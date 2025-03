Seďa (SOCDEM): Pokrytecká evropská a česká politika

Když poslouchám české politiky, kteří toliko papouškují politiku Evropské komise, pak nevěřím svým uším. Energetickou krizi zavinil Putin, který uzavřel kohoutky? Pravda je přece ta, že nereálné cíle Green Dealu a přechod na „obnovitelné“ zdroje způsobily zavření jaderných a dalších elektráren v Evropě, zejména v Německu. Tím se zvýšila cena elektrické energie v Německu i u nás. Češi, vyrábějící levně elektrickou energii, ji pak zpětně nakupují za německé ceny. Tím „dotují“ životní úroveň u našich sousedů. Podobně uzavření „kohoutů“ ropy a plynu z Ruska a přechod na odběr ze západu a z jihu zvýšily cenu dodávek. To znamenalo i zvýšení ceny pohonných hmot a potravin.

A co zbrojení? Evropská komise a naše vláda, která podpořila nereálné cíle Green Dealu, podžezala svoji ekonomiku, snížila konkurenceschopnost průmyslu. Dnes chce změnu evropské politiky a zbrojit. Chce zlepšit podmínky pro zbrojní výrobu, ale již nehovoří o podmínkách pro celý průmysl. 800 miliard eur bude znamenat další zadlužení zemí, omezení penzí, kvality a dostupnosti veřejných služeb.

Místo aby česká vláda a Evropská komise přiznaly své chyby, tak ukázaly na vnějšího nepřítele, a to Rusko. Tato pokrytecká politika vede celou Evropu na slepou kolej a rozhodně nebude znamenat progresivní vývoj EU. Co mne překvapuje je silná podpora veřejnosti zvyšování zbrojních výdajů. Zejména u žen mě to překvapuje, protože každé zbrojení historicky znamenalo budoucí ozbrojený konflikt. A to si snad nepřeje drtivá většina nejen žen, ale všech občanů.

Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3077 lidí

Nejde přitom o rovnici „vyšší“ zbrojení se rovná „vyšší“ bezpečnost, protože daleko důležitější je efektivita vynaložených finančních prostředků a zvyšování obranných schopností naší armády. A bezpečnost se netýká pouze armády, ale i bezpečnostních sil. Uvedu příklad stále nedořešeného problému nelegální migrace v Evropě.

Pokrytecká evropská a česká politika se odráží i ve vztahu k mírovým jednáním na Ukrajině. V současné době pokračování vojenské podpory Ukrajině je „okopávání“ úsilí současného amerického prezidenta o zajištění míru. Pokud paní ministryně obrany si bere do úst, že na válku potřebujeme „peníze, peníze a peníze“, pak hovořit o obranyschopnosti je pokrytectví nejhlubšího zrna. Tak jako je pokrytecké hovořit o nějakém spravedlivém míru na Ukrajině, o mírových sborech z řad členských zemí NATO či o vstupu Ukrajiny do EU a do Severoatlantické aliance.

Evropa potřebuje reálnou ekonomickou a zahraniční politiku, a nikoliv tu pokryteckou. Bezpečnost je jen jedna a je zajištěna naším členstvím v NATO a v EU. Ale sama EU se odchýlila od svého základu, a to zajištění míru v Evropě. To, že dala raději peníze na nerealistický Green Deal, a ne na svoji bezpečnost, je opět její chyba a nikoho jiného.

Je třeba přiznat své chyby a také je napravovat. A nikoliv zakrývat své chyby zvyšováním zbrojení, které nikdy nepřispělo k míru, ale vždy k válce. A to si občané nepřejí.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



