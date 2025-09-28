Šebelová (STAN): Lidskost a spolupráce jsou ve zdravotnictví zásadní

28.09.2025 12:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k systému zdravotnictví

Šebelová (STAN): Lidskost a spolupráce jsou ve zdravotnictví zásadní
Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Jsem ráda, že jsem se za Starosty a nezávislé měla možnost zúčastnit konference Ekonomika zdravotnictví, kde jsme probírali finanční rámec českého zdravotnictví a hlavně jeho udržitelnost. Debatovali jsme o efektivitě výdajů ze zdravotního pojištění a o tom, jaké výzvy nás čekají v novém volebním období v oblasti onkologie a kardiologie. V závěru ředitelé nemocnic komentovali úhradovou vyhlášku na příští rok, která je aktuálně v připomínkovém řízení.

Anketa

Jdete k volbám?

96%
2%
2%
hlasovalo: 7085 lidí

Za Starosty je pro nás klíčové, aby zdravotnictví bylo pro pacienty dostupné, chytré, důvěryhodné a efektivní. Důležité je vytvoření základní sítě poskytované zdravotní péče, aby superspecializovaná péče mohla být centralizována, ale aby zároveň v regionech zůstala dostupná tzv. komunitní péče – interní, dlouhodobá následná, rehabilitační, dětská a zejména ta primární.

Co nás odlišuje od ostatních stran? Velký důraz klademe na prevenci, zejména na podporu pohybu a zdravého životního stylu. To však vyžaduje uvažování nejen v rámci zdravotnictví, protože vzhledem ke stárnutí populace a přibývání nemocí musíme začít pracovat i mimo systém zdravotnictví na tom, aby lidé byli zdraví.

Absolutně klíčová bude pro budoucnost zdravotnictví jeho digitalizace a propojení zdravotního a sociálního pomezí, protože zejména u geriatrických a starších pacientů tyto péče úzce souvisí a nelze je už vnímat odděleně. Lidskost a spolupráce jsou ve zdravotnictví zásadní. Starostové do čela!

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Šebelová (STAN): Investice do prevence, podpory pohybu a zdravého životního stylu
Šebelová (STAN): Je i Mezinárodní den dětí z duhových rodin. Jsou tu, netvařme se, že ne
Šebelová (STAN): Nesystematický pojem užitkové vody, který je legislativně technickou chybou
Šebelová (STAN): Dětí ve střediscích volného času ubývá. Děti nemají na placení kroužků

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , zdravotnictví , Šebelová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou lidskost a spolupráce ve zdravotnictví zásadní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Martin Exner byl položen dotaz

Co by mi jako občanovi přineslo Euro?

A proč se zabýváte jeho zavedením zrovna teď? Vyřeší to snad problém, že naše mzdy jsou podprůměrné, a že je se vše zdražuje a čím dál víc lidí na spoustu věcí pořádně už ani nemá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na říjen 2025Horoskop na říjen 2025 Potraviny podporující produkci potřebného kolagenuPotraviny podporující produkci potřebného kolagenu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Šebelová (STAN): Lidskost a spolupráce jsou ve zdravotnictví zásadní

12:06 Šebelová (STAN): Lidskost a spolupráce jsou ve zdravotnictví zásadní

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k systému zdravotnictví