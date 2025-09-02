Sedláček (Národní demokracie): Takovou roztříštěnost a amatérismus nemá cenu podporovat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k roztříštěnosti opozičních stran.

Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

V těchto volbách nebudu kandidovat. Ani ND jako celek se voleb nezúčastní.

Proč? Protože je alternativa jako obvykle rozštěpená. Kandidují zde samostatně hned 4 menší uskupení cílící na voliče alternativy: Jasan, Švýcarská demokracie, ČR na 1. místě a Paroubkova ČSSD.

Každé z těchto uskupení muselo zaplatit 19 tisíc za každý kraj, kde kandidují. Celkově je tato legrace přišla na více než milion Kč, získaný převážně z drobných darů od příznivců. Výměnou za tento milion dostane každé z těchto uskupení 0,1 %.

Takovou roztříštěnost a amatérismus nemá cenu podporovat. Proto budeme cílit až na ty další volby. Přesto doporučuji k volbám jít a volit osobnosti, které již prokázaly, že se nezaleknou.

