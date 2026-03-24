Seďa (SOCDEM): Blízký východ se stává možným ohniskem třetí světové války

24.03.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na Írán

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Velmi bedlivě sleduji válečný vývoj na Blízkém východě a přiznám se, že moji pozornost vzbuzuje dnes více než válečné dění na Ukrajině. Musím souhlasit s papežem, který kritizuje současnou situaci a napadení Íránu a vyzývá k ukončení války a násilí. Mimochodem na celém světě.

Blízký východ se stává možným ohniskem třetí světové války a rozhodně se již stal zárodkem celosvětové ekonomické krize. Zejména proto, že dlouhodobě a radikálně zvýší cenu ropy, plynu a nakonec i elektrické energie. Proto si i já dovolím varovat před akcelerací konfliktu a vyzývám i naši vládu, aby se zasadila o ukončení konfliktu v Íránu a v Libanonu.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , Seďa , SOCDEN

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Stává se Blízký východ možným ohniskem třetí světové války?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

