, mnohem ještě zásadnější otázkou je pomoc s rostoucími cenami energií. V tomto ohledu podle našeho názoru, podle mého názoru dělá vláda strašně málo. Pomoc, kterou představila, očividně nefunguje a soudě i podle toho, že roste počet nebankovních úvěrů, si je potřeba přiznat, že mnoho lidí si jde raději peníze půjčit a to určitě není dobře. Protože vláda je totiž svými kroky žene tam, kam by je hnát neměla. Ostatně, když jsem slyšela čísla, kolik lidí zatím požádalo o mimořádnou okamžitou pomoc, případně příspěvek na bydlení, tak to bylo, pokud se nemýlím, říkal to pan ministr práce a sociálních věcí, asi 20 tisíc.

Já jsem samozřejmě ráda, že vláda včera po našem tlaku konečně představila konkrétní pomoc podnikatelům, a protože nechci být za každou cenu jen kritická, tak za tento krok se rozhodně sluší poděkovat. Nemohu se ovšem zbavit dojmu, že jednak přichází zbytečně pozdě, protože nakonec jste použili programy připravené naší vládou, Ministerstvem průmyslu a obchodu pod vedením bývalého ministra Karla Havlíčka, a stalo se tedy to, co jsme vám nabízeli celou dobu, a nesmyslně dlouho byli tím pádem podnikatelé a firmy v nejistotě, což vzhledem k současné situace není dobrý signál a dobrá pro ně situace.

Bohužel musím konstatovat, že došlo tedy k situaci, kterou jsme tady spolu s naším hnutím předpovídali již koncem minulého roku. Raketový nárůst cen pokračuje a vymyká se kontrole. Já vládě skutečně nevyčítám na rozdíl od ní a netvrdím tu, že by mohla za vysokou inflaci. Inflace je importovaná, ale co vám vyčítám, je to, že to neřešíte a lidem nepomáháte. Z mého pohledu absolutně nepochopitelné. Podle informací Českého statistického úřadu z tohoto týdne došlo meziročně ke skokovému nárůstu indexu spotřebitelských cen v lednu tohoto roku o 9,9 %, což bylo o 3,3 procentního bodu více než měsíc předtím v prosinci 2021. Tato čísla jsou vám určitě známa, ale musím je tu na plénu zopakovat, protože jsou to čísla rekordní a nebezpečná. Téměř 10 % je totiž nejvíce od července roku 1998 a vyšší meziměsíční nárůst inflace než mezi prosincem 2021 a lednem 2022 tato republika zaznamenala ve své historii jenom v lednu 1993 v důsledku zavedení DPH, což přijde v kontextu námi vyvolané schůze Poslanecké sněmovny jemně prozaické. Další obdobně dramatický nárůst zažila česká ekonomika v roce 2008, a to asi budete překvapeni, ale opět v důsledku administrativní změny v podobě nárůstu DPH. Dnešní inflace má však příčiny jiné. Je to takzvaná exogenní inflace, importovaná inflace, pandemická inflace. Bohužel je to tak. Většina globálních ekonomik hlásí extrémní hodnoty nárůstu cen, které jsme nepoznali za poslední dekádu. Nárůst spotřebitelských cen oproti loňskému lednu o téměř 10 % je přiblížení k dolní hranici červené zóny do takzvané pádivé inflace. Já samozřejmě bych tady mohla ocitovat, co je pádivá inflace z Velké ekonomické encyklopedie, ale řeknu jenom jedno z této definice. Pádivá inflace ve valné většině případů představuje závažný projev ekonomické nestability, kdy dochází k selhání cenového systému jako nástroje informací a funkce peněz jako uchovatele hodnot.

Milí kolegové, buďme k sobě upřímní. Není pochyb, že situace je vážná a že stát musí být v této situaci bezpodmínečně aktivní. Hlavním důvodem meziměsíčního nárůstu inflace v České republice, chci zdůraznit, dle dat Českého statistického úřadu, tedy není to jenom můj osobní názor, byl ovlivněn navrácením DPH u elektřiny a zemního plynu na 21 % z nulové sazby, kterou jsem prominula generálním pardonem za listopad a prosinec. Navíc je možné a pravděpodobné, že navýšení cen energií není konečné. Už dnes ceny zemního plynu dosahují meziročního růstu 21,5 %, ceny elektřiny se skokově navýšily o 18,8 % a ceny tepla a teplé vody narostly o 12 %. Tento nárůst cen vrhá obrovské množství našich domácností do situace ohrožení, kdy musí žádat o dávky státní sociální podpory. Cesta, kterou volí česká vláda je ale nerozumná, nedostatečná a administrativně komplikovaná. Celospolečenský problém nevyřešíme pomocí pro pár tisíc domácností, o kterou si většina těch, kteří by ji potřebovali, ani nedokážou zažádat, protože je to příliš komplikované. Nejpodivnější na celé této situaci je, že tu existuje řešení administrativně jednoduché, férové pro všechny účastníky a řešení, které dokonce již bylo schválené. Naše vláda nabídla řešení již v minulém roce, kdy navrhla generální pardon DPH na ceny elektřiny a plynu po celý rok 2022, provedený změnou zákona o DPH a snížením této sazby z 21 na nula procent. A za tímto rozhodnutím si já i poslanci našeho klubu pevně stojíme. Je to cesta, kterou se vydalo mnoho zemí. Ale já mám pocit, že tady převládla ješitnost. Tváříte se, že cokoliv připravila Babišova vláda, je špatně, a to i když to bezpochyby zafungovalo. Namísto toho zkoušíte vymýšlet vlastní řešení, která se ale jednoduše neosvědčují.

