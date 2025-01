Schillerová (ANO): Za naší vlády způsobil covid krizi. Za Fialovy vlády je krizí ona sama

Vážení přátelé, je už taková móda smát se lidem, kteří si berou půjčku, aby měli na dovolenou nebo na novou televizi. Prý „nulová finanční gramotnost.“ Jenže tady existuje ještě jedna ohrožená skupina, a to jsou voliči SPOLU. Jsou to ti, kteří důvěřivě opakují po Fialovi „snížili jsme schodek“ a „zkrotili jsme inflaci.“ A právě oni si zaslouží pomocnou ruku. Podejme jim ji. Budu moc ráda, když se připojíte a budete šířit tento finanční rychlokurz tím, že zmáčknete Sdílet. Lidé by měli chápat základní pojmy bez ohledu na politickou příslušnost.

Podle oficiálních čísel prohlubuje Fialova vláda každý rok dluh České republiky takto:

2022: -360 miliard

2023: -288 miliard

2024: -271 miliard

Petr Fiala doufá, že jsou někteří lidé tak naivní, aby si mysleli, že tahle čísla vyjadřují klesající dluh. Přitom jsou to nové a nové dluhy, které se dohromady sčítají. Když k nim ještě připočítáme tento rok 2025, kdy Fialova vláda skončí, bude její celkový dluh 1160 miliard korun. Bude to víc, než předchozí 3 vlády za 12 let dohromady.

A teď otázka. Říkáte si, a určitě se někdo z Vás škrabe na zamračeném čele, jak si mohli Fiala, Stanjura a Pekarová dovolit vůbec vyslovit větu „Ozdravujeme veřejné finance?“ Vždyť dělají každý rok astronomický dluh. Každý rok k němu přibude několik set miliard.

Je to velmi prosté. Oni si totiž vzali poslední údaj z doby vlády hnutí ANO a donekonečna se na něj odkazují. V roce 2021 už druhým rokem doléhala na naši ekonomiku pandemie covidu. Tehdy obrovská část byznysu stála, neměla tržby a nebylo co danit. Schodek 367 miliard korun? Výborně! Řeklo si reklamní komando SPOLU a od té chvíle to používá jako srovnání se vším, co přišlo potom.

ALE POZOR. V těch 367 miliardách je schovaných 283 miliard, které jsme nalili do ekonomiky, aby přežila. Dostali je živnostníci, rodiče uvízlí doma s dětmi, firmy, aby nemusely propouštět zaměstnance. Pomohli jsme nejen s výplatami, ale i s nájmy.

Podívejte se, jak hospodařil náš stát těsně před tím, než zaútočil covid. Rok 2019 jsem já osobně jako ministryně financí ukončila schodkem 28,5 miliardy korun. Připomínám také, že během naší vlády se nám podařilo dokonce dvakrát dostat do plusu.

Fialova vláda je už tři roky u moci a stále má DESETKRÁT horší výsledek, než jsme měli my před covidem. Za naší vlády způsobil covid krizi. Za Fialovy vlády je krizí ona sama.

Vlastně je to ještě horší, ale to Vám nepřiznají. Jejich skutečný dluh za rok 2024 totiž není „jenom“ 271 miliard, ale ve skutečnosti je to 333 miliard. On si totiž Zbyněk Stanjura bokem napůjčoval dalších 25 miliard, které v rozpočtu vůbec neuvedl, i když to budeme muset splatit i s úroky, a taky vytáhl z ČEZu, stejně jako minulý rok, další miliardy. Slyšíte správně, tomu ČEZu, který má stavět nové jaderné bloky, totálně vyluxoval účet.

Chtěla bych se v tuto chvíli zeptat všech voličů vládních stran. Zdá se Vám, že jsou Vaši lídři finančně gramotní? Sami dobře vidíte, že ne, a jen doufají, že Vy taky ne, a že jim budete tleskat za pohádky.

Pohádkou číslo dvě je „zkrocená inflace“. To je úplně stejný případ jako se státním dluhem. Neustále roste, jen pomalejším tempem. Tak jako bude za 4 roky Fialovy vlády státní dluh o 1160 miliard vyšší, bude kumulovaná inflace nějakých 40 procent.

Fialova vláda zařízla ekonomiku nejdražšími energiemi v Evropě a zrušila EET. To znamená, že už tři roky jí chybí daně od firem, které krachují nebo omezují výrobu. Chybí jí daně od běžných lidí, kteří omezují spotřebu nebo jezdí nakupovat za hranice. No a samozřejmě jí chybí daně od těch, kteří se po zrušení EET placení vyhýbají. Česko je zadlužené jako nikdy předtím, účet největší státní firmy ČEZ je vysušený.

Je to hrozná situace, ale pro nás je to výzva, které se nelekáme. Než přišel covid, Česká republika rok od roku vzkvétala. A až odejde Fialova vláda, bude vzkvétat opět. Dáme Česko do cajku. To Vám slibuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



