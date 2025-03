Semelová (KSČM): Vyhrocená nálada převládla hned na začátku jednání

Vyhrocená nálada převládla hned na začátku jednání o programu. Do něj totiž zařadil radní pro školství Klecanda návrh na sloučení střední zdravotnické školy s vyšší odbornou školou sociálně právní zvanou Jahodovka. Přítomní studenti i pedagogové dali jasně najevo, že se sloučením se nehodlají smířit. To dokládá i petice s 1 700 podpisy. Jahodovka v minulém roce oslavila 70 let od svého vzniku a je jednou z nejstarších samostatných vzdělávacích institucí zaměřených na sociální práci v České republice. Do dneška absolvovaly tuto školu tisíce sociálních pracovníků a pedagogů, kteří jsou vysoce hodnoceni pro svoji odbornost.

Záměr odmítala i opozice. Všichni se shodli na tom, že Jahodovka je významná škola, jejíž absolventi pomáhají naplnit pracovní trh, na němž citelně chybí pracovníci v sociálních službách. Navíc nebyla předložena analýza, co by takový krok přinesl. Úspora platu jednoho ředitele, je poněkud směšný důvod. Kritizován byl i nedostatek komunikace ze strany magistrátu. Radní Klecanda údajně školu informoval až poté, co záměr předložil na radu a rada ho schválila. Nakonec radnímu Klecandovi nezbylo nic jiného než návrh na sloučení stáhnout.

Pražský dopravní podnik – věčné téma

Náměstek primátora Zdeněk Hřib (piráti), který zodpovídá na dopravu v hlavním městě, leží opozici dlouhodobě v žaludku. A nejen opozici. Pražané se potýkají s jeho dopravními nápady každodenně. Tentokrát šlo o výběr generálního ředitele dopravního podniku. Konkurz vyhrál Ladislav Urbánek. Ve skutečnosti však komise nikoho nevybrala a Urbánka pouze ponechala ve funkci. Ten stojí v čele podniku od loňského října, kdy dozorčí rada odvolala dosavadního ředitele Petra Witowského.

Další prohřešky náměstka: Stavba metra D se mu hroutí pod rukama, stavba Dvoreckého mostu nabírá zpoždění, nekoordinované opravy a s tím související uzávěrky jsou noční můrou obyvatel i návštěvníků města. Stále také není naplněný výbor pro audit dopravního podniku – ten nefungoval od srpna 2024 do ledna 2025, kdy koalice konečně zasedla a doplnila ho alespoň o 2 členy. Dodnes však výbor pro audit nefunguje celý, čímž jsou porušovány stanovy. Stejně tak dozorčí rada DPP, ta také není dodnes úplná. Náměstek primátora však místo toho, aby si posypal hlavu popelem a konečně řešil všechny resty, útočí na každého, kdo mu vyčte jeho prohřešky. Prostě amatér, jenž svou neschopnost a nekompetentnost zakrývá urážkami a hloupými útoky na adresu svých oponentů.

Metro D

Největší zakázka v ČR na stavbu, která stojí a stojí a nikdo neví, kdy bude dokončena. Už dnes jsme, jak zaznělo od některých zastupitelů, na částce cca 10 miliard korun a zpoždění asi 5 let. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal další rozhodnutí o zrušení výběru dodavatele druhé části metra D. Už v lednu výběr dodavatele totiž zrušil na návrh společnosti Strabag. Nyní stejně rozhodl také o návrhu sdružení firem Porr, Vinci a Marti. Důvody byly vysvětleny už v minulosti. V dokumentaci o zadávacím řízení nejsou doklady o prokázání kvalifikace a zkušenosti s dopravní tunelovou stavbou.

Parkování

Katastrofální situace kolem parkování trápí řidiče léta. Přitom to bylo právě řešení parkování, které si dala koalice do svého prohlášení. Ale sliby chyby. Z městských částí chodí stovky připomínek, nikdo se jimi však nezabývá. Novela parkování je již rok u ledu. Nezodpovězené zůstávají i dotazy týkající se elektromobility.

Pražské služby

Problémy se netýkají jen pražského dopravního podniku, ale i Pražských služeb. Jak zaznělo na jednání zastupitelstva, městský podnik Pražské služby jsou zřejmě poslední firmou stoprocentně vlastněnou městem, kterou piráti ještě nestihli rozložit. Jenže ve firmě zajišťující svoz a spalování odpadu to vře. Náměstkyně primátora Jana Komrsková (piráti) totiž požaduje odvolání generálního ředitele Patrika Romana kvůli jeho údajnému střetu zájmů. Podle ní má vazby na jednatele společnosti Japos-Stav, která v posledních třech letech dostala přes rámcovou smlouvu od městské firmy zakázky za 130 milionů korun, podle náměstkyně za nevýhodnou cenu. Největší odborová organizace Pražských služeb se však náměstkyni vzepřela a vyhlásila stávkovou pohotovost. Před zasedáním dozorčí rady podpořilo generálního ředitele cca 250 zaměstnanců v oranžových vestách, s transparenty Stop šikaně!, Chceme partnera, ne škůdce!, Stop destrukci pražských služeb. Náměstkyně Komrsková podle nich nehájí dostatečně zájmy firmy. Odboráři vyzvali primátora a zastupitelstvo, aby sjednalo nápravu. Jsou připraveni zastavit svoz a spalování odpadu. Požadují zastavení štěpení firmy, navýšení mezd zaměstnanců a odebrání gesce Komrskové.

Převod financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele

Nezodpovědný záměr vlády rozpoutalo emoce nejenom v Praze. Proto padl na zastupitelstvu návrh na usnesení, ve kterém by bylo uloženo radě hlavního města informovat zastupitelstvo a městské části o předpokládaných rozpočtových dopadech plánovaného převodu. Následně pak nastavit vztahy s městskými částmi tak, aby plně obdržely podíl příjmu HMP z rozpočtu daní. Návrh však nezískal dostatečný počet hlasů.