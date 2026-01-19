Sedláček (Národní demokracie): Uhelná elektřina patří mezi tu nejlevnější

19.01.2026
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uhelným elektrárnám.

Sedláček (Národní demokracie): Uhelná elektřina patří mezi tu nejlevnější
Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

STANista Martin Exner ukázal, že je (jako obvykle) úplně mimo.

Myslí si totiž, že z uhlí je drahá elektřina, zatímco tu z větrníků máme levně. Přesný opak je ale pravdou.

Uhelná elektřina patří mezi tu nejlevnější. 1 kWh zde vyjde na zhruba 20 haléřů. Tato cena je pak uměle navýšena emisní povolenkou (až na desetinásobek), což je zbytečné.

Pokud zachováme naše uhelné elektrárny a zrušíme emisní povolenky, tak získáme na další desítky let stabilní zdroj velmi levné elektřiny.

Větrníky naopak vytvářejí velmi slabý a nestabilní zdroj elektřiny. K nahrazení 1 uhelky by bylo potřeba několik stovek větrníků (nemluvě o výstavbě přečerpávacích elektráren, které by tu elektřinu stabilizovaly). To by se absolutně nemohlo vyplatit, nebýt štědré dotační a ideologické podpory. Tuto podporu je potřeba ukončit.

