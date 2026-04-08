Seďa (SOCDEM): Kosmetické úpravy zákonů problémy nevyřeší

Pokud občan pozoruje českou politickou scénu, teď myslím zejména vládní a opoziční politiky zasedající v parlamentu, pak vidí spíše štěkající "psy", i když karavana jde dál. Tou karavanou myslím pravicovou politiku, kterou představují politici bývalé Fialovy vládní koalice i politici současné vlády Andreje Babiše.
Opět platilo a platí: Sliby chyby. Veřejnost bude sice chvíli naštvaná, ale pak se vyrojí opět nějaký světový problém, na který politici svedou problémy České republiky.
Kosmetické úpravy zákonů nevyřeší nespravedlivý daňový systém, nevyřeší dlouhodobě problémy s penzemi, nevyřeší ani korupci a klientelismus a současné volební zákony "konzervují" tuto politiku, která neřeší základní problémy našich občanů.
Ing. Antonín Seďa
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku