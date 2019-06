Sehnalová (ČSSD): Milion chvilek pro Zlínský kraj

Shodou okolností v době, kdy vrcholí demonstrace proti Andreji Babišovi a jeho firemnímu systému a v Praze na Letné se sešlo čtvrt milionu lidí, se na druhém konci republiky odehrává jiné drama. V pátek proběhlo jeho další dějství hlasováním o investičním záměru nové nemocnice, jinými slovy o budoucím uspořádání krajského zdravotnictví a obřím zadlužení Zlínského kraje, do kterého se ale promítá i způsob řízení a komunikace stávající krajské koaliční garnitury.

Osoby a politické obsazení oproti Praze jsou poněkud jiné. V hlavní roli hejtman Čunek, vítěz minulých krajských voleb, a jeho loajální spolustraníci z KDU-ČSL a předseda hnutí Starostové a nezávislí Gazdík, který hejtmanovi ve všem věrně sekunduje. Opozice i rebelové z koaličních řad mají v porovnání s Letnou téměř opačné znaménko. A tak se chtíc nechtíc nabízí malé srovnání. A to nejen, pokud jde o trestní stíhání. Demostrace v Praze začaly výměnou ministra spravedlnosti a krátce před tím jim předcházely také nevysvětlené personální změny na pozicích v gesci ministra kultury. Už to začalo vyvolávat uliční protesty.

A teď Zlínský kraj. Když se totéž událo v rámci nemocnic, ať na postech primářů (jen v KNTB jich bylo sesazeno 13) a odvolána byla úspěšná manažerka Kroměřížské nemocnice, veškeré zdůvodnění žádné, jen s arogantním vzkazem, že to hejtman nikdy, ale nikdy neřekne, sepsali zaměstnanci otevřený dopis, ale to bylo všechno. Žádné demonstrace se nekonaly, byť jsem i já velice vděčna za všechny, kdo se připojili k FB skupině Nemocnici levně nedáme a šíří informace k ostatním lidem. Říkám si taky, co by se asi strhlo v hlavních médiích, kdyby podobný výlet do Singapuru v poslední době odhalili někomu jinému. Jistě by to byl, a oprávněně, další důvod k občanským protestům. Někdy stačí málo a je to ona pověstná poslední kapka. Ne tak ve Zlínském kraji. Tady média mlčí. A co třeba taková politická manipulace ve školách. Ředitelé se bojí pozvat politiky, aby snad děti nepoznaly, že jsou to normální lidi, ale výtvarná soutěž, jak si představují novou nemocnici v Malenovicích pod záštitou pana radního pro školství Gazdíka, to je přece něco jiného. Opravdu? Představuji si takovou výtvarnou soutěž, ve které by měly děti namalovat, co všechno by si přály z peněz, co přinese EET. Dost možná by se demonstrovalo, jak je to odporné zneužívání dětí pro politické účely. A opozice by si takovou příležitost jistě nenechala ujít. Ta drobná práce, o které se i na Letné mluví, jak moc je důležitá, se odehrává tady. Takový Milion chvilek pro Zlínský kraj... I my toho tady máme dost, ani my tady nejsme slepí a i my si nejspíš budeme muset počkat na příští krajské volby, pokud se někdo z krajské koalice nerozhodne jinak.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



městská radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zpět k Baťovi, vyzývá zastupitel Dvouletý poté, co padl Čunkův plán s krajskou nemocnicí Seďa (ČSSD): Mé stanovisko k hlasování zastupitelstva k výstavbě nové nemocnice Nová nemocnice ve Zlíně nebude. Čunek nesehnal pro projekt podporu Senátor Valenta: Už nejde o blaho veřejnosti, ale jen o hejtmanovo ego

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV