Schillerová (ANO): Zvýšit poplatek rovnou 33krát? To je už opravdu síla!

Vážení přátelé, užíváte si v horku čerstvou nechlorovanou vodu z vlastní studny? Tak to je pěkná drzost. I kdybyste totiž vypili celou vanu, pan Stanjura z ní nedostane ani halíř na daních. Na rozdíl od té kohoutkové, na kterou napálil vyšší daň už na začátku roku. Mysleli jsme si, že pod betonový dekl naší soukromé studny nám nikdo lozit nebude. Vždyť už přece zvedli daň z pozemku, na kterém tu studnu máme. Na co si ale netroufl pan Stanjura v daňovém balíčku, do toho se pustil pan Bartoš.

Tenhle člověk má pod palcem stavební úřady. Nutno dodat, že ke zděšení úředníků, kteří na nich pracují. Z jeho rozhodnutí budete od pondělí místo 300 korun platit za stavební povolení na studnu katastrofálních deset tisíc. Ivan Bartoš udělal z poplatku doslova pokutu.

Nevím, jestli pan předseda Pirátské strany někdy zažil práci rukama, protože se mi zdá, že pro ni nemá pochopení. Já si ještě moc dobře pamatuju časy, kdy si lidé kopali studny sami, a to byla pěkná řehole. Ani teď to není žádná sranda, ale odměnou je člověku čerstvá voda a velký kus nezávislosti. To pana Bartoše absolutně nezajímá, a dokonce to vypadá, že ho to štve.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



„Bartošova drahota.“ „Zvýšit poplatek rovnou 33krát?“ „To je už opravdu síla!“ Novináři přináší reakce obyčejných lidí, zahrádkářů, stavařů, hydrogeologů, ekonomů. Chtějí po panu Bartošovi vědět, jak mohl něco tak šíleného provést. A pan Bartoš nezklamal. Ucítil ve vzduchu průšvih a provedl typickou kličku ministra Fialovy vlády. Prý za to může ANO a jeho tehdejší ministryně Klára Dostálová.

Víte, na čem tuhle dětskou výmluvu postavil? Naše Klára Dostálová v minulosti zjednodušila papírování okolo stavebních povolení. Během toho se studny ocitly v kategorii staveb s názvem „ostatní“. Tím to za nás celé končí. Nikdy jsme neřekli, že se mají v této kategorii poplatky zvyšovat. Vina leží pouze na Ivanu Bartošovi. To on nařídil, aby poplatek u všech těchto staveb sakumprásk vyletěl na deset tisíc. Vůbec ho přitom nezajímalo, že jsou tam i studny. Prostě se mu to nechtělo řešit.

Poté co se strhl křik, donutil pan Bartoš svou tiskovou mluvčí, aby to nějak obhájila. Já vám ji ocituji. Vypovídá to o všem: „Ke zvýšení správních poplatků se přistoupilo hlavně z důvodu, že jejich výše zůstávala dlouhou řadu let stejná, zatímco významně stoupla administrativní náročnost prováděných úkonů. K navýšení přispěla i inflace.“

No paráda. Takže Fialova vláda způsobí inflaci okolo 30 procent, a pak to Bartoš použije jako vysvětlení, proč zvýšil poplatek za studnu o 3233 procent. A co ta administrativní náročnost, pane Bartoši? Už patnáct let jste předsedou Pirátské strany a celou tu dobu se kasáte, jak všechno zdigitalizujete, jak to bude jednoduché a rychlé. Teď, když jste třetím rokem ministr, lidem řeknete, že vyřídit papíry na studnu je pro vás tak těžké, že je musíte zdražit 33krát oproti vládě ANO?

Přiznejte to, pane Bartoši. Nejste o nic lepší než pan Stanjura. Když vidíte, že má člověk peníze na vykopání studny, tak mu velkou část chcete vzít. Nezlobte se na mě, ale tohle je uvažování zloděje-tipaře.

Už jsme zažili od Fialovy vlády leccos včetně zvýšení daní na plínky a dětskou výživu. Teď ministr Bartoš pustil žilou lidem, kteří během klimatické krize chtějí mít vlastní zdroj vody.

Lámala jsem si hlavu, jak mohl pan Bartoš udělat něco tak hloupého a krátkozrakého. Pak se mi ale vybavila jedna vzpomínka z evropských voleb, co nedávno skončily. V televizi tehdy ukazovali mapu krajů, kde zvítězilo hnutí ANO. Našimi barvami svítila celá republika s jednou jedinou výjimkou. Hlavní město Praha. Tam pan Bartoš nikoho pokutou za vlastní studnu opravdu nenaštve.

Vážení přátelé, ať už máte vodu ze studny, nebo z vodovodu, nezapomeňte jí teď o prázdninách pít hodně. Sluníčko nás šetřit nebude.

Hezký víkend.