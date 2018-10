Senátor Canov: A přece se točí!

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Přestože již dopředu je mi zřejmé, že šance na schválení tohoto zákona jsou prakticky nulové, chci se pokusit o zázrak, aby, i když se nepodaří, jsem neměl výčitky svědomí možná mnohem později, že jsem se o to nepokusil.

V první řadě se ohrazuji proti zjednodušování, že jde o zákon senátora Jiřího Dienstbiera, jenom Jiřího Dienstbiera. Ne, byli jsme skupina senátorů, on není jediný, pouštět se do něj, že on si něco vymyslel. A konzultovalo se to s mnoha kapacitami. A není náhodou, že ústavní právníci se vyslovili tak jednoznačně v jeho prospěch.

Je před námi problém, který si vlečeme a před kterým neutečeme. A to je katastrofálně nízká účast v jednom z termínů, převážně tedy ve druhém, kdy se koná druhé kolo a není žádná jiná volba, kde volí jeden ze šesti voličů. Odmítám se před tímto faktem schovávat a dělat to, co jsem se také dočetl, že se snaží obrátit nectnost v ctnost, že je dobře, že rozhodují jenom ti kvalifikovaní, co se tím podrobně zabývají, apod. Ne, je to prostě špatně. A ostuda toho dopadá na nás na všechny. To je základ všech zpochybňování. Dříve, než se kdokoliv, počínaje prezidentem, ale nejde zdaleka jenom o prezidenta, a končí miliony obyčejných lidí, kdo argumentuje proti Senátu, tak toto je první argument. Přitom existuje lék, jak to spravit. Ale promiňte, slyším jinou věc. Ano, vy si myslíte, že se vynalezne antibiotikum, ale ne, my budeme používat staré léky. Těmi se nevyléčí nic. Za 14 dní se možná přidá desetina procenta.

A přitom je tady jednoduché řešení, jak účast dostat, minimálně na úroveň, co je v komunálkách nebo v krajských volbách, to znamená mezi 40 % a 50 %. Jenom se toho nebát.

Co se týká samotného systému. Existuje více podvariant tohoto systému. V návrhu je, že by volič volil minimálně tři. Už proti tomu byla argumentace, co, když chce jenom toho jednoho, jednoho, jednoho. To je argumentace toho, kdo chce jednokolový systém po anglickém typu, ať bere vítěz. Je to legitimní, ale řekl bych, že ten, kdo je pro dvoukolový systém, by měl argumentovat spíše ve prospěch australského systému, než ve prospěch jednokolového, kde se volí na první povel. A skrytá matematická vada? No, žádná není, samozřejmě, že není. Když si odmyslíme věci, jak by bylo nepříjemné, že by nikdo nedostal k volbám voliče n-krát po sobě, při 9 kandidátech 9 týdnů po sobě. Když si toto odmyslíme, že by tam volič nešel, a když si odmyslíme nějaké finanční náklady, tak by to přece byla nejlepší metoda. Poprvé by odpadl jeden, podruhé by odpadl předposlední, pak by odpadl další atd., až do finále. To by bylo nejspravedlivější. To by bylo to nejspravedlivější! Samozřejmě to z technických důvodů, že týden po týdnu nikdo nepůjde, nikdo nenavrhuje. Ale australský systém to přesně umožňuje.

Ing. Michael Canov SLK



I kolega Dienstbier podle mne nesprávně nazval náš navrhovaný australský systém jednokolový. On není jednokolový. On je jednotermínový. A teď proti sobě bude další jednotermínový návrh. To je britský, jednotermínový rovná se jednokolový. Tím se to také odstraní. Ale pak zvítězí ten, kdo v prvním kole bude mít z 10 kandidátů dejme tomu 11 %. Zatím náš jednotermínový způsob je n-kolový. Ten umožňuje, aby se uskutečnila řada kol, těch „n“.

Velice mě mrzí obavy před termínem. Pak jsou další odůvodnění, že by to nezvládla komise apod. Pro voliče by to bylo jednoduché, dokonce zajímavé. Navíc by byl volič konečně svobodný, což doposud není téměř v žádných volbách, při své první volbě. Nemusel by ani trošku volit takticky, ani trošku. Mohl by dát naprostého outsidera na první místo. Třeba by se tak zázračně ukázalo, že outsiderů je spousta. A on by byl výš, protože by neriskoval nic. Kdyby skutečně dopadl velmi špatně, tak by jeho jedničky vypadly v prvním kole a šlo by se do kola druhého.

Prosím vás, byla by to skutečně obrovská šance. Když to neschválíme, jako že se obávám, že to neschválíme, tak dříve nebo později přijde termín do sněmovny, kde bude návrh na to, aby to bylo v jednom kole. Tuto závadu dvoukolového systému, co je v současnosti, že nikdo nechodí ve druhém termínu volit, to odstraňuje také. To chcete? Já to chápu, je to legitimní. Ale ti, co chtějí, aby nerozhodovalo jenom jedno kolo, není mi, prosím, jasné, proč brojí proti tomuto systému, který jde téměř do dokonalosti. Tato podvarianta, která se nenavrhuje, nedává pořadí všech, což mně by se osobně líbilo nejvíce.

A proto, přestože to vypadá, že vážený koncil rozhodne, že se Slunce v postavení se Zemí, že se Země a Slunce v tomto pořadí, víte, jak se o tom hádali, kdo se kolem koho točí, přestože rozhodne, že se Země netočí, spolu s Galileo Galileem prohlašuji, že se přece točí! Děkuji za pozornost.

