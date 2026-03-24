Seďa (SOCDEM): Blízký východ se stává možným ohniskem třetí světové války

Velmi bedlivě sleduji válečný vývoj na Blízkém východě a přiznám se, že moji pozornost vzbuzuje dnes více než válečné dění na Ukrajině. Musím souhlasit s papežem, který kritizuje současnou situaci a napadení Íránu a vyzývá k ukončení války a násilí. Mimochodem na celém světě.
Blízký východ se stává možným ohniskem třetí světové války a rozhodně se již stal zárodkem celosvětové ekonomické krize. Zejména proto, že dlouhodobě a radikálně zvýší cenu ropy, plynu a nakonec i elektrické energie. Proto si i já dovolím varovat před akcelerací konfliktu a vyzývám i naši vládu, aby se zasadila o ukončení konfliktu v Íránu a v Libanonu.
Ing. Antonín Seďa
