Schillerová (ANO): Vláda pohrdá opozicí a podle našeho názoru pohrdá i občany České republiky

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, rozmohl se nám tady v Poslanecké sněmovně takový nešvar. Bývalo totiž dobrým zvykem, že instituce státní správy, ministerstva, která jsou řízena ministry vlády, která se zpovídá této Poslanecké sněmovně, zpracovávaly zákony, důvodové zprávy a podklady ke svým záměrům s respektem k realitě. Každý významný záměr se totiž musí opírat o analýzu dopadu regulace, jejíž důležitou součástí je kvantifikace rozpočtových dopadů.

Následné politické střety se pak odehrávají zde v Poslanecké sněmovně, mimo jiné díky argumentům a číslům, které vzejdou z této precizní práce úředního aparátu. Mám však důvodnou obavu, že tento desetiletí respektovaný úzus dostává v posledních měsících, ale zejména v posledních dnech, významně na frak. Jako předsedkyně nejsilnějšího poslaneckého klubu a bývalá ministryně financí cítím zmar a beznaděj, pokud samotný zákon roku, kterým je zákon o státním rozpočtu, obsahuje prokazatelné účetní triky a chyby v rozsahu přesahujícím 150 miliard korun.

Jaký má význam, abychom se dohadovali o milionech či desítkách milionů, když představitelé této vládní koalice odhlasují zákon o státním rozpočtu, který má s realitou společného asi tolik, co konec mayského kalendáře s koncem světa? Bohužel aktuální pokladní plnění státního rozpočtu, které v těchto dnech pravděpodobně atakuje baťovských 295 miliard deficitu, je toho tím nejlepším, nebo možná spíš nejhorším, důkazem.

Tento šlendrián má naprosto devastační dopady nejen na politickou kulturu, ale také na právní stát, na což jsem jako právnička obzvlášť citlivá. Budu zcela konkrétní. Všichni si pamatujeme tu dlouhou schůzi, na které jsme řešili situaci způsobenou tím, že ministr financí Zbyněk Stanjura tvrdohlavě nezapočítal reálné a mandatorní výdaje státu spojené s mimořádnou valorizací důchodů do státního rozpočtu. Ano, pro tuto vládu bylo mnohem důležitější mít v návrhu rozpočtu pěkné Baťovské číslo 295 miliard deficitu, než do něj odpovědně promítnout minimálně mandatorní výdaje státu, kam mimořádná zákonná valorizace penzí patří.

Zmíněná záležitost skončila u Ústavního soudu a nezávislí právní experti se shodují, že riziko s hledáním protiústavnosti postupu vládní koalice je více než významné. Nepochybuji, že nikdo z vás si nedovede představit, že by si svůj rodinný rozpočet naplánoval bez započítání hypotéky, nájemného, platby za elektřinu nebo jiného z vašich povinných výdajů. Přesně s takovým zákonem roku, který určuje politické mantinely této vlády, tady ale už pátý měsíc pracujeme.

Zákon o státním rozpočtu má další nedostatky, z nichž každý jeden by v dřívějších dobách pravděpodobně vedl k odvolání ministra financí z jeho funkce. Připomenu je ve stručnosti. Rozpočet nepočítá s 15 miliardami korun na zmíněnou mimořádnou valorizaci penzí. Státní rozpočet si bere 7,5 miliardy od zdravotních pojišťoven na financování systému veřejného zdravotního pojištění, který tato vláda snížením plateb za státní pojištěnce poslala do červených čísel.

V rozpočtu chybí 30 miliard na projekty SFDI. Státní fond má proto vydat vlastní dluhopisy, ty budou méně výhodné, než by si půjčoval stát. Rozpočet počítá s 50 miliardami pro Ministerstvo životního prostředí z takzvaného Modernizačního fondu. Jak ale uznává sám současný ministr životního prostředí i předseda rozpočtového výboru - oba jsou to členové vládní pětikoalice - čerpání z modernizačního fondu není legislativně připraveno, chybí potřebná notifikace Evropské komise EIB. Prostě nikdy v rozpočtu nebudou. V neposlední řadě Ministerstvo financí nevybere na windfall tax a odvodech z odběrných příjmů plánovaných 100 miliard korun, ale možná jenom 40 miliard korun.

Jedná se všehovšudy o přečiny, které jsou zcela jistě nejen proti pravidlům zodpovědného a věrného rozpočtování, ale které jsou přímým ohrožením dlouhodobých fiskálních zájmů státu. Bohužel tento rukopis, rukopis fíglů, triků, netransparentnosti, vláda vtělila i do svého údajného ozdravného balíčku, který ale ve skutečnosti není ničím jiným než balíčkem daňovým.

Vláda Petra Fialy opakovaně deklarovala, že konsolidační balíček bude tvořen ze dvou třetin úsporami na výdajové straně a pouze z jedné třetiny zvyšováním daní českým domácnostem a firmám. Informaci, že podle oficiálních materiálů i prezentace, která doprovázela tiskovou konferenci představení balíčku, má být skutečný poměr přibližně 50 na 50, jsme tak přijali s velkým znepokojením.

Bohužel při bližším zkoumání se ukázalo, že i tento poměr je pravděpodobně příliš ambiciózní, protože počítá s úsporami ve výši 54,4 miliardy korun v kategorii Dotace, které ale nikdo z vládních představitelů dosud nebyl schopen specifikovat. Dozvídáme se od ministra průmyslu, že v případě MPO bylo jako nalezená dotační úspora kalkulováno plánované přenesení podpory obnovitelných zdrojů energie od státního rozpočtu zpět na domácnosti. Dozvídáme se od ministra školství, že v kapitole MŠMT bude tato úspora ve výši dvou miliard kompenzována novou půjčkou evropských finančních mechanismů ve výši 45 miliard.

Naopak ani náznakem se nedozvídáme od Ministerstva pro místní rozvoj, kde vezme plánovaných 2,8 miliardy, když bez evropských zdrojů je to prakticky celý jejich roční rozpočet národních dotací. Také nikde v analytickém materiálu Ministerstva financí není uvedeno, z čeho konkrétně se má takto deklarovaná padesátimiliardová úspora skládat. Ministr financí Zbyněk Stanjura dokonce opakovaně odmítl reagovat na konkrétní dotazy médií.

Z tohoto důvodu stínová vláda hnutí ANO po týdnu trpělivého čekání, kdy jsme bohužel žádné odpovědi nedostali, přijala včera usnesení, kterým jsme vládu k nápravě této netransparentnosti veřejně vyzvali. Protože vláda, ta pětikoaliční, naprosto bezprecedentním způsobem pohrdá opozicí a podle našeho názoru pohrdá i občany České republiky, protože není ochotna prozradit takto zásadní informace týkající se jejího klíčového národohospodářského kroku, přečtu nyní dosud nereflektovanou výzvu vládě zde v Poslanecké sněmovně.

ěřím, že včera ke klíčovým ministrům pouze nedoputovala nebo ji v závalu neodkladné práce nevěnovali dostatečnou pozornost. Nyní konečně budou mít příležitost si tuto výzvu v klidu vyslechnout v jejím plném rozsahu. A já nepochybuji, že příslušní ministři dají svým aparátům pokyn, aby informační deficit směrem k veřejnosti neodkladně napravili. Takže výzva k transparentnímu zveřejnění úspor na výdajové straně.

"Stínová vláda hnutí ANO vyzývá vládu České republiky, aby v zájmu zachování elementární důvěryhodnosti vládních materiálů a klíčových vládních kroků transparentně zveřejnila rozpad údajné úspory ve výši 54,4 miliardy korun v kategorii Dotace. Žádáme, aby rozpad této úspory byl zveřejněn způsobem, který umožní standardní veřejnou a opoziční kontrolu kroků vlády, tedy specifikace konkrétních dotačních titulů dle rozpočtových kapitol, konkrétní výši úspory v daném titulu a informace, odkdy bude daný titul zkrácen. Oproti čemu je daná úspora vyjádřena? Například stav v roce 2023. Jedině neprodleným zveřejněním těchto informací může vláda vyvrátit podezření, že deklarované úspory na výdajové straně rozpočtu jsou jen pokusem zastřít skutečnost, že 80 % plánovaných úspor plyne ze zvyšování daňové zátěže českým domácnostem a firmám. Bez neprodlené nápravy tohoto závažného nedostatku totiž není a nebude možná opoziční kontrola ze strany Parlamentu České republiky. Stejně jako nezávislých médií a odborné veřejnosti.

Tato výzva je reakcí na bezprecedentní netransparentnost a informační deficit, který provází prezentaci úsporného balíčku vlády. Reagujeme na skutečnost, že ani analytický materiál Ministerstva financí, ani reakce příslušných ministrů vlády či předsedy vlády na dotazy médií, a to po dobu celého jednoho týdne od představení balíčku odpovědi na tyto urgentní a legitimní otázky ani v náznaku neposkytují."

Tolik nevyslyšená výzva hnutí ANO směrem k vládě, která se týká nesrovnalostí v rozsahu 54 miliard korun. Považujeme za skandální, že po důchodcích, kteří byli obráni o svůj zákonný nárok, mají být brutálně poškozeny osoby samostatně výdělečně činné, rodiny s dětmi, majitelé nemovitostí nebo obyčejní zaměstnanci. A to jen proto, že ministr financí této vlády si nesplnil svůj domácí úkol a nepředstavil jedinou relevantní rozpočtovou úsporu.

Je příznačné, že je to právě ministr financí z ODS, který se do historie zapíše jako ministr, který za jeden rok zadlužil Českou republiku nejvíce ze všech ministrů v historii. Za 12 měsíců roku 2022 zvýšil dluh o 429 miliard, což je absolutně nejrychlejší tempo v historii této země. Číslo, které dokonce překonalo i covidový rok 2020 s uzavřenou ekonomikou a s největším propadem ekonomiky v historii této země. A číslo ke konci dubna tohoto roku? Rozpočtově odpovědná vláda nás zadlužila o dalších 200 miliard. Takže už jsme celkem, to máme bratru o 629 miliard. Každého občana, včetně novorozeňat, tedy o 60 000 Kč. Přestože jen za první čtyři měsíce letošního roku vybralo Ministerstvo financí díky inflaci o 54,6 miliardy korun více než loni. Výsledek jeho hospodaření je propad do rekordního dubnového deficitu. A to se nepotýkáme ani s lockdownem, ani s pandemickým propadem hospodářství. Tak proč tedy? Samozřejmě proto, že státní kasu naplno dohání zmíněné účetní triky, které už potvrdila řada nezávislých ekonomů. Navíc pokračuje tristní čerpání evropských peněz, kde je na konci dubna vyčerpáno pouze 27 %. Ačkoliv dubnovým standardem za naší vlády, za doby, kdy jsem já byla ministryní financí, bylo 35-40 %. Takže si pravděpodobně zopakujeme loňský scénář, kdy zůstalo nedočerpáno 54 miliard korun; 54 miliard korun, které mohly být součástí našeho státního rozpočtu.

No, a když už jsme u čerpání evropských prostředků, pamatujete si přebytek rozpočtu 2016, když byl ministrem financí Andrej Babiš ve výši 61,8 miliardy korun? Mnoho analytiků se tehdy pohoršovalo, že důvodem bylo dofinancování EU programového období za léta 2007 až 2013. To známé pravidlo n+3. Nyní máme rok 2023, tedy třetí rok od konce programového období 2014 až 2020 a výsledek? Loňské čerpání EU prostředků katastrofa. Nedočerpáno zmíněných 54 miliard korun. Letos bída pokračuje. Zatímco se pětikoalice pýří fiktivním úsporným balíčkem, laxností pánů ministrů Stanjury a Síkely nám každý rok ujíždí desítky miliard evropských peněz, a to jak z končícího programového období, tak z toho nového, kde je pro Českou republiku díky naší minulé vládě alokován bilion korun. Toto jsou skutečné důvody, proč hodláte zvyšovat daně.

Nejedná se přitom o malé zvyšování daní, jedná se o významné zvýšení daňového břemena, a to navíc v době, která je pro to mimořádně nevhodná. Snad nemusím připomínat, že jen v potravinách máme inflaci 25 %. Že lidé, kteří topí elektřinou, platí z roku na rok, každý měsíc i více než dvojnásobek. Před rokem 5 000 korun měsíčně, dnes 12 000 korun měsíčně. Že se nacházíme v technické recesi a vaše aktuální kroky budou rozhodovat o tom, zda si Česká republika zopakuje nečasovsko-kalouskovský scénář zbytečného zadušení národního hospodářství, nebo ne. Vzhledem k tomu, že jste v souvislosti s avizovaným balíčkem ještě nic nepředložili ani do Sněmovny, ale ani do připomínkového řízení, věřím, že je naděje alespoň část poslanců z vládní pětikoalice přesvědčit, aby se jeho podoba v daňové oblasti ještě změnila.

Dovolte mi uvést konkrétní případ modelové rodiny. Čtyřčlenná rodina, nekuřáci, abstinenti. Manžel řemeslník v režimu paušální daně, manželka účetní s průměrným platem. Dvě předškolní děti, byt 3+kk Praha 3. Dvě auta. Manžel zvýšení odvodů na sociální pojištění minus 23 000 korun. Zvýšení daně z nemovitostí minus 3 000 korun ročně. Dražší dálniční známka minus 800 korun. Vyšší DPH na vodu, teplo, hromadnou dopravu, řemeslné práce, ubytování na dovolených, fitness a tak dále minus 3 000 korun. Celková vyšší daňová zátěž u manžela, vyšší daňová zátěž u manžela 29 800 korun.

Manželka: nemocenské pojištění -3 000 korun, snížení FKSP o 50 % -4 000 korun, konec školkovného -34 600 korun, dražší dálniční známka -800 korun, vyšší DPH na teplo, vodu, hromadnou dopravu, kosmetiku, kadeřníka, bazén, saunu a tak dále -3 000 korun, zrušení zaměstnaneckých benefitů -10 000 korun. Celkem vyšší daňová zátěž u manželky 55 400 korun. Děti: snížení příspěvku na stavební spoření dvakrát 1 000 korun -2 000 korun. Celkem modelová česká rodina za jeden rok -87 200 korun. To je zcela konkrétní dopad na jednu konkrétní rodinu.

Není náročné si domyslet, jaký dopad na naše hospodářství bude mít, když takto oberete desetitisíce podobných domácností v naší zemi. Česká ekonomika je v recesi a pětikoalice se evidentně chystá zopakovat Nečasovu a Kalouskovu chybu a proškrtat nás do bídy - ještě větší bídy - a ve výsledku jen do ještě větších dluhů.

Ale my jsme tady a budeme připomínat, že cesta k vyrovnaným rozpočtům rozhodně nikde na světě nevede přes zadušení hospodářství. Hnutí ANO opakovaně dokázalo, že Česká republika může mít vyrovnané a přebytkové rozpočty bez daňové devastace ekonomiky naší země. Dokázali jsme to s výjimkou dvou let, které byly poznamenány totální covidovou uzávěrou ekonomiky. A i když by to současná vláda nejraději vymazala lidem z paměti, znova opakuji, že státní rozpočet byl za vlády hnutí ANO v letech 2016 až 2019 každý rok v podstatě vyrovnaný nebo v přebytku.

Receptem pro Českou republiku je pozvolný plán konsolidace, boj s daňovými úniky a podvody, kde se současná vláda trestuhodným zrušením EET připravila o desítky miliard korun, boj s korupcí. Receptem jsou prorůstové investice a efektivní využívání evropských peněz. Je na místě zrušit nepotřebná ministerstva neviditelných a nic nedělajících ministrů, které ani nikdo nezná, přestat vytvářet nové sekce na ministerstvech, nové trafiky, nová místa politických náměstků a začít znovu šetřit na provozu státu. Hnutí ANO ví, jak na to, protože jsme každý rok na provozu státu dokázali ušetřit nejméně 5 %, a to i v době covidu.

Nehodláme se smířit s tím, že po osmi letech vlády hnutí ANO, kdy jsme byli nejen fiskálně odpovědnou, ale i prosperujících zemí prosperujících lidí, přišla vláda, která z nás z roku na rok udělala jedinou zemi v EU, která v poměru HDP prohlubuje své zadlužení, která dusí svou ekonomiku, a tím prohlubuje deficit, dluh i mezinárodní postavení České republiky.

Dámy a pánové, avizovaný balíček, na kterém v tuto chvíli pracují úředníci, je plný škodlivých nesmyslů a protichůdných opatření. Vyzývám vás, abyste jej v zájmu budoucnosti naší země do Sněmovny vůbec nepředkládali, anebo zásadně zredukovali a omezili na opatření, na kterých je shoda i s opozicí.

Samostatnou kapitolou jsou změny DPH. Zde se stát zbavuje - pozor - zbavuje 4,1 miliardy korun ročně, aniž by to přineslo jakýkoliv pozitivní efekt do státního rozpočtu. Zatímco plošné snížení DPH na potraviny z 15 na 12 % povede pouze ke zvýšení marží řetězců a občané žádnou slevu nepocítí, zvýšení DPH na léky, vodné a stočné, teplo a řadu dalších položek pocítí úplně každý. Doslova likvidační budou tyto změny pro restaurace a hospody, a to zejména na venkově, pro které je dominantním zdrojem obratu prodej čepovaného piva. Připomínám, že tam se zvýší DPH z 10 na 21 % a u nealkoholických nápojů z 15 na 21 %.

Změny budou mimořádně bolestivé pro rodiny s dětmi, na které dopadne zrušení školkovného, omezení slevy na druhého z manželů, konec slevy pro přivydělávajícího si studenta, zvýšení DPH na služby či opravy, chod domácností, MHD, ale třeba i razantní zvýšení ceny dálniční známky z 1 500 korun na 2 300 korun. Ono například i kojenecká voda má být ve 21 % DPH. Školkovné bylo zavedeno jako užitečný nástroj rodinné politiky a politiky trhu práce. Kromě toho, že motivuje rodiče k časnějšímu návratu do práce, a ti pak odvádějí logicky vyšší daně, pojistné, generuje tato sleva i úspory na sociálních dávkách. Další přínos se ukázal v podpoře vzniku nových školek a z dlouhodobého hlediska i podpoře porodnosti a výchovy dětí, které budou držet na nohou naši stárnoucí populaci. Jeho zrušení nedává logiku ani rozpočtově, protože skutečný fiskální vliv školkovného nelze číst jen z řádků daňového přiznání. Pozitivní dopad jeho zrušení na veřejné rozpočty by po odečtení všech pozitivních vlivů na trh práce a sociální systém bude něco kolem 100 milionů ročně. To je částka, kterou by Ministerstvo financí vybralo za dva až tři dny provozu EET.

Zrušení slevy na studenta - to myslí vláda vážně? To chcete opravdu vyslat studentům signál, jak rádi říkáte, že když si při studiu vydělají 17 000, tak jsou buď daňoví podvodníci, nebo lajdáci, jak se vyjádřil ve veřejném prostoru ministr financí Zbyněk Stanjura? Vždyť je to právě naopak. A stále nemůžu uvěřit tomu, že to musím vysvětlovat vládě, která má v čele profesora a bývalého rektora mé alma mater. V České republice máme tisíce studentů, kteří nemohou být finančně podporováni svojí rodinou. Často jde o studenty z ekonomicky slabších rodin nebo například o studenty, kteří už rodiče nemají. Oni nejsou lajdáci, oni právě makají na své budoucnosti a při práci navíc ještě studují.

Smutným příběhem je také snížení valorizace pro stávající důchodce, které je zatím jediným hmatatelným krokem vlády v oblasti avizovaných důchodových změn. Slíbené důchodové reformy jsme se zatím nedočkali vůbec. To, co představil ministr Jurečka, s ní nemá společného vůbec nic. Jde jen o úpravu některých parametrů, které rozhodně neřeší celý systém. Chtít přes důchody vylepšit stav veřejných financí je jednoduše hloupost. Oslabení prvního pilíře povede jen k tomu, že naroste počet důchodců pod hranicí chudoby. Budoucím důchodcům se navíc kvůli změně výpočtu důchody sníží.

A k tomu všemu ještě zdražení bydlení a daně z nemovitostí, vyšle vláda tisíce seniorů na úřady práce. Zvýšení daně z příjmu právnických osob o dva procentní body zase zasadí ránu konkurenceschopnosti české ekonomiky pro zahraniční investory. Je mimořádnou chybou, že balíček nebyl projednán ani se sociálními partnery, ani s opozicí. Jeho šance na přežití funkčního období této vlády se tak významně snižuje. Je to nepovedený balíček, který bude mít možná krátkodobý efekt, ale ve střednědobém horizontu znamená pro ekonomiku jenom průšvih. Klesne růst HDP, naroste chudoba a tlak na sociální systém.

Vezměte tyto své záměry zpět, dokud je čas. A budeme rádi, když s námi budete spolupracovat na přiměřené a vhodné formě rozpočtové konsolidace. Neříkejte, prosím, že hnutí ANO žádné vlastní návrhy nemá! Hnutí ANO má naprosto přesnou představu, jakým způsobem dostat veřejné finance do kondice, aniž bychom zdevastovali ekonomiku. A protože často opakujete nepravdu, že naše návrhy neznáte, považuji za bezpodmínečně nutné vám je zopakovat.

Hnutí ANO navrhuje navázat na pozvolný plán rozpočtové konsolidace představený Babišovou vládou v roce 2021, který pracuje se snižováním strukturálního deficitu o půl procentního bodu ročně. Mezi hlavní pilíře patří objem snižování na výdajové straně především prostřednictvím digitalizace, slučování, rušení agend, snížení provozních výdajů kapitol o 5-10 %, i nejméně třech nepotřebných ministerstev a efektivní čerpání 962 miliard z programového období 2021-2027. Navázat na úspěšný boj proti daňovým únikům místo zvyšování daní. Osvědčená filozofie hnutí ANO - vybrat více daní, aniž by se musely zvyšovat jejich sazby. Pokračovat v realizaci akčního plánu pro kontrolu převodních cen nadnárodních korporací, aktivní analytice dat z kontrolního hlášení, rozšíření kompetencí Celní správy v oblasti odhalování daňových úniků, nastavení férových pravidel pro sdílenou ekonomiku a zahájení diskuse napříč politickým spektrem o trvalém návratu k evidenci tržeb. Předvídatelné zvyšování některých spotřebních daní, zejména na tabákové výrobky, tvrdý alkohol, stejně jako prosazení zdanění nadnárodních firem na evropské úrovni. V případě spotřebních daní se shodujeme s vašimi záměry, nerozumíme však tomu zpoždění, když daně z neřestí mohly být zvýšeny už minimálně od ledna. Stejně tak podporujeme zvýšení daně z hazardu, což byl jeden z pilířů politiky vlád hnutí ANO.

Požadujeme důslednou revizi daňových výjimek, která kromě pozitivních fiskálních dopadů přinese snížení administrativní náročnosti daňového systému, nikoliv však výjimek sociálního charakteru, ale výjimek vylobbovaných mocnými ekonomickými hráči. Připomenu nižší zdanění investičních fondů nebo daňové osvobození pro dary politickým stranám a hnutím. Chceme realizaci proticyklické hospodářské politiky, prorůstových investic za plného využití Národního plánu obnovy, v kombinaci s nízkými daněmi a zvyšováním životní úrovně docílit stabilního růstu HDP a dynamicky rostoucích příjmů veřejných rozpočtů. Veřejný sektor nestojí mimo ekonomiku, veřejný sektor je její nedílnou součástí. Veřejné rozpočty ovlivňují ekonomiku a jsou jí ovlivňovány. První linie obrany proti recesi je investiční aktivita státu. Zájem vlády by se měl přesunout od problematiky deficitu k problematice hospodářského růstu, tedy od účetního přístupu k ekonomickému přístupu. Růst HDP je legitimním a funkčním nástrojem rozpočtové konsolidace. Chceme motivovat samosprávy, aby investovaly část z 400 miliard korun, které mají na svých účtech. Stát by měl připravit finanční nástroje a případné zvýhodněné úvěry. Tady využít námi připravenou Národní rozvojovou banku a zabezpečit administrativní stránku. Peníze, které samosprávy investují, se vrátí státu na růstu HDP a daňových příjmů.

Vážené dámy, vážení pánové, tím hlavním, co v práci hospodářských ministrů této vlády postrádám, je elementární poctivost. Pokud totiž už na začátku vaší práce stojí pokřivená čísla, těžko může být finální výsledek uspokojivý. Zreálněte rozpočet na letošní rok! Zreálněte úspory, které plánujete na výdajové straně! Nezapomínejte na podporu hospodářského růstu coby legitimního nástroje hospodářské konsolidace. Vezměte zpátky váš plán na zvyšování daňové zátěže o 70 miliard korun, dokud je čas. Pak přijďte do Poslanecké sněmovny s kvalitně zpracovanou legislativou a za hnutí ANO vám mohu říct, že s naší podporou budete moci počítat. Nyní ale rozhodně ne! Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