Historický exkurz v úvodu mého projevu jsem neměla v něm samoúčelně. To, co vyvolalo inflaci v letech 1993 a 2008, můžeme použít ve svůj prospěch. Víme, že odpuštění DPH v listopadu a prosinci snížilo inflační zátěž na české domácnosti, a z historický údajů víme, že DPH může výrazným způsobem pohnout cenovou hladinou. Odpuštění DPH ve prospěch našich občanů je rozumným krokem. Úkolem státu není zdanit bezpodmínečně všechno, co je možné. Stát má sloužit občanům v těžkých situacích a těžké situace nastaly. A pokud, vážení kolegové, nevěříte mně, jako předsedkyni opozičního klubu, tak se inspirujme zahraniční zkušeností. My jsme byli první, kdo za listopad a za prosinec prominul DPH na energie. První. Vydala jsem na základě zmocnění naší vlády generální pardon. Ale stejnou nebo podobnou cestou, jakou my navrhujeme, se vydala řada dalších zemí. Začala bych Polskem, které snížilo DPH na pohonné hmoty z 23 % na osm, DPH na základní potraviny na nulu procent, DPH u plynu taktéž na nulu a DPH u elektřiny bylo sníženo na 5 %. Podobně pak Belgie sníží DPH na elektřinu z 21 na šest. Obdobná opatření najdeme i u řady dalších zemí, jako je například Bulharsko, které zmrazilo ceny elektřiny, Rakousko pozastavuje ekologickou daň a vynakládá 1,7 miliardy eur na zmírnění dopadů stoupajících cen elektřiny. Francie limituje zvyšování cen elektřiny a vrací miliony eur. Stejně tak i Maďarsko reguluje ceny, Norsko dotuje účty za elektřinu, Nizozemí snížilo daně za energii a Španělsko také snižuje daně.

A dnes čerstvě z rána Chorvatsko, podobný model jako náš. To je však jenom neúplný výčet zemí, které se vydaly podobnou cestou, kterou jsme navrhovali my už na sklonku roku 2021.

Dovolím si ještě jeden citát na závěr, respektive definici chudoby: "Chudoba je stav hmotné nouze. To znamená, že lidé nemají dostatek prostředků k zajištění své existence v dané společnosti". A definice pokračuje: "Vlastní řešení chudoby závisí na možnostech a podmínkách ekonomické prosperity a na etických principech každé společnosti".

Znovu na vás apeluji, situace je vážná. Možnosti a podmínky ekonomické prosperity máme, jsme šestou nejméně zadluženou ekonomikou v Evropské unii. Naproti tomu v okolních krajinách politické reprezentace řeší aktuální situaci mnohem razantněji. Nechce se mi věřit, že problémy u nás jsou v etických principech naší společnosti. Pojďme to vyřešit lépe, nástroje máme. Zbavte se, prosím, ješitnosti a znovu předložte návrhy naší vlády, které jste stáhli. Pak lidem společně skutečně můžeme pomoci.

My jsme připraveni v opačném případě, že tak neučiníte, ale apelujeme na vás, ty návrhy jsou připravené. Vaše vláda je stáhla z programu Poslanecké sněmovny. My je máme v opačném případě připraveny jako poslanecké návrhy a podáme je znovu a nepřestaneme o tom mluvit, protože tady není v problémech jenom dvacet tisíc domácností, které si zatím požádaly o příspěvek na bydlení. Tady je v problémech celá společnost, podnikatelé, živnostníci a další, kteří jsou samozřejmě dnes nejzranitelnější a mají největší problémy. Takže to, prosím, zvažte a vraťte se k razantnější pomoci, jako to po našem vzoru, po vzoru naší vlády, dělá celá řada zemí Evropské unie. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců hnutí ANO.)

