Šebelová (STAN): Lidskost a spolupráce jsou ve zdravotnictví zásadní

Jsem ráda, že jsem se za Starosty a nezávislé měla možnost zúčastnit konference Ekonomika zdravotnictví, kde jsme probírali finanční rámec českého zdravotnictví a hlavně jeho udržitelnost. Debatovali jsme o efektivitě výdajů ze zdravotního pojištění a o tom, jaké výzvy nás čekají v novém volebním období v oblasti onkologie a kardiologie. V závěru ředitelé nemocnic komentovali úhradovou vyhlášku na příští rok, která je aktuálně v připomínkovém řízení.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Za Starosty je pro nás klíčové, aby zdravotnictví bylo pro pacienty dostupné, chytré, důvěryhodné a efektivní. Důležité je vytvoření základní sítě poskytované zdravotní péče, aby superspecializovaná péče mohla být centralizována, ale aby zároveň v regionech zůstala dostupná tzv. komunitní péče – interní, dlouhodobá následná, rehabilitační, dětská a zejména ta primární.
Co nás odlišuje od ostatních stran? Velký důraz klademe na prevenci, zejména na podporu pohybu a zdravého životního stylu. To však vyžaduje uvažování nejen v rámci zdravotnictví, protože vzhledem ke stárnutí populace a přibývání nemocí musíme začít pracovat i mimo systém zdravotnictví na tom, aby lidé byli zdraví.
Absolutně klíčová bude pro budoucnost zdravotnictví jeho digitalizace a propojení zdravotního a sociálního pomezí, protože zejména u geriatrických a starších pacientů tyto péče úzce souvisí a nelze je už vnímat odděleně. Lidskost a spolupráce jsou ve zdravotnictví zásadní. Starostové do čela!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV