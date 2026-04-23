Seďa (SOCDEM): Naše země postrádá státníky

Také se vám zdá, že čeští politici působí na venek jako malí hošíci, kterým ti druzí vzali kyblíček, či jim rozšlápli jejich bábovičku? Toto přirovnání je podle mne ještě lichotivé z pohledu na blížící se ekonomickou krizi, způsobenou často nelogickou politikou současné administrativy USA a amerického prezidenta.
Máme tady problém s vysokými cenami surovin a energií a dnes i s jejich dodávkami. Snižuje se konkurenceschopnost našich výrobců, za humny zuří válečný konflikt a celý Blízký východ je na nohou. A Česká republika místo aby v zahraniční politice a v zajištění bezpečnosti táhla za jeden konec provazu, tak vede žabomyší války.
Prostě naše země postrádá státníky, pouze má politiky druhé kategorie. Ale ruku na srdce, co jsme si zvolili, to máme.
Ing. Antonín Seďa
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku