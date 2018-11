Sečkár (Svobodní): Nevyděláš, zaplatíš

Konkrétně jde o to, že se pracuje na „analýze zdanění a zpoplatnění starých vozidel“. Jak uvádí článek: „Česko teď zkouší obnovit vozový park cestou represe.“

Myslitelé na ministerstvech dopravy a životního prostředí zřejmě předpokládají, že lidé si stará a nepohodlná auta ponechávají schválně, aby mohli z dlouhé chvíle přispívat ke znečištění ovzduší. Skutečnost je samozřejmě mnohem prostší. Lidé si nekupují nová auta, protože na ně zkrátka nemají. Za to mají být nyní po zásluze potrestáni.

Přestože jsou právě u moci strany, jejichž členové se předhánějí v tom, kdo je víc lidový, nemají zjevně problém svůj elektorát trestat za nedostatečné příjmy. Koupě nového auta je přitom docela velká investice i pro slušně vydělávající. Můj plat programátora je například i na Prahu lehce nadprůměrný, přesto bych asi částku potřebnou na nový vůz nebyl schopen dát rychle dohromady. Jak na tom musí být ti, kteří na rozdíl ode mě musí během měsíce obracet každou korunu, to si ani nedovedu představit. A když už to člověk přeci jen dokáže, tak to přeci pro drtivou většinu populace není výkon, který by dokázali pravidelně opakovat, aby uspokojili choutky úředníků, pro které je 10 let staré auto šrot.

Jistěže existuje nákup na splátky nebo leasing, díky nimž se náklady rozloží v čase. Ale zase si tím člověk přiváže kouli na nohu a riskuje, že ho dluhy dostanou do problémů. Nemluvě o tom, že mnozí na půjčku nedosáhnou. Nebo snad chceme více lidí, kteří se zapletou s pochybnými úvěrovými společnostmi, jejichž byznys hraničí s lichvou? Každý desátý Čech v exekuci nám ještě nestačí?

Bude-li opatření zavedeno, lze snadno odhadnout další vývoj – automobil se stane luxusem, který nebude pro každého, zejména ne pro mladé, pro důchodce a pro obyvatele venkova. Vláda zareaguje na kritiku, situaci vyhodnotí a s velkou pompou zavede dotace potřebným na nákup nového vozu. Kde na ně vezme peníze? Jen klid, příležitost něco zdanit se vždycky najde.

Dnes už nám stát prostřednictvím daní a nejrůznějších poplatků bere více než polovinu výplaty. Navíc mnoha nesmyslnými regulacemi zbytečně škrtí ekonomiku. Kdyby se podařilo přebujelý úřední aparát omezit a nechat lidem více jejich peněz, údajný problém přestárlých automobilů by se brzy vyřešil sám. Ale vymyslet novou daň je přeci o tolik snazší…

Alois Sečkár,

místopředseda Svobodných

Ing. Alois Sečkár Svobodní

Volby za námi, práce před námi...

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ke zlepšení ovzduší jsou podle ekologů nutné daně z uhlí či limity Svobodní považují přistoupení k fiskálnímu paktu EU za velikou chybu Ať lidi klidně poblijou ulice. Zásadní text k očím Andreje Babiše Hošek (Svobodní): Třídění odpadů z trochu jiného pohledu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV