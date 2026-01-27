Seďa (SOCDEM): Potřebujeme státníky, a nikoliv politiky druhé kategorie

28.01.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zahraniční a bezpečnostní politice

Seďa (SOCDEM): Potřebujeme státníky, a nikoliv politiky druhé kategorie
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Vzpomínám si, že za mého působení v Poslanecké sněmovně byla shoda na zahraniční a bezpečnostní politiice. A to přestože byly na straně vládní koalice a opozice dílčí výhrady. Nakonec došlo ke kompromisu. To se již drahně let neděje, a proto jakýmkoliv navyšováním výdajů na zbrojení bez efektivní kontroly výdajů, bez strategické koncepce a bez jasné zahraničně politické orientace ke změně nedojde.

Politika dvojího metru neodpovídá demokratickým principům a obhajobě lidských práv, které máme zakotveny v Ústavě ČR. Imperialistické choutky USA, Ruska a Číny mění geopolitickou mapu světa, ve kterém mají tyto státy vládnout. Ale kde jsou pak práva a nezávislost těch menších národů?

Pouze spolupráce ve všech oblastech posílí Evropu, která se musí stát protiváhou těmto imperalistickým snahám omezovat svobodu. Ale k tomu potřebujeme státníky, a nikoliv politiky druhé kategorie.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
