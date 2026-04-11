Schrek (ODS): Přežijí jen ti velcí a silní. Takže máme úkol

11.04.2026 16:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zdravotnictví Kraje Vysočina

Foto: kr-vysocina.cz
Popisek: Vítězslav Schrek

Návštěvou třebíčské nemocnice jsem zakončil týdenní zjišťování aktuální situace v našich zdravotnických zařízeních. Krajské nemocnice jsou páteří zdravotní péče v Kraji Vysočina a jejich zachování do budoucna je naší prioritou. Samo od sebe to ale fungovat nebude.

Většina našich nemocnic v porovnání s těmi velkými a fakultními poskytují péči za rozdílných podmínek a obstát v téhle konkurenci nebude lehké. Bude nutné nastavit takový model řízení, který dokáže maximálně využívat zdrojů, minimalizovat náklady a zajistí dostatek potřebného personálu.

Plánované investice musí naplňovat strategii udržitelnosti, provozní, ekonomické i personální. Zdravotnictví je složitá disciplína, ale my to musíme a chceme zvládnout. Přežijí totiž jen ti velcí a silní. Takže máme úkol!

Mgr. Vítězslav Schrek

  • ODS
  • poslanec
kraj Vysočina , ODS , zdravotnictví , Schrek

Jinde na netu:

Kombinace olivového oleje a soli umí tlumit bolesti kloubůKombinace olivového oleje a soli umí tlumit bolesti kloubů Nedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevoNedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevo

