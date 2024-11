Semelová (KSČM): Říjnové pražské zastupitelstvo – občan se vytrácí

Aktuální situace v Dopravním podniku hl. m. Prahy (DPP)

S napětím očekávaný výbušný bod. Jeho projednání navrhli opoziční zastupitelé i náměstek primátora Zdeněk Hřib (piráti), do jehož kompetence pražská doprava spadá. Diskuze byla bouřlivá a trvala zhruba od 20. hodiny do jedné hodiny po půlnoci. Kauzu, stejně jako mnohé další, sledují Pražané se značným znechucením. Naděje těch, kteří naivně věřili, že stávající pražská koalice napře síly na řešení problémů lidí, vzaly dávno za své a jeden problém stíhá druhý. Stačí se podívat na pražskou dopravu. Chodci neví, kudy přeskakovat rozkopané ulice, řidiči čekající ve věčných kolonách marně hledají objízdné trasy nekoordinovaných uzavírek, dokončení opravy Barrandovského mostu se prodražuje a je v nedohlednu.

Do toho aféry v samotném dopravního podniku, stoprocentně vlastněným hlavním městem. Právě tady nedávno zasahovala policie v případu souvisejícím s kauzou Dozimetr. Z otevřených zdrojů jsme se mohli dovědět, že se jedná o sedm různých korupčních skutků, které souvisí s čtyřmiliardovou zakázkou na kompletní bezpečnostní systém pro dopravní podnik. Zakázka byla schválena v roce 2010, 14 osob obviněných z úplatkářských trestných činů se průběžně snažilo navýšit její cenu o víc jak 180 milionů. A co je dál šokující – vzhledem k tomu, že nebyly aktualizovány smlouvy členů představenstva DPP, což Zdeněk Hřib coby předseda dozorčí rady DPP odsunul na říjen, bude muset město těmto obviněným nejspíš vyplatit několikamilionové odchodné. Neměl by to zaplatit ten, kdo to způsobil?

Krizovou situací se na svém mimořádném jednání zabývala dozorčí rada dopravních podniků. Toto zasedání však Zdeněk Hřib svolal až osm dnů po policejním zásahu. Diskuze vyústila v odvolání předsedy představenstva a generálního ředitele DPP Petra Witowského a ve funkcích skončili i další manažeři, obvinění v kauze, týkající se údajných manipulací s veřejnými zakázkami. Sám Zdeněk Hřib byl vyzván jedním z členů dozorčí rady Ondřejem Prokopem (ANO) k rezignaci.

Mgr. Marta Semelová KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Důvod? Zdeněk Hřib je už šest let odpovědný za to, co se děje v pražském dopravním podniku. Čtyři roky jako primátor, dva roky jako náměstek pro dopravu a předseda dozorčí rady DPP). K rezignaci Hřiba však nedošlo. Stejnou výzvu proto Ondřej Prokop zopakoval i na jednání zastupitelstva 24. října. Náměstek Hřib i tady situaci ustál. Pro jeho odvolání hlasovalo pouze 24 z 65 zastupitelů. Stejně tomu bylo i u náměstka primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09). Ten čelil odvolání kvůli tomu, že mezi obviněnými figurují i nominanti TOP 09.

Vše tak jede dál ve starých kolejích. Nic na tom nemění skutečnost, že díky neschopnosti vedení města, díky korupčním aférám, netransparentnosti a chaotickému řízení ztrácí Praha víc a víc kredit, důvěru lidí i spolehlivost coby obchodního partnera. Silnými slovy se její představitelé snaží přebít vlastní nekompetentnost, vnitrostranické spory, upřednostňování osobních zájmů na úkor zájmů hlavního města.

Převod nemovitostí, určených k bydlení

Anketa Budou volby v USA férové? Budou 3% Nebudou 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4400 lidí

Požadavek opozičních zastupitelů projednat statut hlavního města týkající se této záležitosti měl své opodstatnění. V roce 1991 měla Praha 194 000 bytů. Sliby, že každý rok přibude 500 obecních bytů, se obrátily v opačný trend. Město za dva roky o 504 obecních bytů přišlo. Cílem tohoto návrhu tak bylo, aby se privatizační záměry bytového fondu městských částí projednávaly i v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Aby město mělo nástroj, jak tuto agendu řídit. Kde jsou ty časy, kdy lidé dostávali od státu byty zadarmo – kdo z mladých tomu dnes uvěří? Bylo nepředstavitelné, že by někdo neměl střechu nad hlavou a žil pod mostem. Dnes to zní jako pohádka z říše snů. Byt o velikosti 70 m2 stojí v Praze v současnosti přes 11 milionů, nájmy stoupají výš a výš. Mladí lidé, kteří si chtějí založit rodinu a osamostatnit se, nemají šanci, na ulici se běžně potkáváme s bezdomovci, kteří se propadají na dno bez perspektivy, bez šance na budoucnost.

Protismyková opatření na přechodech pro chodce v zimním období zastupitele netrápí…

…na rozdíl od „normálních“ lidí, kteří na kluzkých přechodech často přicházejí k úrazům. Úpravy bílých pruhů tak, aby neklouzaly, měla realizovat TSK, případně i samy městské části v místech, kde je to zvlášť zapotřebí. To znamená především u nemocnic, poliklinik, zdravotních a sociálních zařízeních. Že by to pomohlo hlavně seniorům, maminkám s dětmi a s kočárky, osobám se zdravotním postižením a vůbec lidem, kteří se hůře pohybují, je nad slunce jasnější. Ne však zastupitelům, kteří hlasovali proti projednání tohoto návrhu.

Tři petice občanů

1) Petice za zajištění dopravní bezpečnosti a regulaci tranzitní dopravy v ulici Trojská,

kde se stala dopravní nehoda, při níž byla vážně zraněná 15letá školačka, kterou srazil motorkář na přechodu pro chodce přímo před školou. Občané, kteří dorazili na jednání zastupitelstva, vyjádřili obavy o bezpečnost nejen svých dětí. Požadovali omezení dopravy v daném místě, doplnění chybějících semaforů a zavedení dalších bezpečnostních opatření.

Vystoupil i starosta městské části, který upozornil na to, že původní výletní místo se proměnilo v tranzitní oblast, kde každý den stojí 2-3 km kolona aut. Nervózní řidiči nemají možnost místo objet, takže stojí v zástavbě domů, kde jsou i čtyři školská zařízení. V tomto případě místní uspěli. Uloženo bylo zavést dynamicky řízené světelné závory, zajistit monitoring dopravy s ohledem na okolní MČ a úsekové měření rychlosti. Posílena bude přítomnost strážníků v ranních a odpoledních hodinách, kdy je dopravní provoz nejsilnější.

2) Petice občanů Prahy 15 a Petrovic proti záměru výstavby na Veronském náměstí

V Praze snad neexistuje městská část, kde by za posledních třicet let nedošlo k protestům proti zahušťování stávající zástavby, proti zhoršování životních podmínek místních obyvatel. Střetávají se zde zájmy občanů, kteří tu bydlí a těch, kteří zde bydlet v budoucnu mají zájem.

Otázka však je, jaká kvalita bydlení to bude, a to pro všechny. Výstavba na každé proluce, zabírání zeleně a dětských hřišť, nerespektování otázek bezpečnosti, dopravní situace, parkování, nedostatku služeb a občanského vybavení, kapacit škol.

Výstavba v této oblasti, konkrétně tří výškových budov (z toho jedna má být 14 patrová a má vyrůst na současném parkovišti), sem přivede dalších cca tisíc nových obyvatel. Z Petrovic na Jižní Město tu navíc denně proudí 27-30 tisíc automobilů, místa k parkování jsou plně obsazená, není řešeno zdravotnictví, základním a mateřským školám chybí kapacity. Výsledek jednání – zastupitelé vzali petici na vědomí a uložili její vyřízení náměstkovi Hlaváčkovi. Hra kočky s myší na pokračování.

3) Petice za zachování center občanské vybavenosti na sídlišti Ďáblice a respektování územní studie

Protesty občanů tohoto sídliště trvají už dlouhou dobu. V místě plánované zástavby je dnes středisko obchodu a služeb „Včela“. Vybudovaná byla na přelomu 60. a 70. Let jako pozdní dílo významného funkcionalistického architekta Antonína Tenzera. Ta má být zdemolovaná a na jejím místě mají vyrůst věžáky. To místní z ďáblického sídliště a městská část odmítají.

Petice čítá zhruba 3 000 podpisů. Petenti požadují, aby magistrát jednal se společností CPI developera Vítka o směně/odkupu pozemků. Cílem je zachování obchodu a služeb a revitalizace prostoru. Toto místo bylo vyhodnoceno jako jedno z nejkrásnějších sídlišť. Bude tomu tak i do budoucna?

Střet v průběhu interpelací

Důvodem byl nesouhlas občanů s jednostranným usnesením na podporu Izraele, které bylo schváleno na minulém jednání zastupitelstva. Interpelující, kteří se dostavili s palestinskou vlajkou, poukázali na zoufalou situaci Palestinců, kteří jsou zabíjeni, včetně žen a dětí, masakrováni a vyháněni ze svých domovů. Obyvatelé v Gaze hladoví, protože Izraelci tam nepouštějí humanitární pomoc. Hlavní, o co by mělo jít, je ukončení konfliktu, zasednutí k jednacímu stolu a nastolení míru.

Někteří interpelující se ke slovu nedostali. Agresivní reakce na interpelující ze strany zastupitelů Jana Wolfa (KDU-ČSL), Patrika Nachera (ANO) a primátora Svobody (ODS), který na interpelující dokonce volal policii, požadoval vypnutí mikrofonu a přerušení jednání zastupitelstva, byly vrcholem arogance představitelů města vůči občanům. Jejich jednání by mělo voličům zůstat v paměti.