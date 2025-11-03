Šebelová (STAN): Na zlomu jsme i teď, jen opačným směrem

04.11.2025 6:23 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k složení poslaneckého slibu

Šebelová (STAN): Na zlomu jsme i teď, jen opačným směrem
Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Můj první školní den si vůbec nepamatuju – bylo to v roce 1988. Co si ale pamatuju, je, jak si ve druhé třídě jeden kluk pořád nemohl zvyknout, že už se neříká soudružko, ale paní učitelko. Slyším její reakci ještě teď: „Já nejsem soudružka, jsem paní učitelka.“

Vnímala jsem to silně už tehdy, dnes chápu, že všechno bylo ještě mnohem složitější. A na podobném zlomu jsme i teď, jen opačným směrem.

V nové sněmovně nás čeká boj o skutečně nezávislá veřejnoprávní média, snaha o ještě větší polarizaci společnosti, pokusy o oslabování neziskového sektoru, vyvolávání kulturních konfliktů a šíření nenávisti vůči cizincům.

K ničemu z toho nebudu mlčet. Čeká mě nová role předsedkyně klubu. Díky, že mě na té cestě budete sledovat, podporovat a dávat mi pozitivní i negativní, ale upřímnou zpětnou vazbu.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Šebelová (STAN): Naprosto nepolitické téma, na němž je potřeba najít širokou shodu
Šebelová (STAN): Nečeká nás nic dobrého
Šebelová (STAN): Asistovanou reprodukci pro single ženy a lesbické páry!
Šebelová (STAN): Lidskost a spolupráce jsou ve zdravotnictví zásadní

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

sněmovna , STAN , Šebelová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Promění nová opozice Poslaneckou sněmovnu v bojiště?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Co přesně chcete?

Vy: Chci, aby sociální služby měly stabilní financování a uznání, které si zaslouží. Já: Co tím uznáním myslíte? Budete usilovat o navýšení platů sociálních pracovníků? Jaká mzda je podle vás pro ně adekvátní? Vy: Chci spravedlivější důchodový systém, který zajistí důstojné stáří. Já: Co myslíte t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozpoznejte varovné signály krachujícího vztahu na první dobrouRozpoznejte varovné signály krachujícího vztahu na první dobrou Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů 

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Evropa potřebuje mír, ne další válku

9:15 Vích (SPD): Evropa potřebuje mír, ne další válku

Zatímco se Maďarsko a Slovensko odvážně vydávají cestou zdrženlivosti, Česká republika zatím stále v…