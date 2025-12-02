Seďa (SOCDEM): Tohle mi opravdu hlava nebere

02.12.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hájení zájmů republiky českými europoslanci

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Stále se mi zdá, že politika Evropské unie není dobrá pro občany České republiky. Osobně jsem zastáncem našeho členství v této mezinárodní organizaci, ale nelíbí se mi její zahraniční a ekonomická politika. Zahraniční z toho důvodu, že je založena na ideologii a dvojím metru. A ta ekonomická je založena na ideologii Green Dealu a pokrytectví.

Evropská komise nemusí vést obchodní válku s americkým prezidentem a jeho administrativou. Na straně druhé má prosadit zájmy evropských občanů, a ne jim vnucovat drahý plyn či drahou ropu. A to přes mezinárodní překupníky.

A také nesouhlasím s názorem, že zvolení europoslanci za Českou republiku nemají hájit naše zájmy. Vždyť si je zvolili čeští občané právě proto, aby je hájili. Tohle mi opravdu hlava nebere.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek obsahuje štítky

EU , Seďa , SOCDEM

autor: PV

