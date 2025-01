Seďa (SOCDEM): Co Česká republika potřebuje

Přiznám se, že to není můj výmysl, i když drahně let upozorňuji na největší problémy České republiky a Evropské unie. Základem toho, co by naši politici měli dělat, jsou analýzy ekonomů a sociologů, tak jako reálný stav životní úrovně a ekonomiky v naší zemi.

Nebudu tady hovořit o propadu reálných mezd, o vysokých cenách energií pro domácnosti i firmy, vysoké ceny a nízká kvalita potravin v poměru k reálné kupní síle či zvyšování ohrožení chudobou. A to dokonce u zaměstnanců, kteří musejí pobírat sociální dávky a dávky na bydlení. Prostě za působení této pravicové vlády dochází k poklesu životní úrovně, k zabrzdění ekonomického růstu, nedostatku dostupného bydlení a k nevyužívání potenciálu financí z EU.

Obecně platí, že by každá vláda a každý politik měl být hodnocen podle toho, jakým způsobem se projevují jeho rozhodnutí na občana a na společnost. A tato vláda, včetně parlamentní nemůže být hodnocena pozitivně. Zejména z pohledu ekonomického zaostávání, poklesu konkurenceschopnosti, snížení životní úrovně i koupěschopnosti českých domácností.

Energetická patologie a snížení energetické bezpečnosti z pohledu výše cen a dostupnosti je hlavním problémem poklesu výkonnosti naší ekonomiky. Prostě sedmkrát vyšší ceny plynu, než v USA znamenají sebedestrukci evropského, potažmo českého průmyslu. A vysoké ceny námi vyrobené elektrické energie z Lipské burzy ohrožují naši konkurenceschopnost i uvnitř EU. Je třeba konečně přijmout realitu, že obnovitelné zdroje jsou nestabilní, přestat popírat fyzikální zákony a konečně posuzovat reálně možnosti české energetiky i rozvodných soustav.

A pak je to léta neřešený problém s dostupností bydlení, kdy je třeba finančně podpořit komunální a družstevní výstavbu a přestat se spoléhat na výstavbu toliko investičních bytů. Tady je třeba zapojit vládní garance za úroky a přebytek financí na účtech krajů, obcí a měst. Bez bydlení se nedá řešit negativní demografický vývoj ve společnosti, nedají se zakládat rodiny s dětmi. A to, co je podstatné je, že podporou výstavby bytů lze podpořit nutný ekonomický růst.

A pak je tu nutnost z dlouhodobého horizontu změnit nespravedlivý daňový systém, kdy do státního a veřejných rozpočtů nevíce přispívají středně příjmoví zaměstnanci. Je třeba podpořit daňovou progresi a zavedení sektorových daní. Tím se stabilizují veřejné služby, zejména zdravotnictví a vzdělávání, a také se dofinancuje důchodový účet. Protože vyšší výdělky a vyšší penze přispějí svou koupěschopností k růstu HDP a ke snížení zadluženosti České republiky.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky