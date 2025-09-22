Seďa (SOCDEM): Budeme se rozhodovat ve volbách podle peněženek?

Komentář redaktora Lidových novin naznačil, že v letošních volbách do PSP ČR nejde ani tak o programy, které jsou velmi povrchní (kromě ANO, tam údajně schází 400 miliard), ale o to "kdo s koho". Jak se tedy má občan-volič rozhodnout?
Předvolební kampaň běží v plném proudu a nyní jde spíše o PR a o nerozhodnuté voliče, než o ekonomiku. Zároveň je velmi důležité, jak se při volbách rozhodovat a proč. Osobně jsem vždy byl přesvědčen, že politik, hájící zájmy občanů, by měl zejména hledět na jejich životní úroveň. Právě hájení zájmů jednotlivých společenských vrstev, hájení zájmů toho konkrétního občana, ale i obce, regionu a země dělá z každého politika člověka důvěryhodného.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Základní otázkou pro rozhodování voliče by měla být otázka: Která politická strana či který konkrétní politik-kandidát hájí nejvíc mé osobní zájmy? A také si občan musí na tuto otázku po pravdě zodpovědět. A aby tato odpověď byla pravdivá a reálná, pak je možno podívat se do zpětného zrcátka a vzít za jedno z vodítek svoji životní úroveň za předcházející volební období.
Například kumulovaná inflace současné vlády byla v letech 2022 až 2025 (pololetí) 30,8 %. Každý člověk si může spočítat nárůst svého platu, mzdy či penze a porovnat tento nárůst za sledované období s inflací. Podobně si lze spočítat náklady na provoz domácnosti, například z pohledu výdajů za vytápění a elektrickou energii. Myslím si, že tato konkrétní čísla dají odpověď na otázku, zda tato končící vláda opravdu hájila zájem toho konkrétního občana či nikoliv.
Souhlasím, že tento „ekonomický“ pohled by neměl být ten hlavní. Člověk se rozhoduje i podle sympatií k té které politické straně či jejím představitelům. Ale daleko lepší je přečíst si jednotlivé politické programy a porovnat je se svými prioritami. Obecně sice platí Sliby chyby, ale přesto lze srovnávat či analyzovat. Eventuálně porovnávat se svými zkušenostmi z předchozích vlád. Prostě priority kandidujících politických uskupení se opravdu nemusí shodovat s prioritami jednotlivce. Tak to prostě v životě i v politice chodí.
Ing. Antonín Seďa
Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa
