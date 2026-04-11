Schrek (ODS): Přežijí jen ti velcí a silní. Takže máme úkol

Návštěvou třebíčské nemocnice jsem zakončil týdenní zjišťování aktuální situace v našich zdravotnických zařízeních. Krajské nemocnice jsou páteří zdravotní péče v Kraji Vysočina a jejich zachování do budoucna je naší prioritou. Samo od sebe to ale fungovat nebude.
Většina našich nemocnic v porovnání s těmi velkými a fakultními poskytují péči za rozdílných podmínek a obstát v téhle konkurenci nebude lehké. Bude nutné nastavit takový model řízení, který dokáže maximálně využívat zdrojů, minimalizovat náklady a zajistí dostatek potřebného personálu.
Plánované investice musí naplňovat strategii udržitelnosti, provozní, ekonomické i personální. Zdravotnictví je složitá disciplína, ale my to musíme a chceme zvládnout. Přežijí totiž jen ti velcí a silní. Takže máme úkol!
