Seďa (SOCDEM): Tohle mi opravdu hlava nebere

Stále se mi zdá, že politika Evropské unie není dobrá pro občany České republiky. Osobně jsem zastáncem našeho členství v této mezinárodní organizaci, ale nelíbí se mi její zahraniční a ekonomická politika. Zahraniční z toho důvodu, že je založena na ideologii a dvojím metru. A ta ekonomická je založena na ideologii Green Dealu a pokrytectví.
Evropská komise nemusí vést obchodní válku s americkým prezidentem a jeho administrativou. Na straně druhé má prosadit zájmy evropských občanů, a ne jim vnucovat drahý plyn či drahou ropu. A to přes mezinárodní překupníky.
A také nesouhlasím s názorem, že zvolení europoslanci za Českou republiku nemají hájit naše zájmy. Vždyť si je zvolili čeští občané právě proto, aby je hájili. Tohle mi opravdu hlava nebere.
Ing. Antonín Seďa
autor: PV